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卷土重来，消灭恐惧——《小丑回魂2》

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2020-1-6 20:42:10

卷土重来，消灭恐惧——《小丑回魂2》

今天聊聊电影《小丑回魂2》。

片名It: Chapter Two / It 2 (2019)，别名它：第二章(台)。

 

2017年的《小丑回魂》惊艳亮相后，赢得票房口碑双丰收，成了近年来不可多得的高分恐怖电影。

《小丑回魂》改编自恐怖大师史蒂芬·金1986年的同名畅销小说，电影只拍摄了小说的一半内容，两年之后《小丑回魂2》卷土重来，将小说另一半内容继续搬上大荧幕。

 

《小丑回魂》讲述美国缅因州德里镇的一个恐怖传说。

每隔27年，小镇上的非正常死亡人数就会飙升，一个名为潘尼怀斯Pennywise的小丑会从沉寂中醒来，疯狂得戕害生命，散播恐惧。

《小丑回魂》电影将故事分为两个章节，第一部中，小主人公们齐心合力，共同战胜了面目可憎的小丑，完成自救。

他们歃血为盟，相约一旦小丑再次出现，大家要重新回到小镇，战胜邪恶小丑。

 

《小丑回魂2》讲述的就是第二章节故事。

27年时间一眨眼就过去了，曾经的小伙伴们早已远走他乡、成家立业。一直留守在德里镇麦克·汉隆察觉到小丑重现的异样，于是他紧急联系小伙伴们，组织大家一同对付小丑。

与其坐以待毙，不如奋起反抗。小伙伴们立即放下手中的事情，连夜赶到德里镇，做好斗争准备。

 

当初《小丑回魂》的一大看点就是主角们都是半拉大的青少年们。这些还在上学的青少年们稚气未脱，一看就是还没有沾染社会习气的孩子。他们想要极力表现出自己的成熟稳重，但表现出的依旧是充满原生态的青涩感。

虽然他们并不强壮，但瘦小的身板蕴含着坚强意志。在面对恐惧时，他们勇敢地承担起自己的一份责任和义务，在濒死边缘退无可退之际，找到了战胜小丑的方法。

孩子们的幼小身板和小丑潘尼怀斯的庞大身形形成强烈对比，最终呈现的戏剧效果令人满意。

 

《小丑回魂2》中，前一部的孩子们悉数回归，拍摄了全新画面。孩子们是第一部中最令观众满意的元素，这在第二部中得到完整保留。

 

另外《小丑回魂2》还有很多明星扮演成年后的小伙伴们。“一美”詹姆斯·麦卡沃伊、“劳模姐”杰西卡·查斯坦、“史小芳”比尔·哈德尔、“土豆”杰·瑞恩等人纷纷加盟，让影片增加了不少可看度。

 

另外小说原著作者史蒂芬·金老爷子也在片中友情客串。

 

《小丑回魂》第二章节时长169分钟，比起第一章节135分钟，增加了半个多小时。

影片时间加长了，内容依旧十分饱满，做到没有尿点。第二章节讲的是一场群像戏。片中出场人物众多，除了一名开场就自尽的斯坦利，剩下的六位角色每个人都有自己的专属戏份。

潘尼怀斯幻化成各种恐惧形态时，创作者们的想象力被发挥到极致。各种各样的怪异画面，大概也只有在噩梦中才能看到。

几乎每过几分钟，就是一次小高潮，喜欢恐怖电影的观众可要睁大眼睛，不要错过任何细节。

 

不管是第一章还是第二章，《小丑回魂》所讲的主题都一样，那就是每个人都要学会克服自身恐惧。

《小丑回魂》系列将每个人内心的恐惧具象化，那个可以无限变幻造型的邪恶潘尼怀斯，其实就是不同人心中的恐惧。

潘尼怀斯可以很敏锐地感觉到潜在受害者心中的恐惧，然后就通过夸张的方式将这些恐惧表现出来。并且潘尼怀斯以恐惧为自己的力量源泉，受害者越是感到害怕，潘尼怀斯的力量就会越强大。

 

那么找到潘尼怀斯的力量来源，想要解决问题就变得很简单了。对付这种以恐惧为食的潘尼怀斯，只需要切断它的力量来源，邪恶反派将会变得不堪一击。

曾经的废柴们也是在不断试错之后，才找到了正确的对付方法。

这样的设定很有唯我论的味道在里面。“我的心灵是唯一存在的事物”，既然“我”没有感到害怕，那么根据“我”害怕而生存的邪恶之物自然也将不复存在。

卢瑟俱乐部的孩子们，第一次战胜恐惧后，并没有真正地理解战胜恐惧的意义，小丑也只是在他们心中深深地隐藏起来。27年之后，当小丑卷土重来时，长大后的孩子们发觉自己其实心里还是存在着深深恐惧。这次他们的任务就是要消灭内心恐惧，仅仅战胜一次两次并没有效果，当恐惧再次袭来时，依旧会给自己带来惨痛后果，只有彻底消灭恐惧，才能一劳永逸地解决问题。

 

卷土重来，补完故事，

欣赏影片，消灭恐惧。

 

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6.7 

小丑回魂2 (2019)

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小丑回魂2/It Chapter Two(2019)
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