重启失败——《新尸骨无存》
《新尸骨无存》片名Cabin Fever(2016)。
美国B级片，翻拍自2002年的老版《尸骨无存》。
其实新版和老版相隔的年代也并不久远，新版的剧情甚至细节都是按照老版的来拍，除了画面清晰度有所提高外，我真心弄不懂翻拍的意义在哪里。
Cabin Fever 顾名思义，小木屋里发热。从片名就可以知道，剧情大概就是一群人在小木屋里得了发热病。要实现尸骨无存的话，这个病可要有点厉害才行。
剧情不需要重复，基本没有剧情。无非就是按照B级片的套路来，一群年轻人本着怎么作死怎么来的原则，往深山老林里面钻，遇到突发事件立马慌了神，各种猪队友轮番上阵，就是不能好好的实行自救和他救，作到最后全部死了。
按着片中的症状，他们染上的应该是一种强力噬肉菌，感染了噬肉菌后，早期病征和流感相似，正好点题Fever，片中的小年轻们各种头疼发热、肌肉酸痛。紧接着噬肉菌就显示威力了，患者的伤口愈发严重，体温不断升高，肌肉和身体机能受到破坏，皮肤和肌肉开始成片的掉落，样子甚是恐怖。
得了病要干嘛？上医院看病。但这是电影，于是这些倒霉孩子按照B级片的套路，自己吓唬自己，再来有病乱投医，和当地百姓闹得很不愉快。明知是水体传播，他们偏偏要洗澡，明知是体液传播，他们偏偏要做爱，明知野狗身上带病，他们偏偏要打狗……一群人拦不住的各种作死，为了剧情需要，反正到最后大家都“尸骨无存”，正常人的做法一概不做，让人看着很无语。
影片想走血腥路线，却又不如《致命弯道》血腥的彻底，想走传染病路线，却又不如《传染病》理性的到位，时隔十多年重启仅仅是将老版换了个演员而已，拍出的片子还不如老版，比较失败。影片最后还留了一个伏笔，看样子要拍续集。重启失败一部还不够，导演有将老三部曲全部重启失败一遍，真是细思恐极。
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.