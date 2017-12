多元素杂糅 ——《陀地驱魔人》 **《陀地驱魔人》片名Keeper of Darkness(2015)。 中国香港恐怖电影。 影片主角是一名接头驱鬼人黄永发,天生阴阳眼,平时驱驱鬼、行行善,身边有一群对他笃信不疑的好兄弟和鬼朋友。就在黄永发进行日常驱鬼生活时,一只突然出现的恶鬼闯入他的生活。黄永发为了平息恶鬼,拯救无辜者,挺身而出,降服恶鬼。主要剧情就是这么一个出现矛盾、解决矛盾的套路。 作为恐怖片,影片的效果还算不错,看多了不能出现鬼怪的国产恐怖片,突然出现这么一部真拍鬼的影片时,还是能够令人眼前一亮。主要鬼怪出现的场景中,有非常多我们熟悉的港片鬼片元素,又是神龛、又是作法,又是害人、又是驱鬼。和老牌港产鬼片不同,影片中的鬼不是全部邪恶的化身,就和人有好坏之分一样,鬼有好也有坏,好的鬼想着做好事,也懂得积德行善,坏的鬼则想着害人报仇,唯恐天下不乱。因为鬼们生前也是人,和人是一脉相承的。就像我们现在看到那么多奇葩社会新闻一样,并不是老人变坏了,而是坏人变老了而已。 影片杂糅了很多元素,从片名就可以看一二。陀地是粤语中街头痞子、扛把子的意思,而驱魔人( exorcist)又是来自西方的概念,换成中文,意思就是街头法师。驱鬼是法师的一项工作,更重要的背景是街头。“和人相处难,和鬼相处易。”自幼在街头混迹长大的黄永发自然对人性有着深刻了解,从影片中交待的身世背景,观众们就可以了解到他的童年、他母亲的遭遇,再进一步借他之口可以了解女鬼江雪的悲催身世,以及片中恶鬼生前被胁迫强征保护费的情况。 黄永发越是在街头,就越是了解人,他表示 “人和鬼都需要尊重。”鬼生前也都是人,彼此都需要相互尊重,正所谓做人留一线日后好相见,在危难时刻,不光人愿意为他出头,连鬼都愿意为他出头。 驱鬼就少不了动作镜头,和前几年的佼楚《僵尸》相比,本片的动作戏走的不是无数路线,而是和 “陀地”一样,走的街头路线。动作戏基本就是摔摔打打,和传统港片的招式套路不同,黄永发和恶鬼主要凭借身体优势和蛮力互殴,偶尔加一些电系小法术。 本片鬼怪的设定是,自杀和枉死的人只能做鬼,要等阳寿耗尽才能投胎。于是片中所有的鬼,不是自杀就是枉死,每只鬼都有自己的悲惨故事,可以想象,凡是自杀和枉死之人都会充满不甘,心中充满怨恨,成为鬼后自然就会带着戾气,成为恶鬼的概率也会很大。要让恶鬼放下怨念,那就要找出他怨念的源头,这点设定和以往的鬼片一脉相承。 鬼故事的核心是爱。影片似乎想用这种反差强化戏剧效果,黄永发各种申请告白, “我一直在你身边”,“你走的时候我不会流泪,我想好去死了”,“我不喜欢你,而是我爱你”,影片到了快结束时,完全就是情话实际测试现场测试嘛。这一波密集狗粮让人有些应接不暇,恐怖气氛早已荡然无存。末尾张家辉原声独唱《你是我心爱的姑娘》,也着实令人惊艳了一把。 本片不足主要是两点。第一点是本片杂糅的元素太多了,导致整部影片的风格不是很统一。恶鬼的部分比较硬核,各种怼各种干,而江雪的部分则非常柔情,甚至还花费了很长一段时间专门用于撒狗粮,当出现那些友情客串的朋友们时,钱嘉乐等人登场,气氛又变得活泼起来。第二点是缺乏一个传统意义的高潮,原本以为黄永发的满身纹身会发挥作用,成为杀手锏,偏偏黑哥连见识黄永发纹身的机会有没有。 为了贯彻邪恶生生不息的理念,最后张学友不戴眼睛出来晃了一下,票房好继续拍续集那就是彩蛋啦,如果不拍续集,那就是哥哥来给弟弟,最后用学友把恐怖气氛再带起来,狗粮要吃,血压也要飙。说实话,我很期待续集。 真的希望你知道 我就在你身旁 无论你在多远的地方 直到我去了天堂 直到你把我遗忘 你依然会是我心爱的姑娘 上一页12下一页

标签: 明星(2273) 中国(2929) 香港(1782) 惊悚(3161) 剧情片(2824) 恐怖(2412)

