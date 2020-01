沦陷宇宙再添新作——《天使陷落》 今天聊聊电影《天使陷落》。 片名Angel Has Fallen (2019),别名白宫沦陷3﹕天使沦陷(港) / 全面攻占3:天使救援(台) / 奥林匹斯的陷落3 / 空军一号陷落。 在美国杀手界,大家都知道约翰·威克养的狗不能惹;在法国特工界,大家也都知道特工布莱恩的家人不能碰;同样在美国政界,大家也会越来越认清一个现实,那就是保镖迈克·班宁保护下的美国总统也不能碰。 《疾速追杀》系列拍了三部,《飓风营救》系列也拍了三部,这里的《白宫沦陷》系列在2019年也完成三部曲。 反正迈克·班宁一出现,周围就会有沦陷。 第三部《白宫沦陷》并不是发生在美国白宫,而是发生在美国总统外出度假时,涉及地区更广,花样也玩得更野。 第一部里,朝鲜特工把白宫炸了个底朝天,第二部里,恐怖分子把各国元首一锅端,到了第三部,叛乱人员更是将总统特勤队炸得尸骨无存。 说实话,敢把白宫攻陷了一遍又一遍的,敢把总统这么一次又一次玩的,估计也就是美国人自己干的最多了吧。 从《斯巴达克斯》中走出的硬汉杰拉德·巴特勒一直在动作片中摸爬滚打,不知不觉打到今天,这位老将已经50岁了。 相比不老男神基努里维斯,杰拉德·巴特勒的保养工作做得是真不咋地。在影片中,观众们可以很清晰地从他的脸上看到岁月留下的痕迹。 在这部《天使陷落》中,保镖迈克·班宁成功胜任局长,可以名正言顺的从一线位置退下来。 既然剧情这么安排了,那么这个系列很有可能就此终结,但也说不准,说不定狮门公司看这个IP是一颗摇钱树,趁着摩根·弗里曼还能动弹,让只有五十多岁的杰拉德·巴特勒再来战斗一把也是很有可能。 迈克·班宁是总统保镖,代号就是天使。这次他遭人暗算,夹在中间左右为难,遭到双方同时追杀,因此本片也叫《天使陷落》。 影片从开场就在进行动作戏,无人机攻击令人眼花缭乱,瞬间让观众们进入兴奋状态。随后的小高潮此起彼伏,一个接一个,既不给迈克·班宁喘息的机会,也不给观众休息的机会。 迈克·班宁的战场从野外到室内,给观众们带来了一场长时间高强度的硬核动作大片,娱乐效果很棒。 这次《天使陷落》为迈克·班宁安排的剧情是信任与背叛。 这次迈克·班宁需要在对昔日战友的信任中发现隐藏危机。 曾经最为亲密的队友,为了利益转头就可能出卖自己。 并且大家知根知底,想要防范亲密战友的背叛突袭,真的很有难度。 一般影片中的角色成长在这里几乎已经没有用武之地。 迈克·班宁的设定就是顶级特工和战斗人员,精通各种技战术,能够成为总统放心的贴身保镖,自然水平不会差。 但也不是没有安排角色成长戏,编剧给迈克·班宁安排了一场感情成长戏。当年迈克·班宁的老爹利亚·班宁Leah Banning因为饱受战后心理综合症困扰,抛妻弃子,独自一人生活在森林里。 从小没见过老爸的迈克·班宁一直对此耿耿于怀,现在好了,父子重逢加和解这次安排上了。不仅如此,还安排了一场硬核老爹烟火秀,让儿子感受了一把父爱如山。都开始谈父爱了,那么为了儿子,炸掉一座山也不是不可以。 其实吧,估计老美那边的人都是基督教徒,信奉上帝耶稣那一套,可能对八字命理不太了解。 如果总统先生找个天桥底下的瞎子算一卦,很可能会知道自己和迈克·班宁八字不合,回去把保镖一换,瞬间天下太平。 沦陷宇宙再添新作, 硬核保镖身陷囹圄。 点击这里: 近期影视推荐

