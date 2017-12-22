多元素杂糅 ——《陀地驱魔人》

**《陀地驱魔人》片名Keeper of Darkness(2015)。

中国香港恐怖电影。

影片主角是一名接头驱鬼人黄永发，天生阴阳眼，平时驱驱鬼、行行善，身边有一群对他笃信不疑的好兄弟和鬼朋友。就在黄永发进行日常驱鬼生活时，一只突然出现的恶鬼闯入他的生活。黄永发为了平息恶鬼，拯救无辜者，挺身而出，降服恶鬼。主要剧情就是这么一个出现矛盾、解决矛盾的套路。

作为恐怖片，影片的效果还算不错，看多了不能出现鬼怪的国产恐怖片，突然出现这么一部真拍鬼的影片时，还是能够令人眼前一亮。主要鬼怪出现的场景中，有非常多我们熟悉的港片鬼片元素，又是神龛、又是作法，又是害人、又是驱鬼。和老牌港产鬼片不同，影片中的鬼不是全部邪恶的化身，就和人有好坏之分一样，鬼有好也有坏，好的鬼想着做好事，也懂得积德行善，坏的鬼则想着害人报仇，唯恐天下不乱。因为鬼们生前也是人，和人是一脉相承的。就像我们现在看到那么多奇葩社会新闻一样，并不是老人变坏了，而是坏人变老了而已。

影片杂糅了很多元素，从片名就可以看一二。陀地是粤语中街头痞子、扛把子的意思，而驱魔人（ exorcist）又是来自西方的概念，换成中文，意思就是街头法师。驱鬼是法师的一项工作，更重要的背景是街头。“和人相处难，和鬼相处易。”自幼在街头混迹长大的黄永发自然对人性有着深刻了解，从影片中交待的身世背景，观众们就可以了解到他的童年、他母亲的遭遇，再进一步借他之口可以了解女鬼江雪的悲催身世，以及片中恶鬼生前被胁迫强征保护费的情况。

黄永发越是在街头，就越是了解人，他表示 “人和鬼都需要尊重。”鬼生前也都是人，彼此都需要相互尊重，正所谓做人留一线日后好相见，在危难时刻，不光人愿意为他出头，连鬼都愿意为他出头。

驱鬼就少不了动作镜头，和前几年的佼楚《僵尸》相比，本片的动作戏走的不是无数路线，而是和 “陀地”一样，走的街头路线。动作戏基本就是摔摔打打，和传统港片的招式套路不同，黄永发和恶鬼主要凭借身体优势和蛮力互殴，偶尔加一些电系小法术。

本片鬼怪的设定是，自杀和枉死的人只能做鬼，要等阳寿耗尽才能投胎。于是片中所有的鬼，不是自杀就是枉死，每只鬼都有自己的悲惨故事，可以想象，凡是自杀和枉死之人都会充满不甘，心中充满怨恨，成为鬼后自然就会带着戾气，成为恶鬼的概率也会很大。要让恶鬼放下怨念，那就要找出他怨念的源头，这点设定和以往的鬼片一脉相承。

鬼故事的核心是爱。影片似乎想用这种反差强化戏剧效果，黄永发各种申请告白， “我一直在你身边”，“你走的时候我不会流泪，我想好去死了”，“我不喜欢你，而是我爱你”，影片到了快结束时，完全就是情话实际测试现场测试嘛。这一波密集狗粮让人有些应接不暇，恐怖气氛早已荡然无存。末尾张家辉原声独唱《你是我心爱的姑娘》，也着实令人惊艳了一把。

本片不足主要是两点。第一点是本片杂糅的元素太多了，导致整部影片的风格不是很统一。恶鬼的部分比较硬核，各种怼各种干，而江雪的部分则非常柔情，甚至还花费了很长一段时间专门用于撒狗粮，当出现那些友情客串的朋友们时，钱嘉乐等人登场，气氛又变得活泼起来。第二点是缺乏一个传统意义的高潮，原本以为黄永发的满身纹身会发挥作用，成为杀手锏，偏偏黑哥连见识黄永发纹身的机会有没有。

为了贯彻邪恶生生不息的理念，最后张学友不戴眼睛出来晃了一下，票房好继续拍续集那就是彩蛋啦，如果不拍续集，那就是哥哥来给弟弟，最后用学友把恐怖气氛再带起来，狗粮要吃，血压也要飙。说实话，我很期待续集。

真的希望你知道

我就在你身旁

无论你在多远的地方

直到我去了天堂

直到你把我遗忘