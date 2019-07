纯粹恐怖——《诡怪疑云》 今天介绍一部阿根廷恐怖电影《诡怪疑云》。 片名Aterrados / Terrified (2017),别名惊魂未定。 首先要说,能够看这部影片的人都能算是有点资历的影迷。选择阿根廷电影的人应该算是比较小众了,再加上喜欢恐怖电影的人也不多,两者结合起来,选择看阿根廷恐怖电影的人更是少之又少。 第二要说,这部《诡怪疑云》正如片名一样,西班牙片名《Aterrados》,意思是“害怕”,英文片名《Terrified》意思是“惊恐”,全片只有一个唯一目的,就是吓到观众。不喜欢恐怖电影的人可以忽略此片,不要看,不要看,不要看。 影片走的纯粹恐怖电影路线,拍摄了一段很纯粹的吓人故事,让观众们感受最为纯粹的内心恐惧。 和其他那些会联系到宗教、阶级、人种等各种各样内容的恐怖片完全不同,《诡怪疑云》用最骇人的恐怖元素完成整部影片。观众只会觉得自己被吓到了,而不会需要做过度解读。 电影是一部非常纯粹的恐怖片,吓人是一定的,所以动图就不放了,免得有人害怕。 《诡怪疑云》的中文译名参考了故事内容,讲述一些灵异诡异生物的时间,而且影片也没有对这些生物给出一个明确合理的解释,只能用诡怪疑云来概括。 《诡怪疑云》讲述发生在布宜诺斯艾利斯一个社区的灵异故事。故事由三段小故事组成,居住在这个社区的三户人家均发生了令人费解的灵异事件。 在第一户人家,丈夫目睹妻子的离奇身亡,整个过程骇人听闻,不但丈夫立马精神崩溃,观众们也能感受到他的绝望。 第二户人家是第一户人家隔壁邻居,这家邻居发现自家家具总会自行移动,百思不得其解最后决定装个摄像机一探究竟,结果拍下了令自己后悔莫及的东西。 第三户人家在前两家对面,这家人小孩不幸发生意外,孩子母亲正在悲痛不能自已的时候,目睹了想发生又不想发生的事情。 《诡怪疑云》用简洁的语言介绍完三户人家的灵异事件后,主角们才开始慢慢登场。 就在小老百姓被灵异事件吓昏了头的时候,本着哪儿有热闹往哪儿凑的精神,驱鬼专家、灵异专家纷纷赶来,守护一方的片警也本着对人民群众高度负责的态度,一直坚守岗位。 这些专业人士本着治病救人的态度来到小区,他们可以确定的事情就是三件事情有所联系,他们需要面对很邪乎的玩意儿,但具体要面对什么他们又一无所知。 别看他们登场时神神叨叨,好像专业水平很高,其实也就是以前没遇到过硬点子而已。真的遇到不能解决的灵异生物时,他们的表现和普通人差不多,最多就是死得安静一些…… 一顿操作猛如虎,细看都是二百五。什么驱鬼专家、灵异专家、资深学者,全是扯淡,整个过程就像葫芦娃救爷爷一样,一个接一个给邪恶力量喂经验。 你不知道你要面对的是什么,对于未知的恐惧才是恐怖的根源。兵来将挡水来土掩,如果知道下一秒需要面对的事物,观众们会有所防备,而在《诡怪疑云》中,观众和片中的角色一样,永远不知道下一刻会出现什么、会发生什么,这才是最恐怖的。 《诡怪疑云》好就好在做到回归恐怖电影的出发点,凭此打下良好口碑,成为恐怖片影迷心中的一部佳作。 电影镜头冲击力很强。前一秒还是岁月静好,下一秒就把你吓得爹妈不认。音效也是在把人吓死和把人吓傻之间徘徊。那些恐怖片常见的吓人手段,经过导演的重新排列组合,似乎又焕发出全新生命力。 说实话能够吓到我的恐怖片很少,近几年只有两部吓到我了。一部是有关宗教的《哭声》,另一部是有关阴谋论的《昆池岩》。 《诡怪疑云》很吓人,吓人吓得很纯粹,又不会让人产生过多联想和解读,同时还又有一些恐怖电影套路可寻。影片的优点和不足相同,做到纯粹地吓人,只是缺少一些思考。 喜欢恐怖电影的观众不要错过这部佳作。 想要完全享受本片,建议关灯独自观看,偶尔去厨房喝喝水,观影效果更佳。 就是吓人,足够, 纯粹恐怖,无他。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 惊悚(3425) 剧情片(3429) 恐怖(2487) 阿根廷(83) 小成本(1504)

