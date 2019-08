蠢人大乱斗——《超时空犯罪小队》 今天介绍一部新西兰小成本科幻电影《超时空犯罪小队》。 片名Mega Time Squad (2018)。 影片围绕一桩发生在小镇克里姆的奇事,在这个小镇上的废柴青年们还在研究如何虚度光阴时,一项有关时空穿越的物件闯入他们日常聊天打屁的生活。这群智商不够用的人,总想着利用时空穿越做点什么,却一直在内耗中原地打转,直到最后也没能弄明白时空穿越的意义。 全片的设定基于一个具有时空跳跃能力的小小的手环。只要按压一次手环上的小按钮,佩戴者就能回到几分钟之前。 男主角约翰John是镇上的一名无业游民,平时跟着当地的社会中年收收保护费,每天混吃等死也没什么追求。 突然有一天,约翰得到了一个可以短暂穿越时空的手环,结果约翰的做法是复制出一堆自己,开始玩起了躲猫猫。 不知道该夸他遵纪守法,还是骂他胸无大志。以往的科幻电影凡是能够玩起时空穿越的元素,动不动就是毁灭世界拯救人类,这位约翰可倒好,眼界不超过小镇,整个行为没有出过小镇。除了对平日欺压自己的社会中年下手,剩下就是把妹了。 科幻电影无法处理好时间悖论,每次总要找出一个满足影片需求的设定。《超时空犯罪小队》中的设定就是自己不可以和穿越时空的自己发生接触,仅此而已。可这种设定太过于草率,对完善整个时间线毫无益处,观众们只能帮着他们脑补,才能做到不出戏。 近年来中国概念比较火,这种小成本电影就扯上中国元素。反正谁火就蹭谁,可以想象,如果日本概念火,电影中肯定是忍者武士流。 反正都是带上点神秘东亚元素,既能显得很有逼格,又能让片中的胡说八道看起来很玄。 在这种小成本网大级别的电影中出现中国元素,可以看出中国概念的火热,但是同时带来的缺点就是会让人对中国元素产生误解。《超时空犯罪小队》中出现的中国饕餮传说,经过这些不懂中国元素的人一拍,我们中国观众都变得不认识饕餮了,饕餮身上的传说都是我们没听过的。这更让影片带有一种迷幻色彩。 其实只要本片编导水平高一些,好好利用一下这个短时间时空穿越的设定,脱离社会无业青年之间的小打小闹,往喜剧犯罪路线上走得深一点远一点,这部电影会是一部不错的电影。 《超时空犯罪小队》最后落在角色自我成长方面,没有太大问题,但也浪费了这个科幻元素。 设定带感,时空乱穿越。 电影拍偏,蠢人大乱斗。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2397) 喜剧(4398) 科幻(3194) 小成本(1506) 新西兰(74)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.