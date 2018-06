用眼睛看,别带脑子——《生化危机:复仇》 **《生化危机:复仇》片名Resident Evil: Vendetta / Biohazard Vendetta (2017),别名生化危机:血仇杀戮(港)/恶灵古堡:血仇(台)。 日本生化危机系列CG电影。 生化危机系列前不久才出了两部CG电影,分别是《生化危机:恶化》和《生化危机:诅咒》,眼看着前两部口碑还不错,便趁热打铁推出这部《生化危机:复仇》。这部《复仇》CG水平比起前两部有了提升,观影效果更好,剧情则更弱,令人诟病。 CG人物角色的造型、动作都十分到位,表情眼神更是很传神,不会让人太有这是假人的感觉。从洋楼到研究所,从高架到楼顶,战斗发生在每个角落,特别是里昂和克里斯,两人和僵尸一段共舞,展现枪斗术,很帅很好看。 全片也就是瑞贝卡和皮衣女反派挑起了颜值担当重担。瑞贝卡也美出新感觉,当年大战僵尸的BSAA队员,现在成了柔弱小白兔,从医疗兵成长成医学博士,专攻僵尸疫苗,一付无辜可怜的样子,还带着成熟的风韵。皮衣女反派最大的作用应该就是引出里昂,里昂口口声声说自己在休假,厌倦了打僵尸的生活,只不过当皮衣妹子妖娆地从他面前走过时,里昂才决定出山。 剧情方面槽点太多,几乎每个镜头都有令人吐槽的欲望,因为这部作品和前作不搭的地方太多,正方反方角色的做法飘忽不定,似乎在让观众玩猜猜猜的游戏。看到影片最后,让人产生一丝怀疑,到底谁才是反派啊。反派军火商的终极目的不过是想要结婚,单身狗的愤怒真是很厉害,研究出僵尸生化武器后,他准备感染整根纽约市,不过他还制造了可以拯救整座城市的解药,让里昂等人最后当了回快递小哥。号称阻止反派的BSAA,仅仅一枪就打掉三幢大楼,里昂在高架上已经消灭了僵尸狗,依旧要扔一颗高爆手雷,可能连带伤害不大就不能展现他们的帅气吧。 这部的设定很有趣,每个人其实体内就已经存在变成僵尸的基因,只要找到合适的生化开关,就可以让人类变成僵尸,解救办法就是关掉开关即可。这是唯一一部僵尸可以重新变成人类的《生化危机》,末世有了一丝喜剧色彩。 用眼睛看,别带脑子。 上一页12下一页

