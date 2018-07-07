柔弱女子力挽狂澜——《陆地空谷》

《陆地空谷》片名Hollow in the Land (2016)，别名嫌疑犯。

加拿大犯罪题材影片。

影片节奏较慢，犯罪题材采用这么慢的节奏，原因归根结底还是故事不够紧凑，剧情不够丰富。影片讲述的故事其实非常简单，如果放到CSI、犯罪心理这样的美剧中，估计也就是20分钟的量，两个案件同步推进，才只需要一集美剧的时间，单讲一个故事，还不是只要20分钟么。

影片讲述的故事简单叙述如下，在加拿大的小镇上，早些年一名抢劫犯抢劫加油站逃跑的时候，撞死了一个路过的小孩儿，自此因过失杀人罪铛锒入狱。若干年后，抢劫犯的两个孩子，女儿Alison和儿子，也长大成人，他们成长过程中没有少受别人的白眼。儿子今年就要年满18岁了，姐姐也要完成监护人的义务，就在这个当儿，小镇突发命案，而且每桩命案就牵扯到了姐弟俩，各种证据对弟弟不利，Alison要凭借自己的力量找出真相，还弟弟一个清白。随着姐姐调查深入，她终于找到真相。当年被撞死的小孩是小镇警长的婚外情私生子，警长借着抢劫犯之手除掉了私生子，嫁祸给抢劫犯。若干年后，抢劫犯儿子长大成人，警长又想继续加害劫犯儿子，以报丧子之仇。

影片最后，一肚子坏水的警长死在枪下，真相得以大白，无辜的受害者也得以释放。抢劫犯也被洗白了一下，当年也是为了保护女儿Alison才无奈选择抢劫，手段很笨，但出发点是为了孩子。

影片跟随Alison的视角展开，一个柔弱女子独自面对困境，在柔弱中展现独有的坚强，用自己孜孜不倦地努力换来一家人的平安清白，勇夺全场MVP。

影片缺点是节奏慢，优点是胜在真实，不给观众上帝视角，通过跟拍Alison的方法，让观众们跟着探索事件真相。试想，如果我们普通人遇到这样的情况，单凭一个人去创，结果很大可能没有能够Alison做得好。

对恶势力绝不低头，