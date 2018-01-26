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沾了污秽就遭殃——《残秽，不可以住的房间》

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2018-1-26 19:05:19

沾了污秽就遭殃——《残秽，不可以住的房间》

《残秽，不可以住的房间》片名The Inerasable(2015)，别名残秽：不能居住的房间/冤魂物业：残秽(港)。

 

日本恐怖电影。

 

影片讲述灵异小说家接触到了一起怪谈，于是前往调查，结果发现一起尘封已久的悲惨故事。一群枉死的冤魂就盯着这一块地方害人，来一个死一个，来一家死一家。

 

本片没有按照以往的恐怖片剧情套路来，一般的只要找到鬼魂出现的源头，然后消除鬼魂纠结的点，要么劝说、要么祭祀，然后鬼魂就该干嘛干嘛去了。偏偏本片不一样，几位主角即便找到了怨灵的源头，却依旧无法消除鬼魂的怨恨，最后只能任由怨灵肆虐作恶。

 

说实话我对这种设定很无感，一味地表现恶，很赖皮地将主角们的努力化为泡影，会让观众们跟着产生挫败感。当年是其他人造下的孽，这些亡魂却要无辜的路人偿还，冤有头债有主，也不找还是自己的人算账，偏偏盯着不相干的老实人下手，真怂。人家不明就里的居民也不知道住的地方是残秽之所，喜欢住在便宜地方的人不都是劳苦大众么，无产阶级一家亲，自己人和自己人非要过不去，有本事去找资本家清算。

 

影片也有优点，就是整体风格统一，整体风格灰暗。节奏娓娓道来，不需要那些一惊一乍的音效吓唬人，依靠层层代入感，让观众们跟着主角们体验那种努力却无果的发力。寻找怨灵历史渊源时，颇有日式推理电影的感觉。可能本片最恐怖的地方并不是那些怂包怨灵，而是无法掌控自身命运的卑微感。很多时候并不是努力了，就有好的结果，就像我们平日的生活一样，你憋了半天大招，最后的反馈只是一个屁。

 

沾了污秽就遭殃，

管你努力不努力。

 

 

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标签： 日本(1888) 惊悚(3169) 恐怖(2419) 小成本(1271)

6.7 

残秽 不可以住的房间 (2015)

影评(5)

收藏(79)

残秽 不可以住的房间/残穢 住んではいけない部屋(2015)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8029286/
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