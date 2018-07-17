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逃避无用——《噩梦娃娃屋》

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2018-7-17 20:53:19

 

逃避无用——《噩梦娃娃屋》

《噩梦娃娃屋》片名Ghostland (2018)，别名厄梦娃娃屋(台)/鬼域杀人事件(港)。

 

法国/加拿大惊悚电影。

 

影片主要讲了一个有关变态连环杀人犯的故事。故事从受害者的视角展开，一部分是事件真相，一部分是被害人的幻想。

 

一对姐妹维拉和贝斯跟随母亲，入住到亲戚的别墅。刚住下，两个变态连环杀人犯就尾随而至，破门而入开始虐杀模式，杀害母亲后，囚禁了姐妹俩。姐妹俩自此陷入万劫不复之地，终日过着暗无天日生不如死的日子。

 

影片中场景不断跳跃，一会是杀人狂魔肆虐的压抑环境，一会是贝斯成为畅销书作家的欢快环境。其实这都是导演从贝斯的视角看整个事件的结果。遇难当晚，贝斯和姐姐维拉就成为变态杀人狂的奴隶，而她们的母亲并没有击败匪徒，那段母亲骑在歹徒脖子上陷入狂暴状态，仅仅是贝斯的美好幻想。影片在前半段，营造出了一丝丝悬疑感，其实一切都只是贝斯自我保护的假象。

 

影片中随处着绝望气息，事情的真相令人作呕，而观众们知道幻象的真相后，更会如坐针毡。变态杀人犯从没有将被害人当做人类看待，在他们眼中，维拉、贝斯和那些布料拼凑而成的洋娃娃一样。

 

人们在遭受重大变故时，会产生创后应激障碍，也就是PTSD，这种症状在美剧里很常见，当个体经历、目睹或遭遇到一个或多个涉及自身或他人的实际死亡、或受到死亡的威胁、或严重的受伤、或躯体完整性受到威胁后，所导致的个体延迟出现和持续存在的精神障碍。贝斯每天幻想成为恐怖小说作家，可是自己却十分胆小，连经历女性初潮都能吓掉半条命，可见她对“恐惧”也只是叶公好龙，真的当恐惧来临后，她并没有勇气面对恐惧。母亲被杀在她脑海中，自动映射成母亲反杀，自己和姐姐获救；变态肥仔举着喷枪向她走去，自己闹钟自动脑补出一出美梦环境，自己成为畅销恐怖小说作家，作品获得自己最崇拜的作家肯定；姐姐维拉遭受凌辱殴打的惨状，被自动修改为姐姐患有精神病，长期自残……等等不一而足，这些都是贝斯为了逃避现实而产生的幻想，也是一种大脑保护的机制。尽管这是一种逃避，但可以让受害者走向死亡时，不那么痛苦，这也是大脑的一种仁慈。

 

好在影片中贝斯也有所成长，从当初那个活在自己脑海虚构世界的小女孩，成长成为敢于直面杀人狂魔的小女人。维拉将贝斯唤醒后，贝斯终于发觉自己一直在梦境中逃避现实，逃避虽可耻，但很有用，可一直逃避于事无补，只能助长坏人嚣张气焰。该反抗还是要反抗，哪怕鱼死网破。

 

另外还有一点，路上不要随便和别人竖中指。要知道有一个垃圾人理论，不要和垃圾人过多纠缠。哪怕别人冒犯了你，你如果和他纠缠不清，万一遇到一个像本片中一样的变态杀手，把自己搭进去岂不是亏大了。我并不是说被害人过错，而是说要尽量避免不必要的麻烦，否则付出的成本往往不可估量。

 

美梦虽好，逃避无用，

现实丑恶，反抗有理。

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6.6 

噩梦娃娃屋 (2018)

影评(7)

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噩梦娃娃屋/Ghostland(2018)
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Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

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