观海精乐：（97）当摄影师P掉了所有人的手机，震撼的一幕出现了…

当摄影师P掉了所有人的手机，震撼的一幕出现了…
每天你陪伴最多的人，
是谁？
你清晨醒来第一个想要了解的，
夜晚入睡前依依不舍的，
不论闲暇还是忙碌时常伴你左右的，
又是谁？
是爱人、父母、朋友，还是……
一部手机。
如果把这个根固于我们生活的设备P掉，
那会是一种怎样的场景？
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震撼而又诡异
原本甜蜜的爱人，
变得疏离。
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原本陪伴的时光，
变得再无交流。
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原本快乐交谈的闺蜜聚会，
变得沉默安静。
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原本绚丽多彩的世界，
变得黯淡无光。
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手机像我们虚幻的肢体，
似乎成为了我们身体的一部分。
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这些奇妙的照片，
都是来自美国摄影师Eric Pickersgill
一组摄影作品《Removed》（远离）。
作品一出，爆红网络，
他戳中了我们内心深处最软弱的地方：
手机，究竟把我们的关系，
拉到很近，
还是拽到很远？
“有天，我在一家咖啡馆里，
无意中看到了坐在旁边桌子的一家人，
那家人看起来那么疏离。
他们不怎么说话，
爸爸和女儿都在玩手机。
妈妈也许是没带手机，
也许是选择不把它拿出来。
她一个人望着窗外，
身边都是最亲爱的家人，
却看起来那么悲伤和孤独。”
谈到创作灵感，
Eric Pickersgill这样说道。
“我好像一下子被击中了，
现代科技带来的互动交流，
竟然是以不再沟通为代价的。”
从那时开始，
Eric便开始了这个摄影项目。
每张作品拍摄时，
他都让拍摄对象保持不动，
拿走他们手中的手机，
然后按下快门，
镜头下的每一个人，
都仿佛沉浸在自己的世界里。
然而受触动的何止是Eric，
在现实生活中，
这样的场景又何尝不是我们自己？
一个不经意间被手机控制的自己。
全家福的抓拍，
再也拍不出老照片的惊喜感，
悄悄的，我们失去了那份浓厚的爱。
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明明爱人就依偎在身边，
却像隔了一个世界那样遥远，
在触及不到的天边。
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朋友那么多，
可为什么我还是觉得无人聊天？
熟悉的人就在旁边，
可为什么我还是觉得无比孤单？
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世界精彩而奇妙，
而我们似乎已经忘记，
用“眼睛”、用“心灵”去记录美好，
取而代之的，是手机。
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甚至，
出行的风景和绝妙的阳光，
也不及握在手中的黑匣子。
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就连陵园里的祭奠，
也少不了手机的出现，
仿佛它能接通那个世界的电话。
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可曾想过，
当有一天因为玩手机，
不幸酿成车祸，
我们又该当如何？
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每个人，都变成一座孤岛，
手机和网络就是深不见底的海洋。
我们不以为然的被淹没，
却还以为找到了世界上绝美的宝藏。
即使身处人群，
感受到的只有手机的光亮。
或许我们早已忘记，
世间最珍贵的相处，
是眉眼含笑的目光交碰，
和你言我语的美好时光。
要知道，
这世间可以触及美好，
比手机里多了太多。
有可以嗅到的微风...
有可以触摸的花蕊…
有可以相握的手心…
这世间需要关注的事情，
也比手机里多了太多。
有需要注意的红绿灯....
有需要锻炼的身体.....
有需要用书本填充的内心....
手机原本是用来帮助我们，
铭刻那些美好记忆的，
然而当家人不再交谈、
爱人不再相望、
我们低头望着手机的时候，
又错过了多少个本应欢笑或感动的瞬间呢？
你所注视的手机里的内容，
其实没有那么精彩，
多抬起头看看这个世界，
你会发现更多美好。
人的一生，
可以自由支配的时间不足1/5，
与其在手机中虚度，
不如更好享受生活的乐趣。
下面一则视频，
来自泰国，虽然是广告，
但传递的信息无比真实——
少玩手机，多多关心身边人。
你有多久没有看看身边的爱人？
你多久没陪孩子出去走走？
多久没跟家中的老人聊聊天？
……
别让手机成为我们的第三者，
它毁掉的有可能是一个人，
甚至，是一个家。
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