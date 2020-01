卷土重来,消灭恐惧——《小丑回魂2》 今天聊聊电影《小丑回魂2》。 片名It: Chapter Two / It 2 (2019),别名它:第二章(台)。 2017年的《小丑回魂》惊艳亮相后,赢得票房口碑双丰收,成了近年来不可多得的高分恐怖电影。 《小丑回魂》改编自恐怖大师史蒂芬·金1986年的同名畅销小说,电影只拍摄了小说的一半内容,两年之后《小丑回魂2》卷土重来,将小说另一半内容继续搬上大荧幕。 《小丑回魂》讲述美国缅因州德里镇的一个恐怖传说。 每隔27年,小镇上的非正常死亡人数就会飙升,一个名为潘尼怀斯Pennywise的小丑会从沉寂中醒来,疯狂得戕害生命,散播恐惧。 《小丑回魂》电影将故事分为两个章节,第一部中,小主人公们齐心合力,共同战胜了面目可憎的小丑,完成自救。 他们歃血为盟,相约一旦小丑再次出现,大家要重新回到小镇,战胜邪恶小丑。 《小丑回魂2》讲述的就是第二章节故事。 27年时间一眨眼就过去了,曾经的小伙伴们早已远走他乡、成家立业。一直留守在德里镇麦克·汉隆察觉到小丑重现的异样,于是他紧急联系小伙伴们,组织大家一同对付小丑。 与其坐以待毙,不如奋起反抗。小伙伴们立即放下手中的事情,连夜赶到德里镇,做好斗争准备。 当初《小丑回魂》的一大看点就是主角们都是半拉大的青少年们。这些还在上学的青少年们稚气未脱,一看就是还没有沾染社会习气的孩子。他们想要极力表现出自己的成熟稳重,但表现出的依旧是充满原生态的青涩感。 虽然他们并不强壮,但瘦小的身板蕴含着坚强意志。在面对恐惧时,他们勇敢地承担起自己的一份责任和义务,在濒死边缘退无可退之际,找到了战胜小丑的方法。 孩子们的幼小身板和小丑潘尼怀斯的庞大身形形成强烈对比,最终呈现的戏剧效果令人满意。 《小丑回魂2》中,前一部的孩子们悉数回归,拍摄了全新画面。孩子们是第一部中最令观众满意的元素,这在第二部中得到完整保留。 另外《小丑回魂2》还有很多明星扮演成年后的小伙伴们。“一美”詹姆斯·麦卡沃伊、“劳模姐”杰西卡·查斯坦、“史小芳”比尔·哈德尔、“土豆”杰·瑞恩等人纷纷加盟,让影片增加了不少可看度。 另外小说原著作者史蒂芬·金老爷子也在片中友情客串。 《小丑回魂》第二章节时长169分钟,比起第一章节135分钟,增加了半个多小时。 影片时间加长了,内容依旧十分饱满,做到没有尿点。第二章节讲的是一场群像戏。片中出场人物众多,除了一名开场就自尽的斯坦利,剩下的六位角色每个人都有自己的专属戏份。 潘尼怀斯幻化成各种恐惧形态时,创作者们的想象力被发挥到极致。各种各样的怪异画面,大概也只有在噩梦中才能看到。 几乎每过几分钟,就是一次小高潮,喜欢恐怖电影的观众可要睁大眼睛,不要错过任何细节。 不管是第一章还是第二章,《小丑回魂》所讲的主题都一样,那就是每个人都要学会克服自身恐惧。 《小丑回魂》系列将每个人内心的恐惧具象化,那个可以无限变幻造型的邪恶潘尼怀斯,其实就是不同人心中的恐惧。 潘尼怀斯可以很敏锐地感觉到潜在受害者心中的恐惧,然后就通过夸张的方式将这些恐惧表现出来。并且潘尼怀斯以恐惧为自己的力量源泉,受害者越是感到害怕,潘尼怀斯的力量就会越强大。 那么找到潘尼怀斯的力量来源,想要解决问题就变得很简单了。对付这种以恐惧为食的潘尼怀斯,只需要切断它的力量来源,邪恶反派将会变得不堪一击。 曾经的废柴们也是在不断试错之后,才找到了正确的对付方法。 这样的设定很有唯我论的味道在里面。“我的心灵是唯一存在的事物”,既然“我”没有感到害怕,那么根据“我”害怕而生存的邪恶之物自然也将不复存在。 卢瑟俱乐部的孩子们,第一次战胜恐惧后,并没有真正地理解战胜恐惧的意义,小丑也只是在他们心中深深地隐藏起来。27年之后,当小丑卷土重来时,长大后的孩子们发觉自己其实心里还是存在着深深恐惧。这次他们的任务就是要消灭内心恐惧,仅仅战胜一次两次并没有效果,当恐惧再次袭来时,依旧会给自己带来惨痛后果,只有彻底消灭恐惧,才能一劳永逸地解决问题。 卷土重来,补完故事, 欣赏影片,消灭恐惧。 点击这里: 近期影视推荐

