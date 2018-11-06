宝海精聚：（95）开幕式结束后，习近平“巡馆”看了些什么？

开幕式结束后，习近平“巡馆”看了些什么？





11月5日上午，世界上第一个以进口为主题的国家级展会在上海开幕了。习近平主席35分钟的主旨演讲，干货满满。现场宣布的一系列举措，掷地有声。开幕式结束后，习主席与中外领导人共同巡馆。30万平方米的展览总面积，领导人去了哪儿？看了些什么？《时政新闻眼》为您揭晓。

上海国家会展中心（央视记者拍摄）





1 习近平发表主旨演讲 宣布中国扩大开放新举措





11月5日上午，首届中国国际进口博览会开幕式在被称为“四叶草”的上海国家会展中心举行。《时政新闻眼》一大早就跟随同事们一块出发了。

晨曦中的进博会场馆入口和进博会吉祥物进宝。（央视记者段德文拍摄）

一大早，中央广播电视总台工作人员已进入4K转播车准备开幕式直播。（央视记者张淳拍摄）

开幕前的会场全景。（央视记者段德文拍摄）

开幕式会场内，为习近平主席准备的座椅。（央视记者谢晓光拍摄）

美国微软公司联合创始人比尔·盖茨在开幕式现场等待聆听习主席演讲。（央视记者韩冰拍摄）





上午9时45分左右，习近平同参会的外方领导人一同步入现场。《时政新闻眼》注意到，这些外方领导人包括5位国家元首、9位政府首脑，1位王室代表和3位国际组织负责人。其中，俄罗斯总理梅德韦杰夫5日凌晨刚刚抵达上海。

习主席在开幕式上发表了题为《共建创新包容的开放型世界经济》的主旨演讲。在35分钟的演讲中，习主席释放了很多重要信息。中国将在五个方面加大进一步扩大开放的力度，其中包括中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。中国将出台三项措施更好发挥上海等地区在对外开放中的重要作用，其中包括支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。

开幕式受到高度关注。这是中国国际进口博览会新闻中心正在同步转播开幕式。（央视记者魏帮军拍摄）





在会场聆听习主席的主旨演讲，《时政新闻眼》觉得最给力的是习主席说的这一段话。





中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。大海有风平浪静之时，也有风狂雨骤之时。没有风狂雨骤，那就不是大海了。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在那儿！（掌声）经历了5000多年的艰难困苦，中国依旧在这儿！（掌声）面向未来，中国将永远在这儿！（掌声）





习主席开幕式演讲全程视频

开幕式上，部分外国领导人及国际组织负责人分别致辞。这是俄罗斯总理梅德韦杰夫致辞。（央视记者沈忱拍摄）





2 中外领导人共同巡馆





开幕式结束后，习近平主席就和外方领导人共同巡馆了。





本届进博会的展会分两个部分，一是国家贸易投资综合展，简称国家展，展览面积3万平方米；二是企业商业展，简称企业展，展览面积27万平方米。中外领导人共同巡馆的就是国家展部分。

国家展入口（央视记者段德文拍摄）





在国家展上，共有82个国家、3个国际组织设立了71个展台，主要展示国家形象、经贸发展成就和特色优势产品。其中12个主宾国设立了独具特色的展馆。东道主中国设立了中国馆，包括港澳台展区。

国家展展区。（央视记者杨立峰拍摄）





匈牙利馆





匈牙利馆是共同巡馆的第一站。匈牙利是此次的12个主宾国之一。

在匈牙利馆，可以通过模拟VR望远镜观赏匈牙利风光。（央视记者王哈男拍摄）

还可以通过这种交互设备，插入卡片来了解创新的匈牙利。（央视记者王哈男拍摄）





埃及馆





手工艺品让埃及馆成为最具辨识度的国家馆之一。应邀参加进博会的埃及总理马德布利陪同习近平共同巡馆。

埃及的手工艺品。（央视记者段德文拍摄）





英国馆





英国也是12个主宾国之一。英国约克公爵安德鲁王子作为此次惟一的王室代表参加了进博会开幕式。





在英国馆播放的中英友谊裸眼3D展示。（央视记者王哈男拍摄）





捷克馆





捷克馆展出了捷克工业传统展品，包括Petrof 钢琴、Skoda科迪亚克汽车、捷克水晶玻璃和著名的捷克啤酒。中国人最熟悉的捷克元素——鼹鼠也来给祖国站台了。

在捷克馆，泽曼总统邀请习近平品尝了一杯这种捷克啤酒。（央视记者段德文拍摄）

捷克动画片《鼹鼠的故事》是一代中国人的童年记忆。（央视记者石伟明拍摄）





肯尼亚馆





肯尼亚馆的主打产品既有口味丰富的红茶，也有独具特色的旅游资源。

肯尼亚馆全景（央视记者王哈男拍摄）

肯尼亚红茶（央视记者王哈男拍摄）





萨尔瓦多馆

这是来自萨尔瓦多的咖啡。（央视记者沈忱拍摄）





多米尼加馆





多米尼加的雪茄出口额每年达到7亿美元，为这个人口仅1千万左右的国家提供了超过2万5千个工作岗位。

多米尼加雪茄（央视记者王哈男拍摄）





老挝馆

老挝馆的设计极具当地特色。（央视记者黄京辉拍摄）





格鲁吉亚馆

格鲁吉亚馆设计风格简洁明快。（央视记者沈忱拍摄）





越南馆

展台上摆放的越南特产。（央视记者拍摄）





巴基斯坦馆

巴基斯坦的曲棍球球具（央视记者黄京辉拍摄）

巴基斯坦的棉纺织品（央视记者黄京辉拍摄）





俄罗斯馆





俄罗斯四十多个地区的代表参加了本届进博会。用俄罗斯总理梅德韦杰夫的话说，俄罗斯有一半的地区都有人来参展。

俄罗斯推荐旅游资源（央视记者段德文拍摄）

俄罗斯馆展示的“满洲里-后贝加尔斯克”边境综合体项目（央视记者段德文拍摄）





中国馆





习近平与外方领导人共同巡馆的最后一站是中国馆。中国馆分创新、协调、绿色、开放、共享五个单元，此外还设有“香港进”、“澳门荟”、“台湾亲”三个展区。

中国馆外景（央视记者石伟明拍摄）

澳门荟展区（央视记者石伟明拍摄）

复兴号高铁体验舱。11月5日老挝和越南两国总理都在这里亲自做了体验。（央视记者沈忱拍摄）