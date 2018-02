亲爹是哪个 ——《罪恶黑名单第3季》 *《罪恶黑名单第3季》片名The Blacklist Season 3(2015),别名黑名单。 NBC犯罪题材美剧。 依旧走着单元剧的模式,红魔每一集帮助 FBI对付一个隐藏很深的超级罪犯,同时完成一些自己的小目标。 第二季的秘社在第三季依旧活跃,第二季中秘社弃车保帅,暂时收敛了不少,但瘦死的骆驼比马大,依旧掌握了重大资源和势力。鉴于秘社的暂时收缩,本季的反派任务交给了别人。本季中和红魔大战三百回合的是一名叫做亚历山大 ·柯克的富豪。柯克掌握数十亿财富,积极参加总统选举,想要在政治领域增强影响力。同时柯克对丽兹充满了兴趣,一心想要活捉丽兹。 秘社成员遍布国家机器各个领域,就像红魔说的,这个国家由超级罪犯经营。秘社成员包含多名政府高级官员,从司法部长 Thomas Connolly、助理司法部长 Diane Fowler、助理国务卿 Laurel Hitchin,到情报机关的副主CIA主要机构负责人,行政立法司法三权分立的机关,全被侵蚀,政府维持着一个假象。红魔掌握秘社机密,偏偏不怕死的要和秘社对抗,究其原因还是为了丽兹。 本季中丽兹迎来了重大人生变故,她终于有了自己的宝宝。从第一季开始丽兹就在为下一代做努力,但苦于工作紧张和红魔的压力,迟迟没有决定要孩子。本季中意外怀孕后,终于下定决心生下孩子。有了孩子的丽兹,更是一个香馍馍,各方势力都想要她和她的孩子,其中的线索纠缠不清。 从三季以来的表现看,红爹和丽兹的生母关系很好,红魔要么是丽兹的生父,在和她母亲你侬我侬时生出了丽兹,要么是特别爱慕丽兹生母,眼见心上人死去,只得将全部情感倾注到心上人的后代丽兹身上。陪伴是最长情的告白,不管怎么说,红魔对丽兹没的说,不管是不是亲爸爸,都是一个十足的女儿奴。本季中的主要反派亚历山大 ·柯克在本季的末尾也声称自己是丽兹的爸爸,但究竟谁才是丽兹的生父,这个巨坑还要编剧继续编下去才行。 本季最出彩的两集就是第 18集和第19集。18集俨然是一集催泪弹,口口声声说着“Everyone dies someday.”的红魔也彻底崩溃,没能看好心上人,现在连心上人的孩子也在自己眼前死去,这种打击就是一次双击加暴击。19集红魔幻想着和丽兹生母,一起共同生活、共同御敌,在最颓废的时刻,放空自己,真是大悲无声。 老王生父养父, 傻傻分不清楚。

