复刻级翻拍无功无过——《死无对证》 今天聊聊电影《死无对证》。 片名Il testimone invisibile / The Invisible Witness (2018),别名侦凶(台) / 看不见的客人(意大利版)。 2016年西班牙电影《看不见的客人》大火之后,剧情反转再反转让观众们大呼过瘾,不到最后一刻,根本猜不到故事真相。导演奥里奥尔·保罗 Oriol Paulo也得到了一个“反转王”的外号。 悬疑类型的影片最关键就是剧本,好的剧本是成功的一半。《看不见的客人》珠玉在前,后续只要解决版权问题,翻拍看起来会是一个很不错的选择。 于是2018年,意大利拍了这部《死无对证》,将西班牙版的《看不见的客人》仔仔细细地翻拍了一遍。 2019年,印度也翻拍了一版,叫《复仇》(Badla)。 说实话,《看不见的客人》优秀的剧本在哪里,只要不随意魔改,怎么拍都不会差。 像这部《死无对证》就是这样,做到和原版毫无差别,连镜头运用都是复刻级的复制。看过原版的观众在看这部影片时,恍惚间会产生一种复制粘贴的错觉,大概就是粘贴成意大利版时,换了演员罢了。 因此关于影片内容的评论可以直接翻看《看不见的客人》的相关评论。原版有的,这里都有,原版没有的,这里也没有增加。 不同国家的翻拍最重要的就是做好本土化。 而意大利和西班牙同处欧洲,风土人情看起来也没什么不同,影片中也不涉及深层次的种族文化差异,所以这部《死无对证》的本土化工作显得异常轻松,本土化似乎没有什么需要进行本土化的。 《死无对证》的改编并没有拍出令人惊喜的新鲜感,也没有拍成消遣原作的魔改版,最简单粗暴地完全按照原版再来了一遍,观众们看到的就是一致的剧情、一样的表演。 要说这部翻拍作品的亮点,大概就是女配角米丽娅姆·莱昂内 Miriam Leone了。米丽娅姆·莱昂内是2008年度"意大利小姐",全片颜值担当。 《死无对证》和《看不见的客人》做到完全一致,除了换了演员,其他没啥区别,演员的扮相都和原版一致,就连海报都十分相似。改编时真的是一点没有浪费版权。 如果你没有看过原版的《看不见的客人》,建议先看看原版。 如果你看过原版,那么这部翻拍之作可看可不看。 实在想看这部翻拍作品,那就看看米丽娅姆·莱昂内的颜值吧。 珠玉在前木椟在后, 复刻翻拍无功无过。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2495) 侦探(247) 意大利(296) 惊悚(3528) 酷(1603) 剧情片(3593) 翻拍(355) 赞(693)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.