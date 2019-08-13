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提高警惕性——《绑定》

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2019-8-13 17:23:27

提高警惕性——《绑定》

今天介绍美国电影《绑定》。

片名Skin in the Game (2019)。

 

影片根据真实故事改编，讲述一位母亲从人贩子手中营救被拐女儿的故事。

 

15岁的丹妮Dani正处豆蔻年华，涉世未深，对社会没有清醒的认识。她在网络上和陌生人聊得火热，在从未确认过对方身份的情况下，产生了这就是爱情的错觉。

对方邀请丹妮出来约会，丹妮瞒着老妈欣然接受邀请。半路，丹妮就被人拐走，关进小黑屋接受调教。

 

丹妮的母亲莎伦Sharon发觉女儿失踪后，立即报警，结果警方却因为没有达到失踪24小时标准而不立案。莎伦只得求助昔日朋友海利Haley，希望借助海利曾经混社会的经历能够有所帮助。

海利曾是一名被人贩子控制的妓女，深知其中痛苦。逃离控制后，海利致力于帮助更多的女孩子摆脱人贩控制。

 

海利是丹妮的教母，教女有难自然义不容辞。当年海利在道上混的时候，这些人贩子们还都是些老熟人。

经过海利胆大心细的排查线索，她们最终锁定绑走丹妮的人贩子们。经过一番争斗，成功救出丹妮。

 

《绑定》描写的是美国街头猖獗人贩子集团，他们为了赚钱，诱骗没有社会经验的未成年人，通过蝇头小利控制住被害人的思想，让她们成为赚钱机器。

老母亲解救女儿的设定颇像《飓风营救》，但本片明显沉闷许多，娱乐性比起《飓风营救》差了不是一点两点。《绑定》节奏十分缓慢，原本并不是很复杂的故事被硬生生拖长到90分钟。其实将影片时间压缩一半，可看性会提升不少。

 

扮演老母亲莎伦的是伊莉莎白·哈诺伊斯 Elisabeth Harnois。上次看到伊莉莎白·哈诺伊斯还是在《CSI》中，那时候她还是演别人的女儿，现在她只能演别人的妈妈了。这一晃十多年下去了，不由得感慨，时间过得真快。

 

据说贩卖人口是美国增长速度最快的犯罪。并不是每个人都有一位像海利一样酷的朋友，也不是每个人都会被及时立案侦查，我们普通人能够做到的只是独善其身，在有限的范围内最大程度保护自己。

提高警惕性，远离陌生人，特别是照骗满天飞的网恋。君不见号称砸10万才能见一面的著名主播，其实是年过半百的大娘么。被直播骗走点钱倒是小事，被人贩子抓走变成奴隶，那可就倒霉到家了。

 

没有飓风，也能营救，

保护家人，保护自己。

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标签： 美国(8510) 惊悚(3441) 剧情片(3455) 小成本(1518)

绑定 (2019)

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绑定/Skin in the Game(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8196452/
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