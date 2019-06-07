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神话明志，满是惊喜——《塔巴德》

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2019-6-7 21:11:02

神话明志，满是惊喜——《塔巴德》

今天介绍一部满是惊喜的印度恐怖电影《塔巴德》。

片名Rahi Anil Barve / Anand Gandhi / Adesh Prasad (2018)，别名塔巴德村庄 / 塔巴德魔神 / 村魔()

 

尽管这部电影惊喜连连，但这仍是一部恐怖电影，不喜欢恐怖电影的人可以退散了。

 

《塔巴德》的思想性极高，通过一个跨越数十年的故事，深刻探讨贪欲对人性的影响。影片表现完全超乎我的预期，如果仅仅将其看做是一部恐怖片就有点看轻了。

 

《塔巴德》成本仅仅70万美元，差不多480万人民币，前后拍摄历时6年。2018年在威尼斯电影节展映，成为第一部在威尼斯电影节影评人周（Critics' week）上映的印度电影。

 

影片开宗明义，在开头就介绍了全片基础设定。

在印度有一个神话传说，掌管黄金与食物的繁荣女神诞下了1.6亿个孩子，这些孩子后来都成为了神。繁荣女神最喜欢的始终是第一个孩子哈斯塔。

而哈斯塔生性贪婪，他偷走了女神所有的财富，又想要盗取粮食。

于是众神发现之后，将他撕成碎片。

繁荣女神为了救哈斯塔，将他放回了自己的子宫。同时作为惩罚，约定哈斯塔将永远得不到世人的崇拜，也无法离开母亲的身体。

哈斯塔在繁荣女神的子宫内拥有无尽财富，却也要忍受无止境的饥饿。

 

注意这里的哈斯塔是（HASTAR），而不是邪神哈斯塔（Hastur），Hastur是美国小说家霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特所创造的克苏鲁神话中的邪神。名字相似，却属于两个不同神话体系。

 

【本段有剧透】

《塔巴德》故事分三段，分别发生在1918年、1933年和1947年，跨度30年，一场祖孙三代人和神秘宝藏的故事。

简单介绍一下剧情。

1918年，故事主角是祖辈。老爷子萨尔卡Sarkar是村子的村长，虽不是只手遮天，但也位高权重。他是唯一知道宝藏秘密的人，终身未娶，但有一个一直服侍他的情妇，还有两名没有名分的私生子。

萨尔卡一直没有说出宝藏的秘密，将这个秘密带入坟墓。

萨尔卡的曾奶奶（Great grandmother）曾今进入过宝藏，出来之后成了浑身腐烂、长生不死的怪物。情妇除了服侍萨尔卡，还要做饭给曾奶奶吃。

 

1933年，情妇的一个儿子维纳亚克Vinayak长大成人了。维纳亚克长大成了一名精壮汉子，他从曾奶奶口中问出了宝藏的秘密，并成功获得宝藏里的金币。

自此维纳亚克过上了殷实的生活，衣食无忧，甚至隐隐有点腰缠万贯。

他不仅娶妻生子，还纳了一房小妾，声色犬马好不快活。

 

1947年．维纳亚克的儿子潘德朗Pandurang长到15岁，再过几年就能成为成年人。

在成长过程中，潘德朗一直接受父亲的专项训练，尽管潘德朗不知道理由和目的，但隐约知道这些活儿和宝藏有关，潘德朗一直在努力刻苦练习，为了就是有朝一日能够和父亲一起前往宝藏。

潘德朗初次前往秘密宝藏点就崭露头角，显现出超越父亲的能力和欲望。在巨大财富的诱惑下，潘德朗渐渐偏离了父亲设定的红线……

 

我感觉印度人对歌舞的痴迷是深入骨髓，就连在这样一部恐怖片中都能植入一段歌舞。

为了给儿子排忧解闷，父亲带着儿子去逛J院时，就上演了一出歌舞戏。这个歌舞编排真是溜得可以。印度人内心表示，只要我们想唱歌跳舞，随时都可以，就没有我们不能插入歌舞的电影。

 

佛家有“贪、痴、嗔”三念，《塔巴德》重点关注贪欲。

萨尔卡、维纳亚克、潘德朗三代人的欲望一代比一代更加强烈。祖辈仅是守着少量金币，就在村子里唬的大伙一愣一愣的，舒舒服服过完一生。父辈套出宝藏的秘密后，开始暴富发家，赚到了几辈子都花不完的钱依旧不满足，还训练儿子，为寻宝做准备。孙辈见识过神秘宝藏后一发不可收拾，他更聪明，或者说，更贪婪，想到了更加激进的发财方法，令父亲刮目相看。

 

《塔巴德》制作的很有点儿意思，在神秘宝藏中的镜头颇有《暗袭》的感觉，恐怖片能够达到如此效果绝对是一种惊喜。

能够活下来的人是因为不够贪婪，足够贪婪的人都受到哈斯塔永生诅咒，成了哈斯塔的一部分。

  

按照神秘宝藏的设定，在子宫内掉的东西，很快就会被子宫吸收。

因此不论是面粉还是金币，都只有很短的存留时间，一定要在面粉结界消失或哈斯塔吃完面团前离开，否则探险者就会成为哈斯塔的食物。

每次探险都是重复着同样的过程，在和时间赛跑，在和哈斯塔比速度。

 

三个时间段，讲述三位寻宝人的故事，而这三代人，一代更比一代贪婪。

三代人对金钱和情色的欲望从来没有减少过，只有肉眼可见的一代比一代更强烈。

祖辈萨尔卡没有娶妻，只找了情妇，生下两个私生子后也没有训练过私生子去寻宝。萨尔卡对金钱财富的渴望比较节制，偏安一偶，但对情色的欲望一直没有减少，哪怕老的不能动弹，也要情妇帮忙给海绵体充血。

父辈维纳亚克则变得更加贪婪，赚到用不完的金币后仍不收敛不收手，还专项训练儿子。维纳亚克除了对金币有着强烈渴望，收养情妇时也在向老爹看齐。

孙辈潘德朗则想到更加冒险、也是看似更加一劳永逸的方法，小小年纪就如此贪婪的人绝对不会放弃对金钱的渴望。即便他暂时离开宝藏，肯定会卷土重来。别看潘德朗毛都没长齐，刚有了一点点小钱、小小年纪就知道包养情妇，甚至逛J院。潘德朗身上的欲望宛如无底洞。

 

虽说富贵险中求，但过度贪婪都没好果子吃。

潘德朗头脑灵活，在没有吸取前人经验的情况下，就玩起了创新，想到多带一些面团。通过两人合作，一人扔面团投喂哈斯塔，另一人偷走哈斯塔的金币腰布。

可玩玩没想到，面团引来的后果远远超过他们的预期。在这个宝藏死去的人全部化身为哈斯塔……

 

或许观众会有各种各样的疑问，比如面粉可以辟邪，为什么不直接用面粉攻击哈斯塔，为什么哈斯塔可以吃面粉做的事物，为什么不多带点面粉多花点保护圈……

这也正是影片鸡贼的地方。

当你开始思考如何从哈斯塔手中赚取更多的金币时，贪欲就已经成功被激活，开始在你心中萌芽，正中导演下怀。

 

电影最开始打出一段甘地的话：地球可以满足人的需要，却满足不了人的欲望。

正如片中所说：黄金无法让欲望停歇，唯有死亡才能。

在贪欲面前，最终结局只有毁灭。心中有贪念，欲望就似无底洞，永远填不上填不满。

 

欲望越强，毁灭越快。

神话明志，满是惊喜。


PS：前一篇关联电影出现错误，重发了一遍

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#塔巴德/Tumbbad(2018)

塔巴德
Tumbbad
(2018)

标签： 惊悚(3391) 奇幻(1320) 恐怖(2475) 小成本(1490) 印度(247)

7.4 

塔巴德 (2018)

影评(2)

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塔巴德/Tumbbad(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8191902/
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