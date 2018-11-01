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真实世界的恶意——《解除好友2：暗网》

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2018-11-1 19:48:19

真实世界的恶意——《解除好友2：暗网》

**《解除好友2：暗网》片名Unfriended: Dark Web(2018)，别名杀讯2(台)。

 

美国小成本恐怖电影，在第一部大放异彩后，影片延续了第一部的拍摄方式，将恐怖带进现实生活，让恐怖效果进一步升级。

 

同样是伪纪录片，本片和那些手持式拍摄伪纪录片的套路完全不同，没有多少室外场景，全部场景就是室内的几个摄像头，以及为数不多的户外录像。所有的镜头都离不开笔记本电脑桌面，这种桌面式的伪纪录片本身就在创意上牢牢抓住了观众们的眼球，既新颖猎奇，又充满真实感。

 

《解除好友》第一部成功推出了这个类型的伪纪录片，讲述了一次报复性杀人事件，在惊吓观众们的同时告诫大家不要做网络暴民，不要实施校园凌霸。第二部则将恐怖故事进行了升级，毕竟第一部里的是鬼怪，看起来很吓唬人，但假的毕竟是假的，鬼怪并不存在，心里没鬼的人自然不会遭受过多害怕。

 

而第二部比第一部有了质的飞跃，本片里没有鬼怪，一切都是可以在现实世界中发生的事情。不存在的鬼怪可能不会把你怎么样，可真实世界的坏人说不定就会对你下手，有依有据的真实远比虚幻的鬼怪更加吓人。

片中的倒霉蛋们是真的倒霉，本身并不是坏人，只是最开始想占小便宜，没想到被广撒网的暗网组织盯上了。倒霉蛋们又拥有一点电脑知识，能够破解简单密码，也能够发现隐藏文件，结果发现了暗网组织埋藏在笔记本里的骇人视频。倒霉蛋们又极富正义感，想要解救被绑架的少女，没想到正好落入了暗网组织精心设计的陷阱，一步一步按照暗网组织的剧本把自己套了进去。

 

暗网组织都以卡戎Charon自称，在希腊神话中卡戎是冥河上摆渡亡魂的船夫，也是冥王星卫星的名字。起这么中二名字的人肯定不会是天文爱好者，他们是一群具备高超电脑技能，又以虐杀无辜受害者取乐牟利的人。整个故事都是他们精心编排的一出杀人盛宴，要知道专业黑客把自己的命根子落在咖啡店，本身就是不可能的事情，何况还丢在咖啡店三四个星期不领回。从一开始丢笔记本，暗网组织就已经开始布局，寻找潜在的受害者。在Matias得到这个笔记本前，还有十多次别人得到笔记本的经历，别人要么没有基本技能、要么胆小没那么大的正义感，都乖乖将笔记本还回去了，偏偏Matias头铁，符合暗网组织设定的门槛，于是一步一步将自己和朋友们的命送了。

 

其实暗网组织能否像影片表现的那样夸张还有待商榷，电影毕竟是电影，一定要夸张才能够吸引眼球，才能让伪纪录片看起来像是真的。捡到不明不白的笔记本后，难道不应该断网、重新分区、重装系统吗，好奇心强一点的话，想要看看硬盘里的小秘密，也要在断网的情况下进行才对，稍微有一点点电脑小知识，却缺乏最基本的自我保护和保密意识，这种裸奔肉鸡不被黑客盯上真是天理不容呐。生在红旗下的我们应该不会有这种机会，信息安全早已上升到国家安全层面，想要在这方面搞事情的人，真是怕自己死得不够快。

 

影片最大的意义就是告诫大家要保护好个人信息，个人能力不够的时候不要逞英雄，你在明敌在暗，真的被坏人盯上了，一定要找警察蜀黍，真实世界危机四伏，隐蔽性强的网络世界更是充满恶意。个人使用软件的时候也一定要用有底线有良心的大厂软件，远离那些没有底线臭名昭著的企业，你的隐私就是他们牟利的工具。

 

重要资料及时备份，系统定期重新安装，

杀毒软件随时更新，个人隐私保护周全。

 

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标签： 美国(8241) 惊悚(3305) 酷(1406) 剧情片(3190) 人性(1532) 恐怖(2460) 小成本(1403) 环球影业(168)

7.5 

解除好友2：暗网 (2018)

影评(3)

收藏(170)

解除好友2：暗网/Unfriended: Dark Web(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8063511/
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