柔弱女子力挽狂澜——《陆地空谷》 《陆地空谷》片名Hollow in the Land (2016),别名嫌疑犯。 加拿大犯罪题材影片。 影片节奏较慢,犯罪题材采用这么慢的节奏,原因归根结底还是故事不够紧凑,剧情不够丰富。影片讲述的故事其实非常简单,如果放到CSI、犯罪心理这样的美剧中,估计也就是20分钟的量,两个案件同步推进,才只需要一集美剧的时间,单讲一个故事,还不是只要20分钟么。 影片讲述的故事简单叙述如下,在加拿大的小镇上,早些年一名抢劫犯抢劫加油站逃跑的时候,撞死了一个路过的小孩儿,自此因过失杀人罪铛锒入狱。若干年后,抢劫犯的两个孩子,女儿Alison和儿子,也长大成人,他们成长过程中没有少受别人的白眼。儿子今年就要年满18岁了,姐姐也要完成监护人的义务,就在这个当儿,小镇突发命案,而且每桩命案就牵扯到了姐弟俩,各种证据对弟弟不利,Alison要凭借自己的力量找出真相,还弟弟一个清白。随着姐姐调查深入,她终于找到真相。当年被撞死的小孩是小镇警长的婚外情私生子,警长借着抢劫犯之手除掉了私生子,嫁祸给抢劫犯。若干年后,抢劫犯儿子长大成人,警长又想继续加害劫犯儿子,以报丧子之仇。 影片最后,一肚子坏水的警长死在枪下,真相得以大白,无辜的受害者也得以释放。抢劫犯也被洗白了一下,当年也是为了保护女儿Alison才无奈选择抢劫,手段很笨,但出发点是为了孩子。 影片跟随Alison的视角展开,一个柔弱女子独自面对困境,在柔弱中展现独有的坚强,用自己孜孜不倦地努力换来一家人的平安清白,勇夺全场MVP。 影片缺点是节奏慢,优点是胜在真实,不给观众上帝视角,通过跟拍Alison的方法,让观众们跟着探索事件真相。试想,如果我们普通人遇到这样的情况,单凭一个人去创,结果很大可能没有能够Alison做得好。 对恶势力绝不低头, 柔弱女子力挽狂澜。 上一页12下一页

标签: 犯罪(2199) 惊悚(3244) 剧情片(3060) 小成本(1353) 加拿大(208)

