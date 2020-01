世界级长镜头沉浸式体验——《1917》 今天聊聊电影《1917》。 片名1917 (2019),别名1917:逆战救兵(港) / 一九一七。 在今年第77届金球奖上,大家纷纷猜测今年最佳影片花落谁家,究竟会是《小丑》还是《爱尔兰人》问鼎时,一部《1917》杀出重围,一举夺得电影类最佳剧情片和最佳导演。 这让一群人纷纷疑惑,这部异军突起,力压《小丑》《爱尔兰人》的《1917》究竟是何方神圣? 简言之,《1917》用一镜到底的长镜头表现发生在1917年一战战场上的一次任务。 两名英国下士士兵Schofield和Blake接到命令,要前往另一块前线战地,阻止那里的部队执行进攻任务,以免1600人落入德军圈套全军覆没。 《1917》最大的亮点就是长镜头。 长镜头是相对于蒙太奇而言拍摄方法,指的是一个影片片段的长度。长镜头并没有规定时间之说,一般10秒钟往上的镜头就可以叫做长镜头了。 当一整部影片都是长镜头的时候,也就是传说中的一镜到底了。《1917》正是一部这样的一镜到底电影。 长镜头用于炫技无疑是最好的选择。一般电影或者美剧中,如果敢用几分钟的时间做一个长镜头,给人的感觉立马高大上了许多。 一镜到底的难度最主要还是在技术层面。用一个镜头拍完电影,影片中对调度美工的要求都极高,只有大师级水准才能完成。尤其是像《1917》这样的战争题材影片,一个镜头背后是无数人的心血,每个动作都要精确到秒级甚至毫秒级,否则一个小失误都会导致大量人长时间工作报废。 最近一次看一镜到底的影片还是《地球最后的夜晚》,该片是一部真正的一镜到底,没有通过几组长镜头拼接而成。且不说大家能不能看懂毕赣讲的故事,“真·一镜到底”的拍摄手法还是令人叹为观止大开眼界。 在世界级电影节上,一镜到底也是评委们的心头好。2015年第87届奥斯卡金像奖的最佳影片就颁给了“伪一镜到底”的《鸟人》。 伪一镜到底和真一镜到底相对而言,真一镜到底就是十分耿直的用一个长镜头拍完全片,伪一镜到底则是由几组很长的长镜头“无缝”拼在一起,给观众营造一个镜头拍到底的感觉。 《1917》与《鸟人》类似,也是采用“伪一镜到底”的方式,讲述了发生在1917年战场上的普通一天。一镜到底的拍摄方式更是让观众们可以沉浸式体验百余年前的世界大战。 本片根据导演萨姆·门德斯的祖父阿尔弗雷德的回忆录改编。阿尔弗雷德在一战期间被派到法国参与战争,担任信号员,负责穿过敌占区,找到其他失踪士兵。 在《1917》中,我们跟随两名普通士兵回到1917年4月6日的一战战场上。Schofield和Blake临危受命,他们要穿越危机四伏的敌占区,前往另一片前线传递战斗军令,挽救1600人的性命。 战区遍布死亡的气息,到处危机四伏,除了支离破碎的铁丝网、尸横遍野的荒野,还有敌军埋下的地雷和不知从哪打来的冷枪。 Schofield和Blake并没有主角光环,更没有大杀四方的超能力,他们只不过是奉命行事的新兵蛋子。 支撑他们走下去的是对亲人和战友的责任,强烈的使命感驱使着他们向着目标前行。 血肉之躯在死神面前不堪一击,即便能够躲得过破伤风、地雷,也躲不过冷枪、匕首。 很快他们就走到弹尽粮绝人困马乏的地步。 究竟他们能不能完成任务,挽救1600名士兵的性命呢? 说实话,《1917》的剧情比较弱。Schofield和Blake一路奔跑,带着观众们穿梭在一战的战壕、地道、荒野、废墟之间,完成了一次并不算复杂的故事。 所以本片在本届奥斯卡提名奖方面,全是技术类的提名,演员表演方面均未获得提名。 其实年轻演员们的表现可圈可点,脸叔科林·费尔斯、脸比战壕还长的本尼迪克特·康伯巴奇、我变秃了也变强了的马强马克·斯特朗 Mark Strong、少狼主理查德·麦登等一众老炮的表现也是十分出色,只是在世界级的长镜头面前,还是显得弱了些。 顶级长镜头沉浸式体验, 平凡士兵领航奇妙经历。 点击这里: 近期影视推荐

