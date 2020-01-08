复刻级翻拍无功无过——《死无对证》

今天聊聊电影《死无对证》。

片名Il testimone invisibile / The Invisible Witness (2018)，别名侦凶(台) / 看不见的客人(意大利版)。

2016年西班牙电影《看不见的客人》大火之后，剧情反转再反转让观众们大呼过瘾，不到最后一刻，根本猜不到故事真相。导演奥里奥尔·保罗 Oriol Paulo也得到了一个“反转王”的外号。

悬疑类型的影片最关键就是剧本，好的剧本是成功的一半。《看不见的客人》珠玉在前，后续只要解决版权问题，翻拍看起来会是一个很不错的选择。

于是2018年，意大利拍了这部《死无对证》，将西班牙版的《看不见的客人》仔仔细细地翻拍了一遍。

2019年，印度也翻拍了一版，叫《复仇》（Badla）。

说实话，《看不见的客人》优秀的剧本在哪里，只要不随意魔改，怎么拍都不会差。

像这部《死无对证》就是这样，做到和原版毫无差别，连镜头运用都是复刻级的复制。看过原版的观众在看这部影片时，恍惚间会产生一种复制粘贴的错觉，大概就是粘贴成意大利版时，换了演员罢了。

因此关于影片内容的评论可以直接翻看《看不见的客人》的相关评论。原版有的，这里都有，原版没有的，这里也没有增加。

不同国家的翻拍最重要的就是做好本土化。

而意大利和西班牙同处欧洲，风土人情看起来也没什么不同，影片中也不涉及深层次的种族文化差异，所以这部《死无对证》的本土化工作显得异常轻松，本土化似乎没有什么需要进行本土化的。

《死无对证》的改编并没有拍出令人惊喜的新鲜感，也没有拍成消遣原作的魔改版，最简单粗暴地完全按照原版再来了一遍，观众们看到的就是一致的剧情、一样的表演。

要说这部翻拍作品的亮点，大概就是女配角米丽娅姆·莱昂内 Miriam Leone了。米丽娅姆·莱昂内是2008年度"意大利小姐"，全片颜值担当。

《死无对证》和《看不见的客人》做到完全一致，除了换了演员，其他没啥区别，演员的扮相都和原版一致，就连海报都十分相似。改编时真的是一点没有浪费版权。

如果你没有看过原版的《看不见的客人》，建议先看看原版。

如果你看过原版，那么这部翻拍之作可看可不看。

实在想看这部翻拍作品，那就看看米丽娅姆·莱昂内的颜值吧。

珠玉在前木椟在后，

复刻翻拍无功无过。

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