宝海精聚：（94）进博会让上海美出新高度！

太惊艳！进博会让上海美出新高度！全城享福利！
眼下走在魔都街头
一路繁花一路景
真是美不胜收~！
在外滩中山东一路
街边的梧桐树叶已渐渐变成金黄色
在阳光下格外灿烂
让人精神振奋！
在世纪公园
2万多平米网红植物红叶地肤红红火火
眼下正是最佳观赏期
图 杨建正 摄
一个个圆圆的红色火球随风飘逸
非常惹人喜爱
被热烈的红色包围
仿佛来到童话世界！
若问今秋魔都为何特别美?
阿拉迎来举世瞩目的进博会！
最新独家照片来啦！
↓↓↓
可爱的吉祥物“进宝”已经在现场恭候
国家会展中心也盛装亮相了！
图 新民晚报刘歆 摄
到了晚间时分
夜幕下的国家会展中心
犹如一朵绽放的“四叶草”
大气美丽~
格外震撼！
最近“豪华升级版”的魔都景色
不但惊艳了八方来客
就连许多上海人都被震撼到了！
真想好好夸一夸
进博会为我们带来了一个更嗲的上海！
在黄浦江两岸
景观灯改造升级让熟悉的外滩变得不一样了
夜幕下的万国建筑博览群华灯璀璨
沿线建筑在金黄色灯带的扮靓下让人耳目一新
浦东陆家嘴仿佛漫天星辰洒落
高耸的上海中心好似被镶上了钻石
与周边闪耀的摩天大楼相映成辉
图 杨建正 摄
外滩观景平台下全新设计的彩色瀑布
还能随时变幻不同色彩
美得令人沉醉
只想赶快记录下这美妙的一刻~
图 新民晚报周馨 摄
不远处的北外滩建筑群也绚丽多彩
以白玉兰广场为中心
多媒体灯光与建筑构成和谐的整体
与老外滩自然地串联了起来 ~
图 新民晚报周馨 摄
在外滩陈毅广场
立体花墙景观热情盛放
引得过路游客纷纷举起手机
留下美丽的倩影~
图 杨建正 摄
黄浦江上几座著名大桥也开启夜景模式
仿佛一道道彩虹飞跨
月光下分外美丽！
图 新民晚报周馨 摄
图 种楠 摄
在虹桥商务区
全长504米的二层步廊直通国家会展中心
北横泾两岸55000盏绚丽的LED灯同时点亮
将夜空渲染得美轮美奂！
图 杨建正 摄
在嘉闵高架路段
两侧或蓝、或黄、或红的灯效如同一条彩带
一路绵延6.5公里
镶嵌于国家会展中心周围
变幻出万紫千红的色彩！
图 杨建正 摄
这样的上海
比记忆中又美出了新高度！
这样的上海
相信谁来了都会深深爱上！
在即将到来的进博会期间，外滩新景观还将正式举行亮灯仪式~
今后外滩将轮流开启平日、节假日、深夜三种灯光模式，变得更有看头啦！
标签： 新高度(4) 美出(4) 宝海(176) 精聚(176) 进博会(2) 让上海(2)
--------------------
kangkang
kangkang