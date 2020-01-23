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充满西方傲慢与自大的爽片——《鬼影特攻：以暴制暴》

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2020-1-23 20:12:45

充满西方傲慢与自大的爽片——《鬼影特攻：以暴制暴》

今天聊聊电影《鬼影特攻：以暴制暴》。

片名6 Underground (2019)，别名地下6 / 六尺之下 / 飞天遁地。

 

这是一部老美出品的R级爽片，在卖拷贝迈克尔·贝的执导下，影片充斥着各种爆炸特效。卖拷贝在脱离PG-13限制后，充分放飞想象力，在视觉上给大家来带一场饕餮盛宴。

在机器轰鸣、血肉横飞中，全片在一阵狂轰滥炸里让观众爽一把，不过爽快的同时影片也夹带着大量西方傲慢和自大的私货，就像吃饭时，服务员上菜时，手指头插在菜里保温一样。

 

本片讲述六名隐姓埋名的特工，为了在全世界范围内传播德先生的美名，自愿执行敢死任务，颠覆独裁政权，扶持自己看得顺眼的政治势力上台。

翻译成《鬼影特攻：以暴制暴》实在是只关注了影片皮毛，除了暴力还是暴力，背后隐藏的政治诉求被刻意忽略。而翻译成《六尺之下》，很容易让人和同名经典美剧搞混淆，碰瓷嫌疑较大。

 

鬼影特攻的成员均已在社会上宣布死亡，社会性死亡后，他们才有精力执行各种隐秘任务。

其中一号是小队的头头。凭借死侍出名的瑞恩·雷诺兹在这里扮演亿万富翁一号，他发明了一种新科技，可以控制金属磁性，瞬间赚得盆满钵满。酒色财气全部体验过之后，一号觉得吃喝玩乐不过瘾，要追求人类大爱，比如消灭某个法律不能定罪的恶霸。

这种定点消灭的任务对于一号来说已经没有丝毫挑战性，无法给他带来满足感，于是一号将目光对准中东某国，想要推翻中东主权国家的独裁统治，让当地人民享受德先生的恩宠。

 

有了钱就想要在政治方面有所成就，人的欲望无穷无尽，这一点十分正常。现实生活中的例子很多，比如川普、比如郭台铭，管理世界级企业已经无法满足他们，他们想要当个地球的球长、副球长玩玩。

一号有钱，但并没有能力执行各种危险任务，于是他开始物色人选，找到了二号、三号、四号、五号和六号，分别担任医生、杀手、跑酷、特工和司机角色。

分工明确，鬼影特攻小队所向披靡，战无不胜，在无人监管的情况下，在各个主权国家随意暗杀破坏。

 

影片一开场，就用极为炫酷的方式展现鬼影特攻小队的行事风格。

表面看起来大家都清楚要低调执行任务，偏偏每个人都有一颗想要炫耀的内心，每次执行任务都秀的飞起，能秀一把的地方绝对不会浪费机会。

他们师出无名，定点铲除法律无法定罪的坏人虽然看起来很爽，但就像超级英雄大开杀戒一样，完全破坏了法治社会生态环境。并且他们带来大量连带伤害，正经维护法治秩序的警察们被他们害得死去活来。

用亦正亦邪来形容他们已经不太合适，这只鬼影特攻小队就像邪典宗教里的死神，所到之处一片狼藉。

 

《鬼影特攻》的表现方式充满漫画感，每位角色都有属于自己的专属时间，充分展现每位角色的特长和特点。喜欢看漫画的观众估计会喜欢这种表现风格。

影片拥有爽片的一切元素，香车美女、枪战爆炸、上天入地，能够让观众感到爽到的地方，全部用爽到极致的方式展现。不过唯一需要的就是警惕被影片暗戳戳传递的价值观带偏了。

 

众所周知，卖拷贝是非常爱国的人。在他的电影中，能够放美国国旗的地方，一定是硕大的星条旗在大荧幕上飘扬，别管是不是应景，反正老美是看得很开心。

在这部《鬼影特攻》中，小队成员都是被宣布社会性死亡的角色，自然不可能再安排美国国旗高高飘扬，那就只能宣扬宣扬美国的德先生了。

在西方人心目中，中东地区的人民全部生活在水深火热之中，整天遭受独裁政府剥削压迫，人民苦不堪言，只等着西方大佬们一声枪响，带来心心念念的德先生。于是鬼影特攻小队成功以无国籍大爱战士身份潜入主权国家，暗杀一国元首，颠覆国家政权，扶持傀儡政权。鬼影特攻小队通过暴力血腥手段，完成一个主权国家符合西方价值观的转变。

同样，在表现现代化地区时，也拉出来做代表的只能是西方人眼中的自由港，其他地方根本不够看。

全片充斥着白左的傲慢与偏见，他们自大地以为自己取得今天的发展成就是依靠他们的政治制度，丝毫不记得当年原始积累阶段沾满鲜血的双手。

 

现在做一名观众也挺难，即便是看爽片，还有被忽悠的风险，需要时刻警惕着……

那些以为这部电影只是电影的人犯了形而上的错误，割裂地看待问题。

意识形态斗争存在于各个领域，并不是西方人拿着大喇叭喊口号才叫洗脑，真正高明手段就是将政治诉求隐藏在娱乐作品之中，潜移默化地影响一个又一个人。

为什么不能让爽片纯粹一点。如果影片放在一个架空世界，虚构在看不出国家种族的地方，或许影片能够好看很多。现在夹带了这么多私货，强行推销老美自欺欺人的一套价值观，反而让人感觉手法很低劣。

 

血脉喷张毫无尿点的爽片，

充满西方傲慢自大的烂片。

 

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标签： 犯罪(2505) 喜剧(4446) 美国(8579) 动作片(1554) 血腥(584) 娱乐片(980) Netflix(42)

6.5 

鬼影特攻：以暴制暴 (2019)

影评(8)

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鬼影特攻：以暴制暴/Six Underground(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8207297/
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