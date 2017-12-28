重启失败 ——《新尸骨无存》

《新尸骨无存》片名 Cabin Fever(2016)。

美国 B级片，翻拍自2002年的老版《尸骨无存》。

其实新版和老版相隔的年代也并不久远，新版的剧情甚至细节都是按照老版的来拍，除了画面清晰度有所提高外，我真心弄不懂翻拍的意义在哪里。

Cabin Fever 顾名思义，小木屋里发热。从片名就可以知道，剧情大概就是一群人在小木屋里得了发热病。要实现尸骨无存的话，这个病可要有点厉害才行。

剧情不需要重复，基本没有剧情。无非就是按照 B级片的套路来，一群年轻人本着怎么作死怎么来的原则，往深山老林里面钻，遇到突发事件立马慌了神，各种猪队友轮番上阵，就是不能好好的实行自救和他救，作到最后全部死了。

按着片中的症状，他们染上的应该是一种强力噬肉菌，感染了噬肉菌后，早期病征和流感相似，正好点题 Fever，片中的小年轻们各种头疼发热、肌肉酸痛。紧接着噬肉菌就显示威力了，患者的伤口愈发严重，体温不断升高，肌肉和身体机能受到破坏，皮肤和肌肉开始成片的掉落，样子甚是恐怖。

得了病要干嘛？上医院看病。但这是电影，于是这些倒霉孩子按照 B级片的套路，自己吓唬自己，再来有病乱投医，和当地百姓闹得很不愉快。明知是水体传播，他们偏偏要洗澡，明知是体液传播，他们偏偏要做爱，明知野狗身上带病，他们偏偏要打狗……一群人拦不住的各种作死，为了剧情需要，反正到最后大家都“尸骨无存”，正常人的做法一概不做，让人看着很无语。