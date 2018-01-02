网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>惊悚片专题讨论版>>验收次品——《验收测试》

验收次品——《验收测试》

加入收藏

2018-1-2 21:22:56

验收次品——《验收测试》

《验收测试》片名Beta Test(2016)。

 

美国小成本科幻动作片。

 

影片的设定和2018年万众瞩目的《头号玩家》颇有相似之处，一名电子游戏冠军控制真人行动，进行类似《GTA》系列中的抢银行、怼黑帮任务。为了让角色行为具有正当性，剧情安排主角处于被欺压寻求正义复仇的位置，瞬间让挺具有赛博感的设定变成肥皂剧。

 

动作戏开挂痕迹太重，主人公Orson Creed扮演者马努·贝内特Manu Bennett也是一名硬汉，带着眼睛扮猪吃老虎，非要装的文质彬彬的去揍人。Orson Creed被带上控制器后，反派们死活不肯用枪，一群人围着他一定要赤手空拳的和他对打，而且一个一个上，和葫芦娃救爷爷一样，一直送经验给主角升级。反派们坚定的不肯用枪，而Orson Creed拿到枪就是一顿射，毫不留情。感觉就是一个开挂的人民币玩家对付一群裸奔的免费玩家。全片唯一一个亮点是Orson Creed打入敌人总部的一段长镜头，打得不是特别精彩，但长镜头还是值得称赞。

 

说实话，本片的科幻元素实在不咋地。玩家通过后颈的小装置实现控制人物，我实在是怀疑外国基础通信设施能否实现如此快速迅捷的无线控制，既要满足控制信号的延时问题，还要满足控制信号的强度问题。能够实现信号速度、强度和广度时，社会发展估计早就不是片中破破烂烂的样子了吧。挺好的设定，拍得挺失败。

 

光看剧情介绍，大家肯定对片中提及的“最新第一人称射击游戏”很感兴趣，想看看如此逼真的游戏到底是个啥画面。我可以很负责任的讲，看完后你就会后悔。2016年的电影中出现的游戏画面，还不如2005年的《毁灭战士》中的画面，本片中游戏画面的水平也就比我们常见的“学动画3年”的动画作品高出那么一丢丢。

 

测试失败，验收次品。

 

 

上一页12

标签： 美国(7903) 科幻(3084) 惊悚(3167) 动作(2442) 小成本(1259)

5.0 

验收测试 (2016)

影评(2)

收藏(10)

验收测试/Beta Test(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8027040/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
惊悚片专题讨论版 12547

RSS订阅

惊悚片专题讨论版

10186名成员1195个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 