末日，最重要的当然是开心啦——《丧尸乐园2》

今天聊聊电影《丧尸乐园2》。

片名Zombieland: Double Tap (2019)，别名丧尸乐园：连环尸杀(港) / 尸乐园：脏比双拼(台) / 僵尸之地2 / 僵尸之地2：双击 / 丧尸乐园2：双击。

十年前一部小成本电影《丧尸乐园》横空出世，投资仅2300万美金。

影片受《僵尸肖恩》启发，走上欢乐打丧尸路线，凭借其大无畏乐观主义精神，用轻松戏谑的态度游历末日，结果一炮而红。

十年之后，主创们再聚首，推出了观众们期待已久的续集《丧尸乐园2：双击》。

当年《丧尸乐园》影片预算不多，能够请来的演员也都是当时的二线明星。可谁能想到，参与《丧尸乐园》的四位主角都成了奥斯卡获奖或提名演员。

伍迪·哈里森Woody Harrelson凭借《信使》提名最佳男配，《三块广告牌》提名最佳男配；

杰西·艾森伯格Jesse Eisenberg凭借《社交网络》提名最佳男主，以后也成了好莱坞极客扮演专业户；

艾玛·斯通Emma Stone凭借《鸟人》《宠儿》提名最佳女配，凭借《爱乐之城》斩获最佳女主；

阿比盖尔·布雷斯林Abigail Breslin2007年凭借《阳光小美女》就被提名最佳女配。

就此看来，《丧尸乐园》还真的是群星荟萃。

十年后，这些主创者再次聚到一起。十年可以改变很多，四位主角的外貌发生的改变肉眼可见，原来的小鲜肉已经成了老腊肉，原来的小辣妹已经成了大妈，原来的大叔已经成了大爷，原来的阳光小美女已经成了敦实的小太妹……

岁月在演员们身上留下各种印记，但也磨练了他们的演技。看着他们继续打丧尸，第一部的故事仿佛就在昨日。

续集片名《Double Tap》出自《丧尸乐园》第一部里哥伦布的行为准则：要对丧尸补枪，打两枪确保干掉丧尸。这里直接取了第二准则完成副标题。

续集延续了第一部的风格，全片在嘻嘻哈哈中完成。比起第一部，第二部在游戏末日方面再升级。

末日丧尸是一个经久不衰的话题，有讨论人性阴暗的苦大仇深系列《行尸走肉》，有尽显嘻哈玩耍逗比属性的轻松搞笑系列《僵尸国度》。

事实证明，过于严肃沉重话题在开篇可以吸引观众们的眼球，获得无数好评，时间长了观众们就会觉得审美疲劳，很容易形成高开低走。轻松搞笑风格则属于剑走偏锋，只要每次能够拿出新段子新花样，加上不断地致敬玩梗，总能收获不错评价。

《丧尸乐园》系列就属于后者。这个系列特意安排四名性格迥异的伙伴遇到一起，让他们没有可选余地地成为组合结伴而行。

将传统欢喜冤家偏聚头的套路扩大为四人。在这个奇葩组合里，除了常见的情侣关系，还有父女关系、兄弟情义，两两组合时都能碰撞出新火花。

身处末日时，最关键一点就是不要慌张。

与其诚惶诚恐地度过余生，不如将末日当做一个大型游乐场，快快乐乐欢欢喜喜地过好人生余下的每一天。

而《丧尸乐园》里的奇葩们也真就是这么做的，他们真的把末世当做游乐场。作为车轮上的民族，汽车是他们安身立命的根本，《丧尸乐园》也自带了许多公路电影的特质。

借助汽车，他们可以很方便地从一个地方转移到另一个地方，期间可以带给观众们大量不重复的消灭丧尸趣事。

末日，最重要的当然是开心啦！

第一部的高潮是这群活宝们在游乐场大战八方，第二部则转战巴比伦。

巴比伦一个废弃烟囱，由一群爱好和平的嬉皮士们聚集占领。

进入巴比伦只有一条规矩，那就是不需携带武器，嬉皮士们幻想着建立一个没有武器的乌托邦，用爱去感化丧尸，这让影片多了一分讽刺味道。

和平可不是自废武功得来的，而是用拳头打出来的。最终奠定胜局挽救大家性命的，正是被他们排斥的武器。

《丧尸乐园》用独特的大无畏革命乐观精神向观众们表明：只要心大，哪里都可以变成乐园。

高山、平原，商店、工厂，都可以成为打丧尸的乐园。第二部甚至搞出了一个全民参加的竞赛环节。那就是“年度最佳丧尸击杀”（ZKOTY）评选活动。

末世里的幸存者们都可以参加此项活动，只需要发挥天马行空的想象力，用各种花招消灭丧尸就行。比拼的除了对付丧尸的勇气外，还有创意以及对生活的热爱。

我们的主角小分队向我们展示了很多前几年的“年度最佳丧尸击杀”，偏偏他们自己没有能够入选的击杀，这就有点儿说不过去了。既然是影片主角，编导们肯定会安排一出好戏，让他们成功入选“年度最佳丧尸击杀”。

在《丧尸乐园2》中，猫王粉丝小店里的长镜头太有趣了，活人与丧尸们在狭小空间内大打出手，偏偏丧尸还处于刚刚转化阶段，还残存一些人类智能，为捕杀增添了不小难度。这个镜头也毫无悬念地成功入选年度最佳丧尸击杀。

影片配乐也是一大亮点，传承第一部的优良传统，诸多经典重金属逐个登场，《丧钟为谁而鸣》（For Whom the Bell Tolls）等歌曲将影片气氛不断推向高潮，部分经典配乐更是和第一部一样。

为了致敬喜欢捉鬼打丧尸的比尔·默瑞 Bill Murray，片尾专门用两个彩蛋来表现比尔·默瑞。彩蛋的乐趣丝毫不输正片。

无畏末世无限乐观，

双倍打击双倍快乐。

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