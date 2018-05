邪典风僵尸剧——《僵尸国度第1季》 *《僵尸国度第1季》片名Z Nation Season 1 (2014),别名丧尸国度。 SYFY台出品的僵尸题材美剧。 故事发生在僵尸病毒爆发的第三年,整个世界都陷入僵尸保卫。在这末世,穿线了一个新奇人物,他是世界首个成功应用僵尸疫苗的人。一群素不相识的人在他身边出现,大家有一个朴实的目的,护送这位僵尸疫苗成功案例前往研究所,说不定人类命运能够得到挽救。 猛一看,这剧情和其他类型的僵尸剧差不多,不也就是中毒解读老生常谈的内容么。但只要你细细观看,不多,只要看上两集,你就会爱上这部剧。和《行尸走肉》那种强调人物心理和人性探讨的剧不同,本剧的显著特点就是邪典风。《僵尸国度》满屏Cult的感觉,加上大量的黑色幽默,真是让人喜欢的不要不要的。 《僵尸国度》也有主线剧情,就是想找到解决僵尸病毒的终极方法,第一季中的故事则更像单元剧,主角团队一路前行,每一集解决一个问题。纽约突围、食人族、民兵队、飓风、邪教、农场、僵尸潮、基地缺氧、梦境闪回、核电站、姐妹团、嗑药小队、研究所,颇有横版过关的感觉。另外剧中带着强烈的黑色幽默,阴差阳错之间的巧合让人会心一笑。就是这种玩世不恭的感觉,通过黑色幽默展现大无畏的乐观精神,实在别有一番风味。 碍于SYFY台是个小台,本剧的特效道具能省则省,唯独肯花钱的就是僵尸装束,估计这也是僵尸剧最大的诚意了吧。别想在这里看到《权力的游戏》那种精美大场面,那不是本剧的侧重点,侧重点就是末世下如果演绎好小电视台的Cult风。 真的到了末世,我估计能活下去的人都是少之又少。当我们社会工业体系越完备,个人社会分工越细化,我们个体能掌握的技能反而越来越少。当真的僵尸病毒爆发时,尽管不可能,单个个体想要活下去真的是非常非常难。你看连一位只看过《急诊室的故事》的人,都能赶鸭子上架当医生了。 本季里最让我喜欢的角色就是白发老头多克和小处男一万。白发老头多克自带朋克范儿,一把年纪却充满活力,吐槽稳准狠,一看就是有生活经历的人,是个很有趣的老头。一万枪法奇准,除此之外生活经验很少,这个角色让整个团队带了一些青涩感。其他角色都经历了失去亲友、逃出魔窟等情况,剧中或多或少都介绍了各自来历,或许戏份多少能够帮助观众判断这个角色是不是酱油角色。本剧中角色更迭的较快,没有谁是死不掉的,一般的铺垫越少,越可能是酱油队友。 如果看前几集,观众可能还没有找出谁是男主角,更多的是群戏,而且由于预算关系,本剧中也没有什么大咖明星。当观众往后看,主咖就逐渐明了了,他就是一开始唯唯诺诺的墨菲。墨菲的设定很厉害,作为首位僵尸疫苗成功案例,他可以控制僵尸,甚至可以通过唾液心灵控制人类,真的碉堡了。不像《行尸走肉》里都是凡人打架,这里直接给主角安排了一个逆天技能。 第一季大家心心念念寻找莫奇医生,直到到了研究所才发现莫奇医生和她的上司库尔茨医生都只是个幌子,一切都是通缉犯库里安医生的阴谋。一番缠斗后,研究所检测到病毒未被清除,触发导弹前来摧毁。导弹射出来的时候,触发了其他国家导弹攻击。僵尸末世迎来了导弹洗礼,剧情何去何从且看下季分解。 有笑有泪有惊喜, 可攻可守可开挂。

标签: 美国(8031) 科幻(3128) 惊悚(3223) 酷(1290) 剧情片(2984) 血腥(524) 美剧(2169)

