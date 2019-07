一家人就要整整齐齐——《宠物坟场》 今天介绍美国惊悚恐怖电影《宠物坟场》。 片名Pet Sematary (2019),别名诡墓(港) / 禁入坟场(台) / 宠物公墓 / 新宠物坟场。 影片改编自现代恐怖小说大师史蒂芬·金的小说《宠物公墓》。 史蒂芬·金的创作灵感源于自家的宠物猫在家旁边的主干道上被卡车撞死的经历。《宠物坟场》是第二次被搬上大荧幕,早在30年前,在1989年就被首次拍成电影。史蒂芬·金的恐怖小说数量繁多,而这个题材能够被再次翻拍,可见其恐怖程度。 一家四口为了享受慢生活,于是搬家来到缅因州的一个乡间小镇。男主人路易斯·克里德Louis Creed是一名医生,事先找好了小镇医院的工作,跳槽后举家搬到小镇,女主人瑞秋·克里德Rachel Creed担任家庭主妇,负责一家老小起居,女儿艾莉Ellie刚满9岁生日,小儿子盖奇Gage还在蹒跚学步。 搬到小镇的乡间别墅,克里德一家人充满新鲜感,特别是跟随房产一同赠送的广阔林地,让一家人惊叹不已。 就在这家人探索新天地的时候,诡异的事情不断发生。广阔林地中有一片专门埋葬宠物的宠物坟场。小镇的公路上,经常有很多大车疾驰而过,平时野惯了的农村宠物经常在公路上被撞死。死去宠物数量很多,小镇的人们专门开辟了一块地方用于埋葬这些宠物。 其实路易斯发现自己宅子紧挨着坟场,就应该立即投诉卖房者。卖房者有点不厚道,刻意隐瞒这么重大的环境因素,路易斯如果立即投诉,即便不能换房,至少也能心里有点准备。 路易斯上班接诊时,也碰到了怪事。他接过的患者似乎在提醒他,不要违抗生死。 路易斯是一名坚定的无神论者,自然不会相信还有牛鬼蛇神存在。但经历的怪事栩栩如生,也让他心中产生了一丝丝怀疑。 神神叨叨地背景情况铺垫完毕后,按照恐怖电影的套路,电影这时候就该开始吓唬人了。 路易斯家怪事频发,和房子附近的宠物坟场脱不开关系。女儿艾莉玩耍时、路易斯梦游时,都到过此地。 后来大家得知此地其实是印第安人留下的神秘场所,具有让死人复生的功能,事情变得更加诡异。 新版《宠物坟场》比起老版,画面效果和音乐效果都提升了不止一个档次,影视技术发展带来的最直接效果就是恐怖氛围陡增。 新版《宠物坟场》将故事主要情节从儿子盖奇身上换到女儿艾莉身上。老版电影中,儿子盖奇负责亡者归来,新版电影中,女儿艾莉负责亡者归来。毕竟恐怖电影中,女鬼更加常见,也更加吓人。由于女性身体更加柔弱,化身厉鬼后,恐怖效果更佳。 影片探讨的是人们对死亡的态度。 死亡并不可怕,每个人都要正确接受生老病死。这是人生的必经阶段,每个人都绕不开、避不掉。只有以平常心看待死亡,才能端正生活态度,做到享受生活。也只有正确接受死亡,才能在死亡面前做到真正的人人平等。 路易斯本身是一名医生,坚定的无神论者,但当超自然事件发生在自己身上时,他立马改变了几十年的科学信仰。 情感可以轻易地战胜理智。即便归来的不是自己的女儿,路易斯也要执意操作。女儿意外身亡后,突然有了一个复活的机会摆在眼前,路易斯毫不犹豫地抓住这个机会。 看似坚定的无神论者立刻沦陷。而相信天堂地狱之说的妻子瑞秋却坚决反对。有神论者反而比无神论者更能认清生死意义,巨大反差形成讽刺。 影片最后处理方式重回B级片路线,一群人打来打去好不热闹。尖叫声、奔跑声不绝于耳,影片在一片折腾中重归死寂。 心理层面的恐怖转变为更加具象化的视觉效果,观众们得到了简单粗暴的结果,却也失去了遐想空间。 一家人就要整整齐齐, 路边的房子你可别买。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(8472) 惊悚(3419) 奇幻(1332) 剧情片(3419) 恐怖(2485) 派拉蒙特(120)

