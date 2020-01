锤弟在线暴走——《杀手》 今天聊聊电影《杀手》。 片名Killerman (2019),别名纽约洗钱。 看到这部影片片名的时候,我以为这是一部会令人无脑爽一把的动作电影。毕竟片名就是这么简单粗暴霸气外露,简简单单两个字《杀手》充满了爽片气息。 而且本片的主演是利亚姆·海姆斯沃斯,锤哥的弟弟,两人长得极为相像。高大威猛的猛男主演爽片,这种组合看起来再也合适不过。 如果你和我有一样的想法,我可以很负责任地以过来人身份告诉你,你的预期错了。 本片虽然名字叫做《杀手》,英文片名Killerman,翻译的一点问题也没有,可是编导只是在名字上玩了一个小花招。 锤弟在片中的角色真名叫基勒曼Killerman。就像一个叫精品的人为你做了一碗并不好吃的牛肉面,依旧敢叫精品牛肉面一样。我只能说这个谐音真不高明。 《杀手》最大的弊端是节奏拖沓,前半段过于沉闷,不紧不慢地讲述两名不甚成功的毒贩子被黑警摆了一道。 锤弟原本只是一名帮助黑帮洗钱的跑腿小弟,经不住同伴臭鼬的劝说,准备拿手上的黑钱赚一点外快。可不曾想到,交易是黑警设下的局,黑警想黑吃黑,吞掉傻帽毒贩子的钱和货物。 一阵混乱后,锤弟带着臭鼬和钱物逃离黑警追杀。锤弟在逃跑时遭受撞击,造成失忆,偏偏只有锤弟记得钱物藏在哪里。一群毒贩子只能耐着性子等锤弟恢复记忆。 黑警并不知道这些细节,以为锤弟带着钱物消失了,于是展开血腥追捕。冲突中,黑警打死了锤弟还未出生的孩子,惹怒了锤弟。 故事拖拖沓沓讲了这么长时间,才最终引出了杀手锤弟。遭遇悲剧的锤弟在经历悲伤后,决定向黑警发起复仇。 至此,整个故事才有了点儿像《杀手》的样子。 锤哥是阿斯加德的雷神托尔,呼风唤雨威风凛凛,锤弟只能在地面上当个毒贩跑腿小弟。好在锤弟的外形和锤哥不相上下,锤弟的战斗力还可以,对付几个黑警还能应付。 不在沉默中爆发,就在沉默中变态。 沉寂酗酒的锤弟在沉默中一边暴走爆发,一边释放内心变态杀戮欲望。影片从原本拖拖拉拉婆婆妈妈絮絮叨叨的慢节奏转为充满血腥杀戮的动作戏。不足的是暴走时间过于简短,锤弟像赶工一样教训了黑警们。 锤弟暴走时,右眼被血浆糊住,神似他锤哥失去眼睛的样子,不知道是不是导演在刻意致敬《复仇者联盟3》。 整部影片有一种挂羊头卖狗肉的感觉,如果能够将前半段失忆过程精简一下,将后半段复仇战斗剧情占比拉高一些,应该会是一部不错的爽片。 可以营造出的画面颗粒感存在故意做旧嫌疑,光是画面上学到老派警匪片的皮毛,内在却失之千里也一样不会好看。 而就现在的成片来看,实在非常一般。锤弟血腥味十足的复仇并没有给观众们带来想象中的高潮,整部影片表现地比较克制,凡是能够出现暴力镜头的地方都做了模糊处理。许多暴力镜头被安排出现在镜头之外的地方,只会让观众们看到喷溅而来的血浆。 锤弟在线暴走, 血浆难掩拖沓。 点击这里: 近期影视推荐

