【幕后】【TeleCinema 2017 英美剧大盘点】欢迎围观交流！

B站观看链接(支持一点弹幕,3Q!3Q!): https://www.bilibili.com/video/av17587013/





制作心得

关于今年的视频制作,可能有些童雪觉得不如去年的TeleCinema 2016 那么燃,歌曲和剪辑的节奏也相对慢了一些,有热心的童雪还专门给Up私信了一些想法,Up 也在此感谢大家的建议。下面Up 还是像去年那样甩一组TeleCinema 2017 幕后制作的数据:

剪辑视频的素材量:10部英美剧,85集,约70个小时



搜集的镜头个数:1568个

混剪视频时长:7'59''



混剪视频使用镜头个数:271个

对比去年 TeleCinema 2016 幕后制作的数据:

剪辑视频的素材量:10部英美日剧,94集,约90个小时



搜集的镜头个数:2000个

混剪视频时长:7'23''



混剪视频使用镜头个数:296个

从数据对比来看,直观感受就是Up 今年注水有点严重啊!哈哈~其实并不是Up 想偷懒,主要有两个原因:

第一个原因是,Up 做这个系列视频的主要目的是给大家推荐剧集,既然是推荐,那么除了要让人过足混剪的眼瘾外,还要让大家看明白Up 到底推荐了哪些剧集。这或许也是TeleCinema 系列与其它年度混剪视频最大的不同吧,TeleCinema 除了要将各种精彩镜头混在一起,还要建立起推荐的秩序。因此,今年的TeleCinema 2017 加长了最后一个排名环节的时长,Up 在剪辑上,也放慢了镜头拼接的频率,而更多的让镜头里的对象(的动作/表情/镜头的运动)来踩点。

而第二个原因呢,是今年Up 选择的这10部剧基本以文戏为主,打架为辅,战争爆破电光石火一般的镜头基本没有!由于今年的推荐规则自动屏蔽了许多自带燃向的老剧集(去年的TeleCinema 2016 的燃向镜头基本就靠《权游》《西部世界》《怪奇物语》和《黑镜》四部剧撑起,而今年这类剧集全都没用上。。。),所以今年up 的视频被迫转向抒情路线,以提炼每部剧的精彩对白和有意思的镜头对象为主要目标,且严格控制剧透尺度,希望能让看过剧的人能从其中找到一些好玩儿的梗,而没看过剧的人能从其中产生追剧的兴趣。

榜单说明

今年推剧的规则是: 2017年只推出了第一季的新剧!

推新剧的原因是降低看剧门槛,尽量引导大家把步子迈进去,并对2018年的英美剧多几个盼头。up 主推荐的这十部剧基本上在题材和类型上都鲜有重合,算是2017年里英美剧在各个领域里的代表作吧!不过呢,榜单里肯定还遗漏了许多其他优秀的新剧。为此Up 主在视频简介里还提供了一个 Bonus 榜单,也欢迎大家补充和推荐!

Top 10 新剧榜单:

10 宿敌

9 去他*的世界末日

8 黑钱胜地

7 当我们崛起时

6 都市传说

5 使女的故事

4 堕落街传奇

3 十三个原因

2 大小谎言

1 心理猎人





Bonus 榜单:

1 了不起的麦瑟尔夫人

2 暗黑

3 无神

4 电子梦:菲利普·狄克的世界

5 傲骨之战

Bonus 榜单里面的五部新剧也是风格迥异,适合不同口味的观众跳坑。之所以没有把这五部剧放入榜单,一方面是要坚持一年只剪10部剧的传统(原则问题!呵呵!),另一方面,是因为这些剧UP 主都还没有看完(这才是真正的原因…)。比如,最近很火的《了不起的麦瑟尔夫人》,2017年11月29日才开播,而Up 主在11月中旬就开始整理素材了,所以只能很遗憾的用文字给大家推荐了~





2017年的老剧也排了一个直男癌式的榜单,大家随便感受一下:

Top 10 老剧榜单:

10 毒枭 第三季

9 无为大师 第二季

8 亿万 第二季

7 冰血暴 第三季

6 浴血黑帮 第三季

5 风骚律师 第三季

4 我们这一天 第二季

3 王冠 第二季

2 权力的游戏 第七季

1 双峰 第三季





BGM 曲单 (按出现顺序):

‘’ Wrench And Numbers’’ by Jeff Russo

‘’ You Don’t Know’’ by Galactic

‘’ Lillies of The Valley ‘’ by Jun Miyake

‘’ September Song ‘’ by Agnes Obel





It is more than TV , it is TeleCinema.