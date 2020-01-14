展现毒虫嗑药所见——《极乐》

今天聊聊电影《极乐》。

片名Bliss (2019)。

这部影片的剧情很简单，就像影片的画面风格一样，做到极简。

女主角Dezzy是一名画家，依靠卖画为生。她在创作时遇到瓶颈，迟迟不能交货，后来她购买新型毒品寻求刺激，成功激发了创作灵感，创作出一副颇为成功的作品。

全片都是Dezzy的独角戏，这位女性画家通过吸食迷幻药物的方法，刺激创作灵感。这和演艺圈里那些吸毒者的借口如出一辙，美其名曰为了激发创作灵感。

其实这些人只是耻于承认自己缺乏灵感和天赋罢了，江郎早已才尽，偏偏没有其他谋生手段，只能通过药物麻痹自己的神经。通过幻觉给自己一个交代，就像酗酒者一醉解千愁一样，吸毒者也是一吸解百忧。

整部电影就像导演嗑药磕大了之后的幻想一样。

整部电影描绘的都是嗑药后的感官世界，Dezzy的幻觉是一个光怪离奇的猩红世界，在这里她是鲜血的主宰。每次醒来她都不知道自己做过什么，留下的记忆只有一片狼藉的猩红。

她就借着这片血浆完成了自己的创作。

和灵感一同被激发的还有嗜血本性，Dezzy不由自主地与鲜血为伴，成了一名喜欢吸食鲜血的犯罪分子。

别看影片中似乎出现了吸食鲜血的奇幻生物，其实这根本不是吸血鬼，只不过是嗑药磕嗨了的毒虫们产生的幻觉。他们为了抑制体内的躁动不安，将陡然增加的攻击性全部加到了自己的牙齿上。

《极乐》中充满大量血腥镜头，血浆像不要钱一样四处喷溅，演员们在沐浴在血浆之中完成各自表演。

如果观众们能够忍受影片中快速变化的强刺激光线，能够接受重金属音乐的轰炸，能够接受影片极端的用色方式，说不定会喜欢上这部电影。

看了一下本片编剧导演Joe Begos的以往作品，都是4分以下的烂片。

这部《极乐》发挥也很稳定，分数在4分左右。

其实做事的时候，要分清主次矛盾，并不是把各种元素掺杂在一起就能成功。

《极乐》中充斥着大量重金属音乐和血腥裸露镜头，这些成了最大的卖点。

我觉得导演选错了自己的表现方向，如果他将精力放在拍摄死亡金属乐队的MV上，说不定可以创作出不少优秀作品。而他偏偏将特长反过来玩，那就没啥好结果了。

就像一个段子所言：

一个人问神甫：“祈祷的时候可不可以抽烟?”

神甫回答说:“不可以!”

这个人只能默默忍受着烟瘾。

另一个人问神甫:“抽烟的时候可不可以祈祷?”

神父回答说:“当然可以!”

另一个人欣然点上一根烟。

同样的内容用不同的方式表现，结果也会大不相同。

如果导演能够找准他的嗑药幻觉表现方式，至少不会让我们看到这么一部荒诞迷幻电影。

奉上荒诞血腥盛宴，

展现毒虫嗑药所见。

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