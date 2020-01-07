学艺不精误人误己——《追随者》

今天聊聊电影《追随者》。

片名Them That Follow (2019)，别名信蛇得永生（台）。

本片是一部与宗教有关的电影。

故事发生在美国阿巴拉契亚山脉地区，在这里住着一群基督教徒。这里身处深山老林，物产不甚丰富，不过居民们的信仰倒是很坚定。住在这里最受尊敬的是当地牧师Lemuel。

Lemuel主职是牧师，平日主要工作就是做礼拜，传经布道。他还有一项拿手绝活，就是玩蛇。山林里毒蛇纵横，Lemuel可以熟练地找到毒蛇居所，并且玩弄各种毒蛇与股掌之间。

Lemuel有了这项绝活，加上他经常向教友们散播解读《新约》故事，更加奠定了Lemuel的社区地位。

Lemuel特别强调《马可福音》，其中16:17-18写道，信的人必有神迹随着他们：就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害，手按病人，病人就必好了。

据此，Lemuel有了一项专属业务：净化教徒罪恶。

具体操作就是Lemuel从他的养蛇箱子内取出毒蛇，将毒蛇缠绕在准备接受净化的教徒身上。

如果毒蛇没有咬教徒，那就表示主宽恕了教徒，免去教徒身上的最恶。

如果毒蛇咬了教徒，那就表示教徒的罪恶还没有得到净化，需要被惩罚，至于能否活下去就看个人造化了。

牧师的女儿Dilly许配给了当地男子Garret，可Dilly偏偏早已心有所属，早就和另一名男子Augie珠帘暗合，并且有了身孕。

Garret原本并不知情，一直把Dilly当做自己的女神宠着。直到结婚之前，按照仪式要求，必须检查女子的身体，Dilly的秘密才被揭开。

Garret自然会感到无比愤怒，感觉自己是受害者，自己按照教义做了一切需要做的，得到的却是一定崭新的绿色帽子。

Augie赢得了Dilly的心，却无法和Dilly在一起。两人追求爱情之路抵不过当地风俗习惯。心灰意冷的Augie表示自己愿意接受主的净化，主动让毒蛇燃烧在自己身上。

并不意外的，Augie被毒蛇咬了左臂。被咬之后，Augie手臂肿胀，命在旦夕。

Lemuel则按照“手按病人，病人就必好了”的要求，带领大家祈祷，没有人愿意将Augie送往医院救治。

Dilly痛定思痛，决定不再追随父亲的神棍之路，要带着Augie前往医院。影片到这里就戛然而止。

Augie能否活下去，我们并不知道，Dilly是否会和Augie私奔，我们也不知道。我们唯一能够知道的就是，如果不送往医院，Augie必死无疑。

小地方的人不愿意去医院，也不愿意报警，主要原因就是他们盲目地相信《新约》的一切，不相信医院和警察，经过Lemuel长时间的布道后，他们更加坚信书中的一切。

曾经Lemuel、Garret就因为毒蛇伤人而被拘留过，偏偏居民们觉得牧师做的没错。如果再将Augie送往医院，警察肯定还会来找Lemuel的“麻烦”。

这些都是被教条主义戕害的人，一个对《新约》一知半解的牧师仗着自己会耍蛇，断章取义地将“手能拿蛇”解释为教徒手持毒蛇的净化仪式。而无知的人们则需要与毒蛇进行死亡博弈，才能证明自己的纯洁和忠诚。

他们每个人都是受害者。看起来每个人都很虔诚，认真地做礼拜，认真地听布道，可实际上，却是一群白痴在用无知进行自我感动。

原本以为片中毒蛇只是一个类似《捕蛇者说》的故事，实际上只是讲述了一个断章取义的牧师曲解《新约》，错误地向教友们传播错误解读，让一群不会动脑子的人受害的故事。

“手能拿蛇”其实是用蛇代指魔鬼撒旦，意思是如果教徒们如果内心坚定，就能够分辨恶魔的话语，识别他们的诡计，进而能够战胜恶魔撒旦，就像捕蛇者知道蛇的习性弱点，可以轻易地抓捕蛇而不被咬伤。这并不是真的让什么人去抓着毒蛇在手上玩。

无知白痴断章取义，

学艺不精误人误己。

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