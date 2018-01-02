验收次品 ——《验收测试》

《验收测试》片名 Beta Test(2016)。

美国小成本科幻动作片。

影片的设定和 2018年万众瞩目的《头号玩家》颇有相似之处，一名电子游戏冠军控制真人行动，进行类似《GTA》系列中的抢银行、怼黑帮任务。为了让角色行为具有正当性，剧情安排主角处于被欺压寻求正义复仇的位置，瞬间让挺具有赛博感的设定变成肥皂剧。

动作戏开挂痕迹太重，主人公 Orson Creed扮演者马努·贝内特Manu Bennett也是一名硬汉，带着眼睛扮猪吃老虎，非要装的文质彬彬的去揍人。Orson Creed被带上控制器后，反派们死活不肯用枪，一群人围着他一定要赤手空拳的和他对打，而且一个一个上，和葫芦娃救爷爷一样，一直送经验给主角升级。反派们坚定的不肯用枪，而Orson Creed拿到枪就是一顿射，毫不留情。感觉就是一个开挂的人民币玩家对付一群裸奔的免费玩家。全片唯一一个亮点是Orson Creed打入敌人总部的一段长镜头，打得不是特别精彩，但长镜头还是值得称赞。

说实话，本片的科幻元素实在不咋地。玩家通过后颈的小装置实现控制人物，我实在是怀疑外国基础通信设施能否实现如此快速迅捷的无线控制，既要满足控制信号的延时问题，还要满足控制信号的强度问题。能够实现信号速度、强度和广度时，社会发展估计早就不是片中破破烂烂的样子了吧。挺好的设定，拍得挺失败。

光看剧情介绍，大家肯定对片中提及的 “最新第一人称射击游戏”很感兴趣，想看看如此逼真的游戏到底是个啥画面。我可以很负责任的讲，看完后你就会后悔。2016年的电影中出现的游戏画面，还不如2005年的《毁灭战士》中的画面，本片中游戏画面的水平也就比我们常见的“学动画3年”的动画作品高出那么一丢丢。