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被诅咒的世界——《金钱世界》

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2018-6-1 22:36:26

 

被诅咒的世界——《金钱世界》

**《金钱世界》片名All the Money in the World (2017)，别名万恶金钱(港)/世上所有的财富。

 

美国剧情片，根据真实事件改编。

 

我们这代人习惯了看财富排行榜上的比尔·盖茨、杰夫·贝佐斯、沃伦·巴菲特、马克·扎克伯格或者马云王健林马化腾，可能对片中的保罗·盖蒂不太熟悉。历史上的保罗·盖蒂保持世界首富位置20年之久，缔造了石油帝国，他依靠敏锐的嗅觉，拿到了沙特阿拉伯和科威特之间中立区的石油开采权，财富不可估量。

 

有钱和幸福并不相等，世人都说，上帝对盖蒂家族下了恶毒诅咒：“坐拥金钱世界，也买不到幸福”。没有钱也可以幸福，有了钱也可以不幸福。事实也的确如此，就像和魔鬼做了交易一样，保罗·盖蒂一家似乎都没有好果子。保罗·盖蒂一共结婚五次，情人无数，有五个孩子，大儿子抑郁自杀，于是他准备让三儿子来接替他的生意，但三儿子后来染毒成了废人；妻子盖尔和他离婚，之后第二任妻子又因吸毒过量死掉。

 

1973年7月10日，16岁的约翰·保罗·盖蒂三世在罗马被人绑架，绑匪索要赎金1700万美金。保罗·盖蒂这时展现出一个商人的贪财本质，先是以交付赎金会造成其他孙辈也被绑架为由，断然拒绝支付赎金，甚至怀疑儿媳妇和孙子联合演戏骗钱。绑匪割下盖蒂三世的一只耳朵后，保罗·盖蒂才相信孙子真的被绑架了。不过即便是真的，给钱也是没那么痛快的。最先熬不住的反而是绑匪，绑匪主动降价到700万，随后经过判专家斡旋，谈到400万，最后付钱的时候还打了八折，只给320万现金。而且这320万中，保罗·盖蒂只愿意给能够免税的220万，剩下的100万他贷款给儿子，还有利息。

 

看看保罗·盖蒂，再看看李嘉诚，绑匪同样都是绑匪，却不同命，选绑架对象也要选个合适的主儿才行，否则就和菜场买菜一样，绑出了黑色幽默感。保罗·盖蒂真是贯彻了什么都不能原价购买的理念，连亲身骨肉都可以讨价还价。

 

影片到救出盖蒂三世为止，其实当年16岁的盖蒂三世就是个混子，趁着爷爷死了，分的家产后终日纸醉金迷，深陷毒瘾，1981年因吸毒过量中风，在轮椅上活到2011年。

 

除了充满黑色幽默感的富豪家族绑架案外，本片的另一个看点就是演员阵容。男女主角分别是马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg和米歇尔·威廉姆斯 Michelle Williams，两个人演的很用心也很出色，但架不住背后有一个强大的配角。原先饰演保罗·盖蒂是凯文·史派西，好莱坞爆出性丑闻后，直接导致史派西《纸牌屋》GG，《金钱世界》所有戏份被强行替换，接手保罗·盖蒂的是克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer。克里斯托弗用8天时间重演了一遍，然后老爷子就获得奥斯卡金像奖最佳男配角提名奖了。其实看预告片，凯文·史派西的版本也很精彩，如果若干年后能够凯文·史派西版本的《金钱世界》，一定也很好看。

 

无穷尽的金钱，

被诅咒的世界。

 

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标签： 犯罪(2171) 美国(8079) 明星(2323) 惊悚(3236) 剧情片(3024) 索尼影业(80)

7.5 

金钱世界 (2017)

影评(46)

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金钱世界/All the Money in the World(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8039636/
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