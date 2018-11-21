影海精采：（64）巩俐拒颁金马奖：像我这样的女人，都很“刚”！





巩俐拒颁金马奖：像我这样的女人，都很“刚”！





文丨美尚君





11月17日，





久不出现在聚光灯下的巩俐，





因为拒颁金马奖，再次成为焦点，





众人纷纷高呼：“巩皇威武”！





事情的起因并不复杂，





在当日晚，第55届金马奖颁奖典礼上，





获得“最佳纪录片”的台湾省导演傅榆，





在发表获奖感言时，





自作聪明的发表不合时宜的言论，





现场，李安的表情可以说明一切。









有人愤懑沉默，





有人站在领奖台上发声，





而巩俐的表现最“刚”。





（释义：“刚”的意思就是面对问题不怂，正面硬碰硬的对抗）





她目光冷峻，满面怒容，





感觉下一秒就把高跟鞋扔到台上。









在节目单上，





最佳剧情片奖的颁奖嘉宾，





清清楚楚写着李安和巩俐。









但巩俐至始至终没有上台，





最终李安导演独自进行颁奖，





用行动表明了自己的态度。









这已经不是她第一次正面打脸金马奖了。





时间回溯到4年前，51届金马奖，





巩俐凭借《归来》角逐金马影后，





几乎所有人都认为她十拿九稳，





但最后却颁给了一位台湾女演员。





在颁奖后的采访中，





巩俐直接评价金马奖“不专业，不公正”：





感谢金马奖邀请我，让我了解到一个不公正不专业的电影节是怎样的。 这是我第一次来金马，也是最后一次。









而这一次，





巩俐愿意来担任评委会主席，





据传是因为刚刚接任金马奖主席的李安力邀。





在颁奖礼前她就曾回应说：





我在这里，公平就在这里。





是真的霸气。









01





她的霸气





来源于她的实力





巩俐的美，属于那种大气、体面的美。





单看五官，并没有惊艳之处，





但又恰到好处，非常舒服，





没有当下追求的锥子脸、高鼻梁，





她圆润饱满，灵动耐看，





忧郁又迷离的眉眼，





让她的美又多了一分娴静端庄，





是典型的“东方美人”。





林青霞曾开玩笑说，





巩俐是她最大的竞争对手。









但作为一个女演员，光“美”是不够的，





“美”只是踏入影视圈一个门槛，





想要赢得众人的掌声和赞美，





还需要过硬的演技，和足够的实力，





巩俐做到了。





《红高粱》《菊豆》《大红灯笼高高挂》





《秋菊打官司》《霸王别姬》《活着》……





凭借着一部部深入人心的作品，





她成为第一个登上《时代周刊》的华人明星，





被称为“最美的东方女人”。













法国前总统希拉克发誓退休后，





一定要写一部和李白有关的剧本，





女主角必须是巩俐。





在上个世纪90年代，





不少西方人说起中国，





都知道三样：天安门，长城和巩俐。





她是历史上第二位，





荣膺戛纳国际电影节金棕榈奖、





柏林国际电影节金熊奖、





威尼斯国际电影节金狮奖，





这欧洲三大电影节最高奖的演员。





▲1993年首次参加戛纳电影节的巩俐





她还是首位同时入选三大电影节评委会的华人，





1997年，第50届戛纳电影节评委会评委成员；





2000年，第50届柏林电影节评委会主席；





2002年，第59届威尼斯电影节评委会主席。









戛纳电影节丝毫不掩饰对她的喜爱——





2016年，巩俐现身戛纳电影节，





待她登场，官方全部清场，只恭迎巩俐进场。





将近30米的红毯，巩俐一人傲气前行。





她以开幕式嘉宾的身份，





单人足足亮相了两分钟之久，





摄影机疯狂拍摄，影迷高声喊她的名字，





她之前，没有华人享受过这样的待遇。





毯星靠炒作，影后靠实力，





霸气、美丽、独一无二的巩俐，





是当之无愧的“巩皇”。









虽然赞誉，但不过誉，





因为她的霸气，来源于她的实力。









02





敢拼的女孩





才会赢





早年的时候，巩俐还是个懵懂的小女孩，





两年高考落榜，无学可上的她，





去了出版社做了一名临时工。





但她不甘心，她不想让生命在平淡中消耗，





她重拾了小时候爱唱爱跳的兴趣，





不顾父母的反对，干脆挑最好的艺术院校去考，





一个人拎着行李坐火车去北京、上海参加考试，





1985年，巩俐去了中戏艺考。





迟到半小时，老师想了想说，你表演吧。





最后文化课差了十几分，





出于爱才，老师还是录取了她。









老师说她，“你长得很像山口百惠”，





她却坚定地说“我只做我自己”。





1987年，刚入学不久的巩俐，





碰上了张艺谋来学校挑《红高粱》演员。





最终，女主角九儿，敲定了她来出演。





那时，张艺谋还是个名不见经传的北电摄影系毕业生，





巩俐也是个名不见经传的大一学生，





谁都没有料到，那一天的试镜，





将改变中国电影的格局。









22岁的巩俐，纯粹，热烈，





为了贴近角色，她在农村住了两个月，





为了让画面更真实，她认真学习挑水，





左肩磨破了就换右肩，





全身心忘我的投入，





她对九儿的把握入木三分，融为一体，





总有人说《红高粱》成就了巩俐，





又何尝不是巩俐成就了《红高粱》？









她的原则是，既然选了，就认定了，





咬着牙不服输一头扎进去，





付出多少，并不在乎。





所以我们看到，





为了贴合《秋菊打官司》中的人物形象，





她用肥皂洗头让发质变得粗糙，





还学会了陕西方言；





因为《艺伎回忆录》的导演一句话，





就跑去认真练习了5个月的扇子舞，





每天上下扔2000多次……









成名后的她曾在一次采访中，





被提问“一个女演员经得起等待吗？”





巩俐笑了笑说，自己从不等待。





不要去想，直接去做。





与其把时间浪费在等待和犹豫中，





还不如直接去做，为之拼搏，





“花开堪折直须折，莫待无花空折枝。”





等待的女人，会错过，





敢拼的女人，才会赢。









03





她是天赐的演员





世上绝无仅有





一生只塑造一个角色的演员固然可敬，





但一个真正的好演员，





是把自己隐藏在角色身后，





在镜头的折射下，





让这个角色熠熠发光，充满生命。





巩俐，就是这样的演员。









她像一块璞玉，在角色的雕琢下，





所有的悟性被充分调动，





无论是《秋菊打官司》的秋菊，





还是《大红灯笼高高挂》的颂莲、





《霸王别姬》的菊仙、《活着》里的家珍、





《艺伎回忆录》的初桃，《归来》的冯婉喻，





甚至《唐伯虎点秋香》的秋香，





《满城尽带黄金甲》的王后。





在电影中，我们甚至忘记了她是巩俐，





当所有的角色串在一起，才发现，





原来她能驾驭这样多的角色，





原来这些角色都是她，





润物细无声的表演，最为动人。





▲演的了仙女，也演得了村妇





她很喜欢演员罗伯特·德尼罗的一句话，





要想演好一个角色，不是光要扮演她，





而是要努力成为她。





当我接下一个角色时，





一定要有一个比较长的准备过程，





不会随便应付。





她一定会一点一点过戏，





问导演很多问题，弄明白剧情的来龙去脉，





再回去琢磨，想完了还要跟导演再谈，





翻来覆去好几次。





如果台词或者情节不对，





她就会一直坚持不懈地跟导演谈。





▲巩俐教科书般的演技集锦





章子怡在《演员的诞生》中，





回忆起和巩俐拍《艺伎回忆录》的一个细节，





当时有一个镜头，需要巩俐扇她巴掌，





两人在开拍前讨论，决定真打巴掌，





不然来来回回打都不真实。





当时我们都是来真的，那个镜头拍了7、8条，





我回家卸妆后，脸上都是嘴巴印子。









这就叫做好演员，





对于人物的演绎，





有一种深入灵魂的信念感，





难怪张艺谋说，





“她是天赐的演员，绝无仅有。”





或许，这是演员的最高境界，





能感染人，也能感动人。





04





爱情不是雪中送炭





而是锦上添花





提到巩俐，张艺谋是不可绕开的话题，





不仅是因为两人彼此成就，





更是因为那段刻骨铭心的爱恨情仇。









巩俐和张艺谋珠联璧合的这八年，





是张艺谋的成就登峰造极的八年，





也是巩俐演艺生涯中最璀璨的八年。





但已经成为国际巨星的巩俐，





终归不是张艺谋希望的“相夫教子”的妻子，





巩俐想要结婚，而张艺谋却说，





“婚姻不就是一张纸吗？”





失望的巩俐毅然离开。













对于爱情，她也曾痴迷的奋不顾身过，





但她是巩俐，她是那样勇敢，





既然求不得，那就毅然放手，绝不犹豫。





1995年，合作完《摇啊摇，摇到外婆桥》，





张艺谋巩俐宣布分手，





没多久，巩俐就和黄和祥结婚了。









后来，张艺谋也结婚了，娶了陈婷，





谁说他不在乎婚姻的那张纸，





只不过对方不是你罢了。





或许巩俐早就看透了这一点，





便以最高贵优雅的姿态离开，





给双方一个最体面的告别。









后来，两人又合作了《满城尽带黄金甲》《归来》，





她是张艺谋承诺的女王，





也是他永远不能忘记的朱砂，





而张艺谋对于她来说，





是曾经的挚爱，是放下的伴侣，





是优秀的电影人，是不可替代的老朋友。









2009年，44岁的巩俐离婚了，





后来也陆续传出和男演员的绯闻，





但她都没有回应，





历经风雨的巩俐早已通透，





自己的生活，无需他人多言。









杨澜问她，





你觉得女人是要靠男人拯救的吗？





她轻描淡写的答道：





男人和女人不是互相拯救，而是互相帮助的。





对于巩俐来说，





爱情不是雪中送炭，而是锦上添花。





看开一切，仍愿意去爱与被爱。





05





活得通透的女人





有底气，能傲气





今年，53岁的巩俐又被曝光了新恋情，





和70岁的法国音乐大师让·米歇尔·雅尔，





两人十指相扣，亲密逛街。





照片中的巩俐素面朝天，言笑晏晏，





不在乎偷拍的相机，





而是开心地在路上牵手逛街，





和普通的情侣无异。









对于此，有的人嗤之以鼻，





说年过半百的女人，还这样不忌讳。





但对于巩俐这样经济独立、精神独立，





人生早已臻于极境的女人而言，





年纪从来不是所谓的界限，





在事业上，她全力付出，满载而归，





在感情上，她不必依附讨好，只需开心欣赏，





敢爱敢恨，随心随性，





任世界纷繁复杂，我自傲然独立，绝不退缩。









活得通透的巩俐，





有底气，能傲气，





勇敢，豁达、磊落，





可以在恋情曝光时毫不在意，





可以在金马奖上傲气拒绝，，





历尽千帆，





终成一代巩皇！









愿你也足够努力，





拥有这样的底气，





活得如此美丽！









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