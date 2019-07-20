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纯粹恐怖——《诡怪疑云》

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2019-7-20 20:34:50

纯粹恐怖——《诡怪疑云》

今天介绍一部阿根廷恐怖电影《诡怪疑云》。

片名Aterrados / Terrified (2017)，别名惊魂未定。

 

首先要说，能够看这部影片的人都能算是有点资历的影迷。选择阿根廷电影的人应该算是比较小众了，再加上喜欢恐怖电影的人也不多，两者结合起来，选择看阿根廷恐怖电影的人更是少之又少。

 

第二要说，这部《诡怪疑云》正如片名一样，西班牙片名《Aterrados》，意思是“害怕”，英文片名《Terrified》意思是“惊恐”，全片只有一个唯一目的，就是吓到观众。不喜欢恐怖电影的人可以忽略此片，不要看，不要看，不要看。

 

影片走的纯粹恐怖电影路线，拍摄了一段很纯粹的吓人故事，让观众们感受最为纯粹的内心恐惧。

和其他那些会联系到宗教、阶级、人种等各种各样内容的恐怖片完全不同，《诡怪疑云》用最骇人的恐怖元素完成整部影片。观众只会觉得自己被吓到了，而不会需要做过度解读。

 

电影是一部非常纯粹的恐怖片，吓人是一定的，所以动图就不放了，免得有人害怕。

《诡怪疑云》的中文译名参考了故事内容，讲述一些灵异诡异生物的时间，而且影片也没有对这些生物给出一个明确合理的解释，只能用诡怪疑云来概括。

 

《诡怪疑云》讲述发生在布宜诺斯艾利斯一个社区的灵异故事。故事由三段小故事组成，居住在这个社区的三户人家均发生了令人费解的灵异事件。

 

在第一户人家，丈夫目睹妻子的离奇身亡，整个过程骇人听闻，不但丈夫立马精神崩溃，观众们也能感受到他的绝望。

第二户人家是第一户人家隔壁邻居，这家邻居发现自家家具总会自行移动，百思不得其解最后决定装个摄像机一探究竟，结果拍下了令自己后悔莫及的东西。

第三户人家在前两家对面，这家人小孩不幸发生意外，孩子母亲正在悲痛不能自已的时候，目睹了想发生又不想发生的事情。

 

《诡怪疑云》用简洁的语言介绍完三户人家的灵异事件后，主角们才开始慢慢登场。

就在小老百姓被灵异事件吓昏了头的时候，本着哪儿有热闹往哪儿凑的精神，驱鬼专家、灵异专家纷纷赶来，守护一方的片警也本着对人民群众高度负责的态度，一直坚守岗位。

这些专业人士本着治病救人的态度来到小区，他们可以确定的事情就是三件事情有所联系，他们需要面对很邪乎的玩意儿，但具体要面对什么他们又一无所知。

别看他们登场时神神叨叨，好像专业水平很高，其实也就是以前没遇到过硬点子而已。真的遇到不能解决的灵异生物时，他们的表现和普通人差不多，最多就是死得安静一些……

一顿操作猛如虎，细看都是二百五。什么驱鬼专家、灵异专家、资深学者，全是扯淡，整个过程就像葫芦娃救爷爷一样，一个接一个给邪恶力量喂经验。

 

你不知道你要面对的是什么，对于未知的恐惧才是恐怖的根源。兵来将挡水来土掩，如果知道下一秒需要面对的事物，观众们会有所防备，而在《诡怪疑云》中，观众和片中的角色一样，永远不知道下一刻会出现什么、会发生什么，这才是最恐怖的。

 

《诡怪疑云》好就好在做到回归恐怖电影的出发点，凭此打下良好口碑，成为恐怖片影迷心中的一部佳作。

电影镜头冲击力很强。前一秒还是岁月静好，下一秒就把你吓得爹妈不认。音效也是在把人吓死和把人吓傻之间徘徊。那些恐怖片常见的吓人手段，经过导演的重新排列组合，似乎又焕发出全新生命力。

 

说实话能够吓到我的恐怖片很少，近几年只有两部吓到我了。一部是有关宗教的《哭声》，另一部是有关阴谋论的《昆池岩》。

《诡怪疑云》很吓人，吓人吓得很纯粹，又不会让人产生过多联想和解读，同时还又有一些恐怖电影套路可寻。影片的优点和不足相同，做到纯粹地吓人，只是缺少一些思考。

 

喜欢恐怖电影的观众不要错过这部佳作。

想要完全享受本片，建议关灯独自观看，偶尔去厨房喝喝水，观影效果更佳。

 

就是吓人，足够，

纯粹恐怖，无他。

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标签： 惊悚(3425) 剧情片(3429) 恐怖(2487) 阿根廷(83) 小成本(1504)

6.6 

惊魂未定 (2017)

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惊魂未定/Aterrados(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8194427/
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