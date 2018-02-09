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亲爹是哪个——《罪恶黑名单第3季》

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2018-2-9 22:13:38

亲爹是哪个——《罪恶黑名单第3季》

*《罪恶黑名单第3季》片名The Blacklist Season 3(2015)，别名黑名单。

 

NBC犯罪题材美剧。

 

依旧走着单元剧的模式，红魔每一集帮助FBI对付一个隐藏很深的超级罪犯，同时完成一些自己的小目标。

 

第二季的秘社在第三季依旧活跃，第二季中秘社弃车保帅，暂时收敛了不少，但瘦死的骆驼比马大，依旧掌握了重大资源和势力。鉴于秘社的暂时收缩，本季的反派任务交给了别人。本季中和红魔大战三百回合的是一名叫做亚历山大·柯克的富豪。柯克掌握数十亿财富，积极参加总统选举，想要在政治领域增强影响力。同时柯克对丽兹充满了兴趣，一心想要活捉丽兹。

 

秘社成员遍布国家机器各个领域，就像红魔说的，这个国家由超级罪犯经营。秘社成员包含多名政府高级官员，从司法部长Thomas Connolly、助理司法部长 Diane Fowler、助理国务卿 Laurel Hitchin，到情报机关的副主CIA主要机构负责人，行政立法司法三权分立的机关，全被侵蚀，政府维持着一个假象。红魔掌握秘社机密，偏偏不怕死的要和秘社对抗，究其原因还是为了丽兹。

 

本季中丽兹迎来了重大人生变故，她终于有了自己的宝宝。从第一季开始丽兹就在为下一代做努力，但苦于工作紧张和红魔的压力，迟迟没有决定要孩子。本季中意外怀孕后，终于下定决心生下孩子。有了孩子的丽兹，更是一个香馍馍，各方势力都想要她和她的孩子，其中的线索纠缠不清。

 

从三季以来的表现看，红爹和丽兹的生母关系很好，红魔要么是丽兹的生父，在和她母亲你侬我侬时生出了丽兹，要么是特别爱慕丽兹生母，眼见心上人死去，只得将全部情感倾注到心上人的后代丽兹身上。陪伴是最长情的告白，不管怎么说，红魔对丽兹没的说，不管是不是亲爸爸，都是一个十足的女儿奴。本季中的主要反派亚历山大·柯克在本季的末尾也声称自己是丽兹的爸爸，但究竟谁才是丽兹的生父，这个巨坑还要编剧继续编下去才行。

 

本季最出彩的两集就是第18集和第19集。18集俨然是一集催泪弹，口口声声说着“Everyone dies someday.”的红魔也彻底崩溃，没能看好心上人，现在连心上人的孩子也在自己眼前死去，这种打击就是一次双击加暴击。19集红魔幻想着和丽兹生母，一起共同生活、共同御敌，在最颓废的时刻，放空自己，真是大悲无声。

 

老王生父养父，

傻傻分不清楚。

 

 

 

标签： 犯罪(2113) 美国(7919) 剧情片(2884) 动作片(1272) 美剧(2138) nbc(42) 索尼影视(10)

7.8 

罪恶黑名单 (2013)

影评(8)

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罪恶黑名单/The Blacklist(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8030417/
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