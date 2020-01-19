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沦陷宇宙再添新作——《天使陷落》

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2020-1-19 21:22:51

沦陷宇宙再添新作——《天使陷落》

今天聊聊电影《天使陷落》。

片名Angel Has Fallen (2019)，别名白宫沦陷3﹕天使沦陷(港) / 全面攻占3：天使救援(台) / 奥林匹斯的陷落3 / 空军一号陷落。

 

在美国杀手界，大家都知道约翰·威克养的狗不能惹；在法国特工界，大家也都知道特工布莱恩的家人不能碰；同样在美国政界，大家也会越来越认清一个现实，那就是保镖迈克·班宁保护下的美国总统也不能碰。

《疾速追杀》系列拍了三部，《飓风营救》系列也拍了三部，这里的《白宫沦陷》系列在2019年也完成三部曲。

反正迈克·班宁一出现，周围就会有沦陷。

 

第三部《白宫沦陷》并不是发生在美国白宫，而是发生在美国总统外出度假时，涉及地区更广，花样也玩得更野。

第一部里，朝鲜特工把白宫炸了个底朝天，第二部里，恐怖分子把各国元首一锅端，到了第三部，叛乱人员更是将总统特勤队炸得尸骨无存。

说实话，敢把白宫攻陷了一遍又一遍的，敢把总统这么一次又一次玩的，估计也就是美国人自己干的最多了吧。

 

从《斯巴达克斯》中走出的硬汉杰拉德·巴特勒一直在动作片中摸爬滚打，不知不觉打到今天，这位老将已经50岁了。

相比不老男神基努里维斯，杰拉德·巴特勒的保养工作做得是真不咋地。在影片中，观众们可以很清晰地从他的脸上看到岁月留下的痕迹。

 

在这部《天使陷落》中，保镖迈克·班宁成功胜任局长，可以名正言顺的从一线位置退下来。

既然剧情这么安排了，那么这个系列很有可能就此终结，但也说不准，说不定狮门公司看这个IP是一颗摇钱树，趁着摩根·弗里曼还能动弹，让只有五十多岁的杰拉德·巴特勒再来战斗一把也是很有可能。

 

迈克·班宁是总统保镖，代号就是天使。这次他遭人暗算，夹在中间左右为难，遭到双方同时追杀，因此本片也叫《天使陷落》。

影片从开场就在进行动作戏，无人机攻击令人眼花缭乱，瞬间让观众们进入兴奋状态。随后的小高潮此起彼伏，一个接一个，既不给迈克·班宁喘息的机会，也不给观众休息的机会。

迈克·班宁的战场从野外到室内，给观众们带来了一场长时间高强度的硬核动作大片，娱乐效果很棒。

 

这次《天使陷落》为迈克·班宁安排的剧情是信任与背叛。

这次迈克·班宁需要在对昔日战友的信任中发现隐藏危机。

 

曾经最为亲密的队友，为了利益转头就可能出卖自己。

并且大家知根知底，想要防范亲密战友的背叛突袭，真的很有难度。

 

一般影片中的角色成长在这里几乎已经没有用武之地。

迈克·班宁的设定就是顶级特工和战斗人员，精通各种技战术，能够成为总统放心的贴身保镖，自然水平不会差。

 

但也不是没有安排角色成长戏，编剧给迈克·班宁安排了一场感情成长戏。当年迈克·班宁的老爹利亚·班宁Leah Banning因为饱受战后心理综合症困扰，抛妻弃子，独自一人生活在森林里。

从小没见过老爸的迈克·班宁一直对此耿耿于怀，现在好了，父子重逢加和解这次安排上了。不仅如此，还安排了一场硬核老爹烟火秀，让儿子感受了一把父爱如山。都开始谈父爱了，那么为了儿子，炸掉一座山也不是不可以。

 

其实吧，估计老美那边的人都是基督教徒，信奉上帝耶稣那一套，可能对八字命理不太了解。

如果总统先生找个天桥底下的瞎子算一卦，很可能会知道自己和迈克·班宁八字不合，回去把保镖一换，瞬间天下太平。

 

沦陷宇宙再添新作，

硬核保镖身陷囹圄。

 

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6.4 

天使陷落 (2019)

影评(12)

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天使陷落/Angel Has Fallen(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8207046/
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