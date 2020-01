展现毒虫嗑药所见——《极乐》 今天聊聊电影《极乐》。 片名Bliss (2019)。 这部影片的剧情很简单,就像影片的画面风格一样,做到极简。 女主角Dezzy是一名画家,依靠卖画为生。她在创作时遇到瓶颈,迟迟不能交货,后来她购买新型毒品寻求刺激,成功激发了创作灵感,创作出一副颇为成功的作品。 全片都是Dezzy的独角戏,这位女性画家通过吸食迷幻药物的方法,刺激创作灵感。这和演艺圈里那些吸毒者的借口如出一辙,美其名曰为了激发创作灵感。 其实这些人只是耻于承认自己缺乏灵感和天赋罢了,江郎早已才尽,偏偏没有其他谋生手段,只能通过药物麻痹自己的神经。通过幻觉给自己一个交代,就像酗酒者一醉解千愁一样,吸毒者也是一吸解百忧。 整部电影就像导演嗑药磕大了之后的幻想一样。 整部电影描绘的都是嗑药后的感官世界,Dezzy的幻觉是一个光怪离奇的猩红世界,在这里她是鲜血的主宰。每次醒来她都不知道自己做过什么,留下的记忆只有一片狼藉的猩红。 她就借着这片血浆完成了自己的创作。 和灵感一同被激发的还有嗜血本性,Dezzy不由自主地与鲜血为伴,成了一名喜欢吸食鲜血的犯罪分子。 别看影片中似乎出现了吸食鲜血的奇幻生物,其实这根本不是吸血鬼,只不过是嗑药磕嗨了的毒虫们产生的幻觉。他们为了抑制体内的躁动不安,将陡然增加的攻击性全部加到了自己的牙齿上。 《极乐》中充满大量血腥镜头,血浆像不要钱一样四处喷溅,演员们在沐浴在血浆之中完成各自表演。 如果观众们能够忍受影片中快速变化的强刺激光线,能够接受重金属音乐的轰炸,能够接受影片极端的用色方式,说不定会喜欢上这部电影。 看了一下本片编剧导演Joe Begos的以往作品,都是4分以下的烂片。 这部《极乐》发挥也很稳定,分数在4分左右。 其实做事的时候,要分清主次矛盾,并不是把各种元素掺杂在一起就能成功。 《极乐》中充斥着大量重金属音乐和血腥裸露镜头,这些成了最大的卖点。 我觉得导演选错了自己的表现方向,如果他将精力放在拍摄死亡金属乐队的MV上,说不定可以创作出不少优秀作品。而他偏偏将特长反过来玩,那就没啥好结果了。 就像一个段子所言: 一个人问神甫:“祈祷的时候可不可以抽烟?” 神甫回答说:“不可以!” 这个人只能默默忍受着烟瘾。 另一个人问神甫:“抽烟的时候可不可以祈祷?” 神父回答说:“当然可以!” 另一个人欣然点上一根烟。 同样的内容用不同的方式表现,结果也会大不相同。 如果导演能够找准他的嗑药幻觉表现方式,至少不会让我们看到这么一部荒诞迷幻电影。 奉上荒诞血腥盛宴, 展现毒虫嗑药所见。 点击这里: 近期影视推荐

