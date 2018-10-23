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宝海精聚：（93）港珠澳大桥即将通车，这10件事你要知道

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2018-10-23 12:26:43

 

港珠澳大桥即将通车，这10件事你要知道

 

  　　筹备6年，建设9年，历时足足15年的港珠澳大桥24日即将正式通车！

　　它的建成与通车，让粤港澳三地之间的往来更加方便了。但它的意义远不止如此，关于它，还有很多事情你要知道！

　　港珠澳大桥

　　英文名：Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge

　　全长：55公里

　　设计寿命：120年

　　总投资：1000亿元以上

　　开工时间：2009年12月15日

　　通车时间：2018年10月24日

　　中国建设史上里程最长、投资最多、施工难度最大的跨海桥梁项目

　　港珠澳大桥10问

　　1、为什么要建港珠澳大桥？有何意义？

　　港珠澳大桥，跨越伶仃洋，东接香港特别行政区，西接广东省珠海市和澳门特别行政区，首次实现了珠海、澳门与香港的陆路连接，极大地缩短了三地间的距离。通车后，驾车从香港到珠海、澳门从3个小时缩短至约45分钟，这对提升珠江三角洲地区的综合竞争力，保持港澳的长期繁荣稳定，打造粤港澳大湾区具有重要战略意义。

　　特别是在“一国两制”框架下，三地成功创立的完整的大桥工程决策体系，对未来大湾区整体基础设施建设是极为宝贵的财富。 

　　2、港珠澳大桥有何特别之处？

　　港珠澳大桥全长55公里，是中国第一例集桥、双人工岛、隧道为一体的跨海通道。

港珠澳大桥主体工程示意图港珠澳大桥主体工程示意图

　　港珠澳大桥工程包括三项内容：一是海中桥隧主体工程；二是香港、珠海和澳门三地口岸；三是香港、珠海、澳门三地连接线。

　　其中，粤港澳三地共同建设的主体工程长约29.6公里，由长达22.9公里的桥梁工程和6.7公里的海底沉管隧道组成，隧道两端建有东、西两个人工岛，两个人工岛隔海相对，中间海浪翻飞，气势壮阔。

港珠澳大桥东人工岛及香港段局部（视觉中国）港珠澳大桥东人工岛及香港段局部（视觉中国）
东人工岛好似“蚝贝”（港珠澳大桥管理局）东人工岛好似“蚝贝”（港珠澳大桥管理局）

　　3、为什么要建海底隧道，一桥到底不行吗？

　　港珠澳大桥的路线经过了伶仃洋海域中最繁忙的主航道，目前达到10万吨级通航等级，远期30万吨油轮可以通行。如果建造桥梁，必然是跨径很大，净空很高、桥塔耸立的悬索桥梁。但同时该处临近香港国际机场，航空领域的建筑物高度限定使得该区域无法实现大跨径、高塔结构物。 

　　所以，隧道成为唯一可行的方案。为了实现桥梁与隧道之间的转换，故在隧道两端修建人工岛。于是，这就构成了港珠澳大桥的桥岛隧相结合的建设方式。

东人工岛（图/港珠澳大桥管理局）东人工岛（图/港珠澳大桥管理局）
港珠澳大桥隧道（图/视觉中国）港珠澳大桥隧道（图/视觉中国）

　　4、港珠澳大桥的科技含量有多高？

　　“超级工程”背后有“超级创新”。港珠澳大桥建设难度极大，新材料、新工艺、新设备、新技术层出不穷，仅专利就达400项之多，在多个领域填补了空白，造出了世界上最难、最长、最深的海底公路沉管隧道。

　　世界最大规模钢桥段建造、世界最长海底隧道的生产浮运安装、两大人工岛的快速成岛等技术创下多项世界纪录。 

　　中国首创的深插钢圆筒快速筑岛技术，创造了221天完成两岛筑岛的世界工程记录。

　　2017年7月7日，港珠澳大桥海底隧道正式贯通。图为施工人员在港珠澳大桥海底隧道最终接头处施工。（视觉中国）

　　5、港珠澳大桥如何通关？

　　大桥将采取“三地三检”的通关模式，实行24小时通关。三地口岸由三地政府各自负责设立和管理，均位于各自属地内。其中珠海、澳门之间采取“合作查验、一次放行”的创新模式。 

　　珠澳口岸人工岛是港珠澳大桥主体工程与珠海澳门两地的衔接中心，两地过关口岸都设置在岛上，实现“城市中转”。（图/港珠澳大桥管理局）

　　所谓“合作查验，一次放行”，就是取消了两地口岸之间的缓冲区，直接把两个口岸连在一起，旅客只需要排一次队就可完成出入境手续。

珠海公路口岸（图/央视记者 贾燕华）珠海公路口岸（图/央视记者 贾燕华）

　　要注意的是，无论是私家车还是客车，都只允许司机一个人驾驶车辆进行车辆通关，而旅客需要下车前往“出入境”随车人员验放厅进行通关。

　　6、什么车能够上桥通行？

　　可通行车辆包括：跨境巴士、穿梭巴士、跨境出租车、货运车辆、跨境私家车等。 

　　内地私家车能否上桥是老百姓格外关注的问题。目前，具有粤港两地牌照的车辆，或者经过三地政府部门许可的单牌车辆可以上桥。但是，这部分的车辆数量并不多。

　　未来，三地政府将视情况在车辆配额上逐步放宽，促使往来内地和港澳地区的三地居民选择港珠澳大桥这一新线路。

即将通车的港珠澳大桥（图/视觉中国）即将通车的港珠澳大桥（图/视觉中国）

　　由于具备上桥资格的私家车数量有限，为了满足更多旅客的需求，特别开通了穿梭巴士和跨境直通巴士两种客车交通方式。

　　穿梭巴士有香港往返珠海和香港往返澳门两条线路。车辆只在口岸间往返，乘客在口岸处下车，自行过关前往目的地。穿梭巴士正常情况下发车间隔约5~10分钟。 白天票价58元，夜间票价63元。儿童、老人等可购买5折优惠票。

珠澳口岸的穿梭巴士（图/央视记者 梁震）珠澳口岸的穿梭巴士（图/央视记者 梁震）

　　跨境直通巴士则可以直接接送乘客，跨境往返香港市区及珠三角各城市内的固定站点。

　　此外，还有少数具备两地牌照的跨境出租车。乘客乘坐这些商务出租车可以从珠海口岸出发，直达香港机场和香港迪士尼，车费180元。

　　7、大桥如何收费？通行一次多少钱？

　　全线设置1处主线收费站，位于珠澳口岸人工岛大桥管理区。

　　私家车、出租车 150元/车次

　　跨境直通巴士 200元/车次

　　穿梭巴士 300元/车次

　　普通货车 60元/车次

　　货柜车 115元/车次

　　（上述收费标准以人民币结算）

港珠澳大桥收费站（图/央视记者 梁震）港珠澳大桥收费站（图/央视记者 梁震）

　　内地ETC、香港快易通皆可在港珠澳大桥上使用，民众还可通过银行卡、支付宝、微信进行付款。收费标准以人民币为基准，港澳两地按照扣费时的汇率实时换算。

　　8、港澳左舵 内地右舵 大桥如何变换车道？

　　根据工程设计，港珠澳大桥上采用内地右侧通行规则，车辆到达香港或澳门口岸后完成左右侧交通转换。到达目的地口岸时，相关指引会引导司机按照相应方向调整的。粤港澳三地常年交流，司机们经验丰富，操作上不是问题，驾驶员很容易习惯。

　　9、大桥上可以开多快？能掉头吗？

　　通行速度为100km/h，具体通行速度将根据通行情况、气候情况、交通事故处理等因素灵活调控。在非紧急情况下，大桥主桥及口岸均不允许掉头。

港珠澳大桥限速牌（图/央视记者 梁震）港珠澳大桥限速牌（图/央视记者 梁震）

　　10、大桥上有公共厕所、加油站吗？

　　港珠澳大桥桥上未配备公共厕所，亦不能随意停车。上桥前，三地口岸均配备公共厕所；大桥全线未设置对公众提供加油服务的加油站。 

　　根据主体工程设计，在东人工岛预留了观光、游览、休闲等功能，三方政府将视情况决定何时对外开放。

　　总台大巴带你逛港珠澳大桥

　　港珠澳大桥通车！中央广播电视总台特别改装了一辆双层旅游巴士，带您欣赏伶仃洋上的美景，提前一睹港珠澳大桥的风采。

　　完成了出境大厅的通关手续之后，穿过港珠澳大桥收费站，就正式进入了大桥主体部分。这是港珠澳大桥唯一一座收费站，去往香港方向先收费，而由香港过来的车后收费。 

　　过了收费站，大巴分别会经过九洲航道桥、江海航道桥和青州航道桥。

　　再向前，港珠澳大桥会通过大桥西人工岛，大桥将从这里转入海底隧道。港珠澳大桥采用的是“海中桥隧”方案。西人工岛是主体桥梁和海底隧道的转换平台，还同时起到以桥梁养护、救援、办公等作用。

　　穿过5664米的海底隧道，就抵达了海底隧道的出口东人工岛。东人工岛为集交通、管理、服务、救援和观光功能为一体的综合运营中心，将来还会开放游客观景功能。

　　来，看一看，港珠澳大桥有多么炫酷！

标签： 明日(6) 宝海(174) 精聚(174) 港珠澳大桥(4) 通车(4) 这10件事(2) 你要知道(2)
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