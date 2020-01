国弱民穷,华人血泪史——《战士第1季》 今天聊聊美剧《战士第1季》。 片名Warrior Season 1 (2019),别名龙战士。 以大尺度著称的Cinemax推出了一部以华人为主角的美剧《战士》。 《战士》主打犯罪、动作元素,凭借其优秀的动作设计,还原历史的担当,很快成了热门话题。 《战士》这部剧可谓大有来头,提到李小龙可谓是华人之光,在全世界范围内无人不知无人不晓,而这部《战士》真是来自李小龙的灵感。 据介绍,李小龙生前研究了多年,设计了《战士》的手稿,但由于种种原因并没有发表制作。李小龙的女儿李香凝在收拾父亲遗物时,发现大量手稿。李香凝在2015年联同制片公司向Cinemax销售该计划。 制片导演是有丰富动作片经验的林诣彬,多部经典《速度与激情》均出自他手。另一部超爽快的动作剧《黑吃黑Banshee》主创Jonathan Tropper担任本剧编剧。 《战士》故事背景是19世纪末旧金山的中国城,一位漂洋过海武艺高超的中国小伙子阿杉Ah Sahm在这里卷入了血腥争斗。 《速度与激情》不用多说,成功打造了《速激》电影宇宙,片中大量刺激场景令人印象深刻,风靡全球,看过的人很多,就不用过多介绍了。 而四季完结的美剧《黑吃黑》,可能看过的人不多,绝对是一部值得欣赏的大爽片,在这里强烈推荐一下这部剧。 《黑吃黑》的男主角安东尼·斯塔尔 Antony Starr后来在《黑袍纠察The Boys》担任重要角色“祖国人Homelander”。 在《黑吃黑》中有妖艳无比表现精彩的李勋 Hoon Lee也在《战士》中担任重要角色。 《战士》和《黑吃黑》的风格很像,可以简单粗暴地将《战士》看做是十九世纪末的华人版《黑吃黑》。 本剧充斥着大量血腥暴露镜头,看惯了白种人、黑种人在美剧里赤膊上阵,黄种人终于也有机会在荧幕上大显身手了。 《战士》可不仅仅是为了卖弄功夫或者皮肉而存在的,本剧想要讲述的是一部华工血泪史。 有句话讲到,“太平洋铁路每一条枕木下面都有一具华人的尸骨”。华人劳工大量输入美国,为当时美国发展做出了巨大贡献,可由于语言不通和缺乏组织,华人劳工成了地位最低待遇最差的人群。 那些爱尔兰人、黑人兄弟们都知道抱团取暖,矛头对外,向着美国政府争取自身利益。手段可能很卑劣无耻,但效果却是实打实的。 华人最大的问题就是没有能够团结起来,一盘散沙各自为战,甚至稍微有做大的迹象就会被同袍碾压。美国人甚至可以推出《排华法案》专门针对华人,却没有敢这样对付爱尔兰人、黑人大兄弟。 李小龙自然不会将目光局限在拳脚之上,他想通过《战士》向外界发出呼吁,让主流社会看到华人遭受的不公正待遇。可惜李小龙在有生之年并没能看到这一天。 《排华法案》("The Chinese Exclusion Act")是美国于1882年5月6日签署的一项法案,是美国历史上对移民最为严厉的限制之一,其在十年内禁止那些被雇佣为矿工的华人劳工进入美国,否则将遭到监禁或者驱逐。它是根据1880年对《柏林盖姆条约》)(Burlingame Treaty)的修订而制定的,它是在美国通过的第一部针对特定族群的移民法。 一直到2012年6月18日,美国众议院全票表决通过,美国正式以立法形式就1882年通过的《排华法案》致歉。2012年通过的议案为无记名表决,英文原词是“regret”(遗憾)而不是“apology”(道歉)。尽管华裔在美国社会地位有所上升,但依旧还有很长的路要走。 《战士》用底层华人的视角,带领观众们体验那个年代华人的悲哀。血腥暴力色情只是他们谋生的手段,如果可以有的选,谁会选择这样的生活。 国家衰败、民族羸弱,这个民族在外面就会被肆意欺负,种族歧视都是轻的,在标榜文明社会的地方当街被人随意宰杀,才是最悲催的。 国家强盛、民族强大,这个民族在外面才会得到应有的尊重,别人才会为过去的错误致歉。 《战士》的意义不仅是让美国人看到自己的黑历史,更重要的是让我们看到国破山河在后底层人民的生活惨状。 本季一共10集,还有一集花絮,专门讲述拍摄剧集背后的故事。10集中,大部分时间都在将主线故事,只有第五集呈现游离剧情之外的小故事。 第五集采用西部风,很有特点,阿杉和尊少当起了中国牛仔。就像借用了《战士》的人设,搞了一个番外篇,颇为有趣。 本季《战士》中,阿杉卷入当地唐人街堂口纷争之中。各个堂口之间相互倾轧,找到机会就捅对方一刀,从来没有把自己的同袍当做自己人看待。 最为可惜的是,堂口中的老一辈稍微有了一些长远目光,就被心急气躁的后辈踢出历史舞台。 他们能想到的就是在现有资源内相互争夺,而不是目光放长远,寻找更大的机会。 阿杉在目睹种种惨状后,尽管心中充满愤怒,但自己能做的也并不多。一个人的力量毕竟有限,或许在擂台上或者街头巷尾能够打赢几个人,但在面对国家机器的时候,只有团结起来才有翻身的机会。 期待第二季能够打开更大的格局。 国弱民穷,华人血泪史, 化身为龙,战出一片天。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 犯罪(2497) 美国(8569) 惊悚(3532) 酷(1607) 剧情片(3599) 动作片(1548) 美剧(2323)

