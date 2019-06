阶级固化恶果连连——《我们》

今天介绍一部美国惊悚电影《我们》。

片名 Us (2019),别名我们·异(港)。

导演乔丹·皮尔当年一部处女作长片《逃出绝命镇》勇夺第90届奥斯卡金像奖最佳原创剧本奖。乔丹·皮尔又当导演、又当编剧、又当制片人,多专多能,让观众们看到了感觉完全不一样大家惊悚电影。

乔丹·皮尔的第二部长片《我们》依旧由他担任导演、编剧、制片人。这次乔丹·皮尔用一个全新故事讲述同样的惊悚类型电影,让观众们对这部影片充满期待。

盛名之下无虚士,乔丹·皮尔的这部《我们》上映之后口碑上佳,在充分吸收前作成功经验的基础上,新作展示出更多的创意,用一个充满隐喻的故事讲述美国社会问题。

前作《逃出绝命镇》创意剧本表演俱佳,因此看这部《我们》时,我的期望很高。

至于这部影片能否符合观众的口味,那就要观众们亲自看过才行。

故事讲述一对夫妻来到海滨度假,结果遇到了一件十分诡异的事情。女主人阿德莱德Adelaide和男主人盖博Gabe带着一对儿女,驱车来到阿德莱德童年玩耍过的海边游乐园。入驻海边度假别墅后,一家四口遇到了一群身着红衣、行事邪恶的人群。

演员的表演真是应了那句“又哭又笑,小猫上吊”。《逃出绝命镇》中笑着哭、哭着笑的表演实力圈粉,在《我们》中保留了这个成功元素,依旧不断强调边哭边笑的表演套路。

如果没有看过导演前作的话,观众们肯定会觉得这种表演很震撼。但如果是慕名而来的观众,估计会觉得有些老套。

《我们》和《逃出绝命镇》类似,充满隐喻。观看充满隐喻电影的正确姿势是接受影片设定,把主要精力放在思考导演的表达内容上,不要纠结奇葩世界观。否则,观众就会觉得,导演拍得啥……

《我们》中,美国政府创建了“羁绊系统”,想通过这个系统控制全体国民。“羁绊系统”是美国政府的秘密实验,为每个美国人制作了一位克隆人,本体和克隆人共享灵魂,共享行为。

实验本意是通过控制克隆人去控制本体,结果实验失败,完全没有达到预期目标。失败的结果不是克隆人控制本体,而是本体控制克隆人。无数克隆人被遗弃在地下隧道中,让他们自生自灭。

Hands Across America是上世纪80年代美国发起的一场公益活动,活动致力于寻找帮助解决饥饿的方案,为更多人提供食物。还有一个官方网站handsacrossamerica.com。导演借着这次公益活动的红衣和时间点,引出本次故事。

影片最为明显的隐喻就是表现阶级固化。和《逃出绝命镇》式的赤裸裸剥削不同,《我们》通过表现克隆人和本体的冲突,表现阶级固化问题。

本体生活在光鲜亮丽的地表,吃喝玩乐好不快活,甚至没有人知道克隆人的存在。克隆人被遗弃在暗无天日的地下,肢体僵硬、不能说话,只能依靠吃兔子为生。

本体象征上面的人,不仅生活的地理位置在上面,代表的阶级也是高高在上。克隆人象征下面的人,生活在地底下,代表的阶级也是社会底层。

恐怖屋的镜面是两个阶级能够沟通的唯一渠道,知道渠道的人掐断渠道,更多的人不知道渠道存在。

当下面的人想向上流动时,只能依靠暴力手段。

阿德莱德机缘巧合,得到一个可以改变阶级的机会。她毫不犹豫地抓住了这次机会,她知道唯有暴力才是进入新阶级的唯一机会,于是果断出手,完成身份互换。

下面的人进入上面后,无比珍惜天赐机遇,拼命学习融入社会,结果就是完美融入,没有人发现有任何异样,甚至还能够结婚生子,站稳脚跟。

上面的人落入下面后,见识过上下差别后,更只想重回上面。讽刺的是,她需要借助下面人的力量,当初她看都不看一眼的下面人成了她计划的关键。同样,想要重回上面,也只能依靠暴力手段,而且她会采取更加极端、更加暴虐的手段。

片中多次出现的“11:11”正是以宗教为暴力行为背书。

耶利米书篇第11章第11节中写道:Thereforethus says the Lord, "Behold I am bringing disaster on them which they willnot be able to escape; though they will cry to Me, yet I will not listen tothem.

简体和合本:所以耶和华如此说、我必使灾祸临到他们、是他们不能逃脱的.他们必向我哀求、我却不听。

阶级固化的恶果就是上下分层,上面的人安于现状,对近在咫尺的危险熟视无睹。全片除了身份特殊的阿德莱德能够对危险有所预知,其余人死到临头都毫无知觉,简直可以算得上麻木不仁。

阶级固化后,上面的人很容易产生一种错觉。他们会觉得自己拥有的一切是自己通过努力得到,而且是该得的。殊不知,这一切真的只是命好而已,任何人放在相似的环境中,发展都差不多。

就像阿德莱德在两种不同环境中长大后,结局完全不同一样。人生来平等,都是两只眼睛一张嘴巴,先天因素差异不会很大,而后天环境才是决定各自发展的关键。当穷人的孩子放到富人家中,当富人的孩子放到穷人家中,两个阶级的孩子享受不同资源,结果自然也会不同。

《我们》用克隆人做比喻,明示后天因素对个人发展的影响,也用血腥暴力的手段打破人们对阶级的幻想。

阶级固化恶果连连,

平权斗争满是血泪。

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视