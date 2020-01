末日,最重要的当然是开心啦——《丧尸乐园2》 今天聊聊电影《丧尸乐园2》。 片名Zombieland: Double Tap (2019),别名丧尸乐园:连环尸杀(港) / 尸乐园:脏比双拼(台) / 僵尸之地2 / 僵尸之地2:双击 / 丧尸乐园2:双击。 十年前一部小成本电影《丧尸乐园》横空出世,投资仅2300万美金。 影片受《僵尸肖恩》启发,走上欢乐打丧尸路线,凭借其大无畏乐观主义精神,用轻松戏谑的态度游历末日,结果一炮而红。 十年之后,主创们再聚首,推出了观众们期待已久的续集《丧尸乐园2:双击》。 当年《丧尸乐园》影片预算不多,能够请来的演员也都是当时的二线明星。可谁能想到,参与《丧尸乐园》的四位主角都成了奥斯卡获奖或提名演员。 伍迪·哈里森Woody Harrelson凭借《信使》提名最佳男配,《三块广告牌》提名最佳男配; 杰西·艾森伯格Jesse Eisenberg凭借《社交网络》提名最佳男主,以后也成了好莱坞极客扮演专业户; 艾玛·斯通Emma Stone凭借《鸟人》《宠儿》提名最佳女配,凭借《爱乐之城》斩获最佳女主; 阿比盖尔·布雷斯林Abigail Breslin2007年凭借《阳光小美女》就被提名最佳女配。 就此看来,《丧尸乐园》还真的是群星荟萃。 十年后,这些主创者再次聚到一起。十年可以改变很多,四位主角的外貌发生的改变肉眼可见,原来的小鲜肉已经成了老腊肉,原来的小辣妹已经成了大妈,原来的大叔已经成了大爷,原来的阳光小美女已经成了敦实的小太妹…… 岁月在演员们身上留下各种印记,但也磨练了他们的演技。看着他们继续打丧尸,第一部的故事仿佛就在昨日。 续集片名《Double Tap》出自《丧尸乐园》第一部里哥伦布的行为准则:要对丧尸补枪,打两枪确保干掉丧尸。这里直接取了第二准则完成副标题。 续集延续了第一部的风格,全片在嘻嘻哈哈中完成。比起第一部,第二部在游戏末日方面再升级。 末日丧尸是一个经久不衰的话题,有讨论人性阴暗的苦大仇深系列《行尸走肉》,有尽显嘻哈玩耍逗比属性的轻松搞笑系列《僵尸国度》。 事实证明,过于严肃沉重话题在开篇可以吸引观众们的眼球,获得无数好评,时间长了观众们就会觉得审美疲劳,很容易形成高开低走。轻松搞笑风格则属于剑走偏锋,只要每次能够拿出新段子新花样,加上不断地致敬玩梗,总能收获不错评价。 《丧尸乐园》系列就属于后者。这个系列特意安排四名性格迥异的伙伴遇到一起,让他们没有可选余地地成为组合结伴而行。 将传统欢喜冤家偏聚头的套路扩大为四人。在这个奇葩组合里,除了常见的情侣关系,还有父女关系、兄弟情义,两两组合时都能碰撞出新火花。 身处末日时,最关键一点就是不要慌张。 与其诚惶诚恐地度过余生,不如将末日当做一个大型游乐场,快快乐乐欢欢喜喜地过好人生余下的每一天。 而《丧尸乐园》里的奇葩们也真就是这么做的,他们真的把末世当做游乐场。作为车轮上的民族,汽车是他们安身立命的根本,《丧尸乐园》也自带了许多公路电影的特质。 借助汽车,他们可以很方便地从一个地方转移到另一个地方,期间可以带给观众们大量不重复的消灭丧尸趣事。 末日,最重要的当然是开心啦! 第一部的高潮是这群活宝们在游乐场大战八方,第二部则转战巴比伦。 巴比伦一个废弃烟囱,由一群爱好和平的嬉皮士们聚集占领。 进入巴比伦只有一条规矩,那就是不需携带武器,嬉皮士们幻想着建立一个没有武器的乌托邦,用爱去感化丧尸,这让影片多了一分讽刺味道。 和平可不是自废武功得来的,而是用拳头打出来的。最终奠定胜局挽救大家性命的,正是被他们排斥的武器。 《丧尸乐园》用独特的大无畏革命乐观精神向观众们表明:只要心大,哪里都可以变成乐园。 高山、平原,商店、工厂,都可以成为打丧尸的乐园。第二部甚至搞出了一个全民参加的竞赛环节。那就是“年度最佳丧尸击杀”(ZKOTY)评选活动。 末世里的幸存者们都可以参加此项活动,只需要发挥天马行空的想象力,用各种花招消灭丧尸就行。比拼的除了对付丧尸的勇气外,还有创意以及对生活的热爱。 我们的主角小分队向我们展示了很多前几年的“年度最佳丧尸击杀”,偏偏他们自己没有能够入选的击杀,这就有点儿说不过去了。既然是影片主角,编导们肯定会安排一出好戏,让他们成功入选“年度最佳丧尸击杀”。 在《丧尸乐园2》中,猫王粉丝小店里的长镜头太有趣了,活人与丧尸们在狭小空间内大打出手,偏偏丧尸还处于刚刚转化阶段,还残存一些人类智能,为捕杀增添了不小难度。这个镜头也毫无悬念地成功入选年度最佳丧尸击杀。 影片配乐也是一大亮点,传承第一部的优良传统,诸多经典重金属逐个登场,《丧钟为谁而鸣》(For Whom the Bell Tolls)等歌曲将影片气氛不断推向高潮,部分经典配乐更是和第一部一样。 为了致敬喜欢捉鬼打丧尸的比尔·默瑞 Bill Murray,片尾专门用两个彩蛋来表现比尔·默瑞。彩蛋的乐趣丝毫不输正片。 无畏末世无限乐观, 双倍打击双倍快乐。 点击这里: 近期影视推荐

