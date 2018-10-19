观海精乐：（97）当摄影师P掉了所有人的手机，震撼的一幕出现了…

当摄影师P掉了所有人的手机，震撼的一幕出现了…









每天你陪伴最多的人，





是谁？





你清晨醒来第一个想要了解的，





夜晚入睡前依依不舍的，





不论闲暇还是忙碌时常伴你左右的，





又是谁？





是爱人、父母、朋友，还是……





一部手机。









如果把这个根固于我们生活的设备P掉，





那会是一种怎样的场景？





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震撼而又诡异









原本甜蜜的爱人，





变得疏离。





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原本陪伴的时光，





变得再无交流。





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原本快乐交谈的闺蜜聚会，





变得沉默安静。





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原本绚丽多彩的世界，





变得黯淡无光。





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手机像我们虚幻的肢体，





似乎成为了我们身体的一部分。





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这些奇妙的照片，





都是来自美国摄影师Eric Pickersgill





一组摄影作品 《Removed》 （远离） 。





作品一出，爆红网络，





他戳中了我们内心深处最软弱的地方：





手机，究竟把我们的关系，





拉到很近，





还是拽到很远？









“有天，我在一家咖啡馆里，





无意中看到了坐在旁边桌子的一家人，





那家人看起来那么疏离。





他们不怎么说话，





爸爸和女儿都在玩手机。





妈妈也许是没带手机，





也许是选择不把它拿出来。





她一个人望着窗外，





身边都是最亲爱的家人，





却看起来那么悲伤和孤独。”





谈到创作灵感，





Eric Pickersgill这样说道。









“我好像一下子被击中了，





现代科技带来的互动交流，





竟然是以不再沟通为代价的。”





从那时开始，





Eric便开始了这个摄影项目。









每张作品拍摄时，





他都让拍摄对象保持不动，





拿走他们手中的手机，





然后按下快门，





镜头下的每一个人，





都仿佛沉浸在自己的世界里。









然而受触动的何止是Eric，





在现实生活中，





这样的场景又何尝不是我们自己？





一个不经意间被手机控制的自己。









全家福的抓拍，





再也拍不出老照片的惊喜感，





悄悄的，我们失去了那份浓厚的爱。





▼





明明爱人就依偎在身边，





却像隔了一个世界那样遥远，





在触及不到的天边。





▼





朋友那么多，





可为什么我还是觉得无人聊天？





熟悉的人就在旁边，





可为什么我还是觉得无比孤单？





▼





世界精彩而奇妙，





而我们似乎已经忘记，





用“眼睛”、用“心灵”去记录美好，





取而代之的，是手机。





▼





甚至，





出行的风景和绝妙的阳光，





也不及握在手中的黑匣子。





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就连陵园里的祭奠，





也少不了手机的出现，





仿佛它能接通那个世界的电话。





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可曾想过，





当有一天因为玩手机，





不幸酿成车祸，





我们又该当如何？





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每个人，都变成一座孤岛，





手机和网络就是深不见底的海洋。









我们不以为然的被淹没，





却还以为找到了世界上绝美的宝藏。













即使身处人群，





感受到的只有手机的光亮。









或许我们早已忘记，





世间最珍贵的相处，





是眉眼含笑的目光交碰，





和你言我语的美好时光。









要知道，





这世间可以触及美好，





比手机里多了太多。





有可以嗅到的微风...





有可以触摸的花蕊…





有可以相握的手心…









这世间需要关注的事情，





也比手机里多了太多。





有需要注意的红绿灯....





有需要锻炼的身体.....





有需要用书本填充的内心....









手机原本是用来帮助我们，





铭刻那些美好记忆的，





然而当家人不再交谈、





爱人不再相望、





我们低头望着手机的时候，





又错过了多少个本应欢笑或感动的瞬间呢？









你所注视的手机里的内容，





其实没有那么精彩，





多抬起头看看这个世界，





你会发现更多美好。









人的一生，





可以自由支配的时间不足1/5，





与其在手机中虚度，





不如更好享受生活的乐趣。





下面一则视频，





来自泰国，虽然是广告，





但传递的信息无比真实——





少玩手机，多多关心身边人。









你有多久没有看看身边的爱人？





你多久没陪孩子出去走走？





多久没跟家中的老人聊聊天？





……





别让手机成为我们的第三者，





它毁掉的有可能是一个人，





甚至，是一个家。



