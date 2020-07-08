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平原上的摩西投资怎样投资？怎样认购电影份额？

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2020-7-8 20:49:34

电影收益权认购 联系电话：17160057736 （同微信）

小说《平原上的摩西》讲述了由一起出租车司机被杀案揭开的陈年往事——艳粉街的少年成为刑警负责侦查12年前的旧案，嫌犯渐渐指向儿时邻居家的父女，刑警深陷其中，随着调查的深入，他本人很可能就是案件的参与者。

出演人员

导演: 张骥

编剧: 曹柳 / 李白杨

主演: 周冬雨 / 刘昊然 / 王学兵 / 梅婷

类型: 剧情 / 悬疑

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 汉语普通话

上映日期: 2020(中国大陆)

一桩悬案，扑朔迷离影响数载 一个约定，命运辗转终得回响

电影《平原上的摩西》改编自双雪涛的同名小说，顿河担任制片人，“新导演”张骥担任执导，曾监制《白日焰火》与《南阳车站的聚会》的刁亦男担任监制，原作者双雪涛担任艺术总监，周冬雨、刘昊然担任主演。

在2019年11月，该改编电影《平原上的摩西》项目宣布启动，2020年4月10日官博爆出正式立项，获准拍摄，目前剧组复工正在吉林抓紧拍摄，周期预计70天。

国家立法推动行业发展，加强文化领域知识产权保护。建立健全知识产权保护机制，提升文化领域知识产权运用效益，发挥知识产权对文化创新发展的驱动作用。强化文化领域知识产权意识，营造良好发展环境，激发文化创造活力。开展文化领域知识产权统计工作，对文化资源的知识产权状况进行确权、登记、评估。构建知识产权信息咨询服务和交易平台，提升文化领域的知识产权管理能力和运用水平。支持文化企业开展涉外知识产权维权工作。

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