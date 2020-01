学艺不精误人误己——《追随者》 今天聊聊电影《追随者》。 片名Them That Follow (2019),别名信蛇得永生(台)。 本片是一部与宗教有关的电影。 故事发生在美国阿巴拉契亚山脉地区,在这里住着一群基督教徒。这里身处深山老林,物产不甚丰富,不过居民们的信仰倒是很坚定。住在这里最受尊敬的是当地牧师Lemuel。 Lemuel主职是牧师,平日主要工作就是做礼拜,传经布道。他还有一项拿手绝活,就是玩蛇。山林里毒蛇纵横,Lemuel可以熟练地找到毒蛇居所,并且玩弄各种毒蛇与股掌之间。 Lemuel有了这项绝活,加上他经常向教友们散播解读《新约》故事,更加奠定了Lemuel的社区地位。 Lemuel特别强调《马可福音》,其中16:17-18写道,信的人必有神迹随着他们:就是奉我的名赶鬼,说新方言,手能拿蛇,若喝了什么毒物,也必不受害,手按病人,病人就必好了。 据此,Lemuel有了一项专属业务:净化教徒罪恶。 具体操作就是Lemuel从他的养蛇箱子内取出毒蛇,将毒蛇缠绕在准备接受净化的教徒身上。 如果毒蛇没有咬教徒,那就表示主宽恕了教徒,免去教徒身上的最恶。 如果毒蛇咬了教徒,那就表示教徒的罪恶还没有得到净化,需要被惩罚,至于能否活下去就看个人造化了。 牧师的女儿Dilly许配给了当地男子Garret,可Dilly偏偏早已心有所属,早就和另一名男子Augie珠帘暗合,并且有了身孕。 Garret原本并不知情,一直把Dilly当做自己的女神宠着。直到结婚之前,按照仪式要求,必须检查女子的身体,Dilly的秘密才被揭开。 Garret自然会感到无比愤怒,感觉自己是受害者,自己按照教义做了一切需要做的,得到的却是一定崭新的绿色帽子。 Augie赢得了Dilly的心,却无法和Dilly在一起。两人追求爱情之路抵不过当地风俗习惯。心灰意冷的Augie表示自己愿意接受主的净化,主动让毒蛇燃烧在自己身上。 并不意外的,Augie被毒蛇咬了左臂。被咬之后,Augie手臂肿胀,命在旦夕。 Lemuel则按照“手按病人,病人就必好了”的要求,带领大家祈祷,没有人愿意将Augie送往医院救治。 Dilly痛定思痛,决定不再追随父亲的神棍之路,要带着Augie前往医院。影片到这里就戛然而止。 Augie能否活下去,我们并不知道,Dilly是否会和Augie私奔,我们也不知道。我们唯一能够知道的就是,如果不送往医院,Augie必死无疑。 小地方的人不愿意去医院,也不愿意报警,主要原因就是他们盲目地相信《新约》的一切,不相信医院和警察,经过Lemuel长时间的布道后,他们更加坚信书中的一切。 曾经Lemuel、Garret就因为毒蛇伤人而被拘留过,偏偏居民们觉得牧师做的没错。如果再将Augie送往医院,警察肯定还会来找Lemuel的“麻烦”。 这些都是被教条主义戕害的人,一个对《新约》一知半解的牧师仗着自己会耍蛇,断章取义地将“手能拿蛇”解释为教徒手持毒蛇的净化仪式。而无知的人们则需要与毒蛇进行死亡博弈,才能证明自己的纯洁和忠诚。 他们每个人都是受害者。看起来每个人都很虔诚,认真地做礼拜,认真地听布道,可实际上,却是一群白痴在用无知进行自我感动。 原本以为片中毒蛇只是一个类似《捕蛇者说》的故事,实际上只是讲述了一个断章取义的牧师曲解《新约》,错误地向教友们传播错误解读,让一群不会动脑子的人受害的故事。 “手能拿蛇”其实是用蛇代指魔鬼撒旦,意思是如果教徒们如果内心坚定,就能够分辨恶魔的话语,识别他们的诡计,进而能够战胜恶魔撒旦,就像捕蛇者知道蛇的习性弱点,可以轻易地抓捕蛇而不被咬伤。这并不是真的让什么人去抓着毒蛇在手上玩。 无知白痴断章取义, 学艺不精误人误己。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(8601) 宗教(348) 剧情片(3589) 小成本(1572)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.