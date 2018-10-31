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报应不爽——《解除好友》

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2018-10-31 20:24:32

报应不爽——《解除好友》

**《解除好友》片名Unfriended (2014)，别名杀讯(台)。

 

美国小成本恐怖电影，影片直面校园凌霸，在一个看似平常的夜晚，遭受校园凌霸的受害者逐一教训了当初起伏过她的人们。

 

要说校园凌霸事件，这些年提的都比较多，大家一般也都能够对校园凌霸事件采取比较正确的处理方式。影片呼吁大家正视校园凌霸并引以为戒，内容并不新鲜，但影片最大的特点就是创意。全片的场景很少，几乎都是室内的几个镜头，加上户外寥寥无几的镜头，整个影片就这么完成了，而且绝大部分场景都是在一个笔记本电脑桌面完成，约莫着只要装一个录屏软件就能拍这部电影了吧。室内的用几台笔记本的自带摄像头完成，室外的用手机拍摄完成，想要制作一部影片就是这么简单。

 

整个影片完全是依靠创意致胜，有了好的创意，器材的短板反而能够成为影片的一大亮点。故事其实很简单，六个高中生在晚上视频群聊，突然群聊中加入了一名陌生人。这名陌生人知道大家的小秘密，而且和前段时间遭受校园凌霸自杀身亡的Laura有着莫大联系。随着陌生人逐一公开大家的隐私小秘密，大家这才惊恐地发现，每个人都有那么多难以启齿的羞愧事件。

 

影片最大的教育大概就是警醒那些实施校园凌霸的人了吧。看似跟风，看似“没有恶意”，可实际上你的“无心之举”可能对别人造成严重的伤害。当凌霸别人的人遭受凌霸时，他们才会切身体验到自己曾今对别人造成了多大的伤害。影片正是通过以其人之道还治其人之身的方式展现校园凌霸，希望校园凌霸越来越少。

 

用惯了200M的宽带，再看看国外的视频通话情况，简直惨不忍睹。国外的网络延迟实在有点大，一群人用着并不高清的摄像头还呈现大量卡顿。也正是这种状况不断的糟糕网络，进一步强化了影片的恐怖气氛。当一群人在鬼鬼祟祟聊天的时候，突然出现了画面拖延，人物角色出现拖影现象，恐怖效果直线上升，不要太吓人。

 

不是不报时候未到，

时候一到一切全报。 

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标签： 美国(8239) 惊悚(3303) 剧情片(3184) 人性(1530) 恐怖(2458) 小成本(1399) 环球影业(166)

7.0 

解除好友 (2014)

影评(9)

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解除好友/Unfriended(2014)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8063399/
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