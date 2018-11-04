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宝海精聚：（94）进博会让上海美出新高度！

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2018-11-4 12:00:46


太惊艳！进博会让上海美出新高度！全城享福利！


眼下走在魔都街头

一路繁花一路景

真是美不胜收~！


在外滩中山东一路

街边的梧桐树叶已渐渐变成金黄色

在阳光下格外灿烂

让人精神振奋！


在世纪公园

2万多平米网红植物红叶地肤红红火火

眼下正是最佳观赏期


图 杨建正 摄

一个个圆圆的红色火球随风飘逸

非常惹人喜爱

被热烈的红色包围

仿佛来到童话世界！


若问今秋魔都为何特别美?

阿拉迎来举世瞩目的进博会！

最新独家照片来啦！

↓↓↓


可爱的吉祥物“进宝”已经在现场恭候

国家会展中心也盛装亮相了！

图 新民晚报刘歆 摄

到了晚间时分

夜幕下的国家会展中心

犹如一朵绽放的“四叶草”

大气美丽~

格外震撼！


最近“豪华升级版”的魔都景色

不但惊艳了八方来客

就连许多上海人都被震撼到了！

真想好好夸一夸

进博会为我们带来了一个更嗲的上海！


在黄浦江两岸

景观灯改造升级让熟悉的外滩变得不一样了

夜幕下的万国建筑博览群华灯璀璨

沿线建筑在金黄色灯带的扮靓下让人耳目一新


浦东陆家嘴仿佛漫天星辰洒落

高耸的上海中心好似被镶上了钻石

与周边闪耀的摩天大楼相映成辉

图 杨建正 摄

外滩观景平台下全新设计的彩色瀑布

还能随时变幻不同色彩

美得令人沉醉

只想赶快记录下这美妙的一刻~

图 新民晚报周馨 摄

不远处的北外滩建筑群也绚丽多彩

以白玉兰广场为中心

多媒体灯光与建筑构成和谐的整体

与老外滩自然地串联了起来 ~

图 新民晚报周馨 摄

在外滩陈毅广场

立体花墙景观热情盛放

引得过路游客纷纷举起手机

留下美丽的倩影~

图 杨建正 摄

黄浦江上几座著名大桥也开启夜景模式

仿佛一道道彩虹飞跨

月光下分外美丽！


图 新民晚报周馨 摄
图 种楠 摄

在虹桥商务区

全长504米的二层步廊直通国家会展中心

北横泾两岸55000盏绚丽的LED灯同时点亮

将夜空渲染得美轮美奂！

图 杨建正 摄

在嘉闵高架路段

两侧或蓝、或黄、或红的灯效如同一条彩带

一路绵延6.5公里

镶嵌于国家会展中心周围

变幻出万紫千红的色彩！

图 杨建正 摄

这样的上海

比记忆中又美出了新高度！


这样的上海

相信谁来了都会深深爱上！


在即将到来的进博会期间，外滩新景观还将正式举行亮灯仪式~

今后外滩将轮流开启平日、节假日、深夜三种灯光模式，变得更有看头啦！

标签： 新高度(4) 美出(4) 宝海(176) 精聚(176) 进博会(2) 让上海(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2208617/blog/8063799/
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kangkang

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