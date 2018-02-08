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逼近秘社——《罪恶黑名单第2季》

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2018-2-8 20:52:51

逼近秘社——《罪恶黑名单第2季》

*《罪恶黑名单第2季》片名The Blacklist Season 2(2014)，别名黑名单。

 

NBC犯罪题材美剧。

 

第一季中，红魔人挡杀人佛挡杀佛，把FBI和自己的各个敌人玩弄于鼓掌之间，谈笑间达成了一个又一个自己的小目标。但如果就这么轻松的让红魔扮演一个终极大Boss，似乎本剧就没那么可看了，于是编导们给他安排了一个同样水平的对手“柏林”，柏林一上来就死盯着红魔下手，搞得红魔心力交瘁。

 

本季在剧情方面也是大幅推进，在单元剧破案的同时，按着“罪恶黑名单”的主线，慢慢让这些隐藏在伪善面具下的权贵浮出水面。罪恶黑名单所指的秘密组织，名字叫做“Cabal”，剧中的翻译叫“秘社”，也就是一个秘密社团，有点像《XIII》中代号1至20的神秘组织，秘社把握了大量的社会资源，同时利用自己的影响力诱导公众，让大众成为他们的鱼肉。

 

红魔身为前资深情报官，手里掌握着这些位高权重者的秘密。本身红魔活得好好的，如果不是为了下一代，也不会铤而走险和秘社撕破脸。谁让红魔是糖爹呢，不经意之间给观众们秀了一把惯女儿。

 

个人觉得本季有两个大节点。一个是第6集介绍了红魔忠心跟班邓比的来历。红魔对邓比有救命和养育之恩，难怪邓比死心塌地的跟着红魔。这个设定既让观众们对红魔有了更加全面的了解，也让红魔的正面形象更加伟岸。第二就是第8集，红魔和柏林拨开迷雾，消除误会，大家都是女儿奴，有啥好打的，一切罪恶的根源不过是秘社。

 

本季结尾按惯例，留下一个坑，等着下一季填坑。让我们继续追下去。 

标签： 犯罪(2111) 美国(7917) 剧情片(2882) 动作片(1270) 美剧(2134) nbc(40) 索尼影视(8)

7.8 

罪恶黑名单 (2013)

影评(8)

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罪恶黑名单/The Blacklist(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8030332/
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