提高警惕性——《绑定》 今天介绍美国电影《绑定》。 片名Skin in the Game (2019)。 影片根据真实故事改编,讲述一位母亲从人贩子手中营救被拐女儿的故事。 15岁的丹妮Dani正处豆蔻年华,涉世未深,对社会没有清醒的认识。她在网络上和陌生人聊得火热,在从未确认过对方身份的情况下,产生了这就是爱情的错觉。 对方邀请丹妮出来约会,丹妮瞒着老妈欣然接受邀请。半路,丹妮就被人拐走,关进小黑屋接受调教。 丹妮的母亲莎伦Sharon发觉女儿失踪后,立即报警,结果警方却因为没有达到失踪24小时标准而不立案。莎伦只得求助昔日朋友海利Haley,希望借助海利曾经混社会的经历能够有所帮助。 海利曾是一名被人贩子控制的妓女,深知其中痛苦。逃离控制后,海利致力于帮助更多的女孩子摆脱人贩控制。 海利是丹妮的教母,教女有难自然义不容辞。当年海利在道上混的时候,这些人贩子们还都是些老熟人。 经过海利胆大心细的排查线索,她们最终锁定绑走丹妮的人贩子们。经过一番争斗,成功救出丹妮。 《绑定》描写的是美国街头猖獗人贩子集团,他们为了赚钱,诱骗没有社会经验的未成年人,通过蝇头小利控制住被害人的思想,让她们成为赚钱机器。 老母亲解救女儿的设定颇像《飓风营救》,但本片明显沉闷许多,娱乐性比起《飓风营救》差了不是一点两点。《绑定》节奏十分缓慢,原本并不是很复杂的故事被硬生生拖长到90分钟。其实将影片时间压缩一半,可看性会提升不少。 扮演老母亲莎伦的是伊莉莎白·哈诺伊斯 Elisabeth Harnois。上次看到伊莉莎白·哈诺伊斯还是在《CSI》中,那时候她还是演别人的女儿,现在她只能演别人的妈妈了。这一晃十多年下去了,不由得感慨,时间过得真快。 据说贩卖人口是美国增长速度最快的犯罪。并不是每个人都有一位像海利一样酷的朋友,也不是每个人都会被及时立案侦查,我们普通人能够做到的只是独善其身,在有限的范围内最大程度保护自己。 提高警惕性,远离陌生人,特别是照骗满天飞的网恋。君不见号称砸10万才能见一面的著名主播,其实是年过半百的大娘么。被直播骗走点钱倒是小事,被人贩子抓走变成奴隶,那可就倒霉到家了。 没有飓风,也能营救, 保护家人,保护自己。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(8510) 惊悚(3441) 剧情片(3455) 小成本(1518)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.