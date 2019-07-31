网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>惊悚片专题讨论版>>蠢人大乱斗——《超时空犯罪小队》

蠢人大乱斗——《超时空犯罪小队》

加入收藏

2019-7-31 17:48:55

蠢人大乱斗——《超时空犯罪小队》

今天介绍一部新西兰小成本科幻电影《超时空犯罪小队》。

片名Mega Time Squad (2018)。

 

影片围绕一桩发生在小镇克里姆的奇事，在这个小镇上的废柴青年们还在研究如何虚度光阴时，一项有关时空穿越的物件闯入他们日常聊天打屁的生活。这群智商不够用的人，总想着利用时空穿越做点什么，却一直在内耗中原地打转，直到最后也没能弄明白时空穿越的意义。

 

全片的设定基于一个具有时空跳跃能力的小小的手环。只要按压一次手环上的小按钮，佩戴者就能回到几分钟之前。

男主角约翰John是镇上的一名无业游民，平时跟着当地的社会中年收收保护费，每天混吃等死也没什么追求。

突然有一天，约翰得到了一个可以短暂穿越时空的手环，结果约翰的做法是复制出一堆自己，开始玩起了躲猫猫。

不知道该夸他遵纪守法，还是骂他胸无大志。以往的科幻电影凡是能够玩起时空穿越的元素，动不动就是毁灭世界拯救人类，这位约翰可倒好，眼界不超过小镇，整个行为没有出过小镇。除了对平日欺压自己的社会中年下手，剩下就是把妹了。

 

科幻电影无法处理好时间悖论，每次总要找出一个满足影片需求的设定。《超时空犯罪小队》中的设定就是自己不可以和穿越时空的自己发生接触，仅此而已。可这种设定太过于草率，对完善整个时间线毫无益处，观众们只能帮着他们脑补，才能做到不出戏。

 

近年来中国概念比较火，这种小成本电影就扯上中国元素。反正谁火就蹭谁，可以想象，如果日本概念火，电影中肯定是忍者武士流。

反正都是带上点神秘东亚元素，既能显得很有逼格，又能让片中的胡说八道看起来很玄。

在这种小成本网大级别的电影中出现中国元素，可以看出中国概念的火热，但是同时带来的缺点就是会让人对中国元素产生误解。《超时空犯罪小队》中出现的中国饕餮传说，经过这些不懂中国元素的人一拍，我们中国观众都变得不认识饕餮了，饕餮身上的传说都是我们没听过的。这更让影片带有一种迷幻色彩。

 

其实只要本片编导水平高一些，好好利用一下这个短时间时空穿越的设定，脱离社会无业青年之间的小打小闹，往喜剧犯罪路线上走得深一点远一点，这部电影会是一部不错的电影。

《超时空犯罪小队》最后落在角色自我成长方面，没有太大问题，但也浪费了这个科幻元素。

 

设定带感，时空乱穿越。

电影拍偏，蠢人大乱斗。

这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 犯罪(2397) 喜剧(4398) 科幻(3194) 小成本(1506) 新西兰(74)

Mega Time Squad (2018)

影评(1)

收藏(7)

Mega Time Squad(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8195406/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
惊悚片专题讨论版 12547

RSS订阅

惊悚片专题讨论版

10199名成员1241个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 