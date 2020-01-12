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国弱民穷，华人血泪史——《战士第1季》

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2020-1-12 20:44:16

国弱民穷，华人血泪史——《战士第1季》

今天聊聊美剧《战士第1季》。

片名Warrior Season 1 (2019)，别名龙战士。

 

以大尺度著称的Cinemax推出了一部以华人为主角的美剧《战士》。

《战士》主打犯罪、动作元素，凭借其优秀的动作设计，还原历史的担当，很快成了热门话题。

《战士》这部剧可谓大有来头，提到李小龙可谓是华人之光，在全世界范围内无人不知无人不晓，而这部《战士》真是来自李小龙的灵感。

据介绍，李小龙生前研究了多年，设计了《战士》的手稿，但由于种种原因并没有发表制作。李小龙的女儿李香凝在收拾父亲遗物时，发现大量手稿。李香凝在2015年联同制片公司向Cinemax销售该计划。

制片导演是有丰富动作片经验的林诣彬，多部经典《速度与激情》均出自他手。另一部超爽快的动作剧《黑吃黑Banshee》主创Jonathan Tropper担任本剧编剧。

《战士》故事背景是19世纪末旧金山的中国城，一位漂洋过海武艺高超的中国小伙子阿杉Ah Sahm在这里卷入了血腥争斗。

 

《速度与激情》不用多说，成功打造了《速激》电影宇宙，片中大量刺激场景令人印象深刻，风靡全球，看过的人很多，就不用过多介绍了。

而四季完结的美剧《黑吃黑》，可能看过的人不多，绝对是一部值得欣赏的大爽片，在这里强烈推荐一下这部剧。

《黑吃黑》的男主角安东尼·斯塔尔 Antony Starr后来在《黑袍纠察The Boys》担任重要角色“祖国人Homelander”。

在《黑吃黑》中有妖艳无比表现精彩的李勋 Hoon Lee也在《战士》中担任重要角色。

《战士》和《黑吃黑》的风格很像，可以简单粗暴地将《战士》看做是十九世纪末的华人版《黑吃黑》。

 

本剧充斥着大量血腥暴露镜头，看惯了白种人、黑种人在美剧里赤膊上阵，黄种人终于也有机会在荧幕上大显身手了。

《战士》可不仅仅是为了卖弄功夫或者皮肉而存在的，本剧想要讲述的是一部华工血泪史。

有句话讲到，“太平洋铁路每一条枕木下面都有一具华人的尸骨”。华人劳工大量输入美国，为当时美国发展做出了巨大贡献，可由于语言不通和缺乏组织，华人劳工成了地位最低待遇最差的人群。

那些爱尔兰人、黑人兄弟们都知道抱团取暖，矛头对外，向着美国政府争取自身利益。手段可能很卑劣无耻，但效果却是实打实的。

华人最大的问题就是没有能够团结起来，一盘散沙各自为战，甚至稍微有做大的迹象就会被同袍碾压。美国人甚至可以推出《排华法案》专门针对华人，却没有敢这样对付爱尔兰人、黑人大兄弟。

 

李小龙自然不会将目光局限在拳脚之上，他想通过《战士》向外界发出呼吁，让主流社会看到华人遭受的不公正待遇。可惜李小龙在有生之年并没能看到这一天。

《排华法案》（"The Chinese Exclusion Act"）是美国于1882年5月6日签署的一项法案，是美国历史上对移民最为严厉的限制之一，其在十年内禁止那些被雇佣为矿工的华人劳工进入美国，否则将遭到监禁或者驱逐。它是根据1880年对《柏林盖姆条约》）（Burlingame Treaty）的修订而制定的，它是在美国通过的第一部针对特定族群的移民法。

一直到2012年6月18日，美国众议院全票表决通过，美国正式以立法形式就1882年通过的《排华法案》致歉。2012年通过的议案为无记名表决，英文原词是“regret”（遗憾）而不是“apology”（道歉）。尽管华裔在美国社会地位有所上升，但依旧还有很长的路要走。

 

《战士》用底层华人的视角，带领观众们体验那个年代华人的悲哀。血腥暴力色情只是他们谋生的手段，如果可以有的选，谁会选择这样的生活。

国家衰败、民族羸弱，这个民族在外面就会被肆意欺负，种族歧视都是轻的，在标榜文明社会的地方当街被人随意宰杀，才是最悲催的。

国家强盛、民族强大，这个民族在外面才会得到应有的尊重，别人才会为过去的错误致歉。

《战士》的意义不仅是让美国人看到自己的黑历史，更重要的是让我们看到国破山河在后底层人民的生活惨状。

 

本季一共10集，还有一集花絮，专门讲述拍摄剧集背后的故事。10集中，大部分时间都在将主线故事，只有第五集呈现游离剧情之外的小故事。

第五集采用西部风，很有特点，阿杉和尊少当起了中国牛仔。就像借用了《战士》的人设，搞了一个番外篇，颇为有趣。

 

本季《战士》中，阿杉卷入当地唐人街堂口纷争之中。各个堂口之间相互倾轧，找到机会就捅对方一刀，从来没有把自己的同袍当做自己人看待。

最为可惜的是，堂口中的老一辈稍微有了一些长远目光，就被心急气躁的后辈踢出历史舞台。

他们能想到的就是在现有资源内相互争夺，而不是目光放长远，寻找更大的机会。

阿杉在目睹种种惨状后，尽管心中充满愤怒，但自己能做的也并不多。一个人的力量毕竟有限，或许在擂台上或者街头巷尾能够打赢几个人，但在面对国家机器的时候，只有团结起来才有翻身的机会。

期待第二季能够打开更大的格局。

 

国弱民穷，华人血泪史，

化身为龙，战出一片天。

 

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