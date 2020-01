战争里没有赢家——《杀戮部队》 今天聊聊电影《杀戮部队》。 片名The Kill Team (2019),别名杀戮小队。 本片根据真实故事改编,影片通过一名新入伍美军士兵的视角,讲述发生在阿富汗美军屠杀当地平民的故事。 安德鲁·布里格曼年仅21岁,是一名新征入伍的新兵蛋子。他的第一次外出执行任务就是前往阿富汗战区,在这里他需要跟随小队长执行各种战斗任务。在执行任务的时候,安德鲁·布里格曼发现了很多不同寻常的事情,在道德与自我挣扎之间,他不得不做出选择。 安德鲁·布里格曼很自豪自己可以成为一名士兵为国效力,也很乐意前往战区感受战争最前线。他的家人为他参军感到自豪,路人对这位新兵也纷纷致敬,这一切都让安德鲁·布里格曼觉得参军无比光荣。 但在阿富汗战区,安德鲁·布里格曼的感受完全不同,在这里并没有敌人和自己打正面,等待自己的永远是不知道哪里冒出来的人肉炸弹和埋在哪里的地雷。 他的第一任队长就是被地雷炸没了的,而且就死在安德鲁·布里格曼的眼前,这让他看到了战争的残酷性。尽管这里没有阵地战,危险依旧无处不在。 安德鲁·布里格曼第二任队长走马上任之后,一直向他灌输战争要先下手为强,他的战友也一直拿各种事例向他“证明”,在这里并没有士兵和平民的区别,有一切机会就要主动出击,打到敌人无法还手才行。 安德鲁·布里格曼第一任队长的死亡给了他很大触动,也让他对战争充满畏惧,他也渐渐接受了队友们的一套理论,不管在眼前的敌人是否有武器,都应该主动出击。 不过安德鲁·布里格曼很快发现他所在的小队似乎总能遇到来袭敌人,当地居民总会用各种武器进攻小队,而且总能被小队们提前发现并先发制人。 起先安德鲁·布里格曼的队友还对他遮遮掩掩,随着时间长了,他的队友也将安德鲁·布里格曼当做自己人了,不再对他有所掩饰。安德鲁·布里格曼发现原来所有的一切都是队友刻意而为。 他的队友们“收藏”着各种当地特有的枪支弹药,每次执行任务的时候就杀掉几个平民,然后在平民身边摆放武器,制造“袭击”假象。 这是明显的战争犯罪行为,安德鲁·布里格曼陷入了深深地纠结。究竟是向上级告发小队犯罪行为,还是昧着良心和他们同流合污? 起先安德鲁·布里格曼也是充满正义感的小伙子,义愤填膺地想要曝光这些罪行。但在队长杀鸡儆猴和队友们低调的威胁之后,他屈服了,只要这些小队队友愿意,完全可以制造自己意外身亡事件,并将凶手推给当地平民,并且再杀掉几个平民邀功。 安德鲁·布里格曼将何去何从。不是当事人永远想象不到他但是承受的压力。置身事外时,大家可能会觉得并没有什么大不了,不就是检举揭发吗。 要知道美军一直有着护短的传统,很可能还没能等到正义审判,说不定自己就被弄死了。安德鲁·布里格曼想要正义,但也想活下去,总不能白白把自己的命搭进去。 影片并没有讨论美军入侵阿富汗的合法性,只是讨论了士兵屠杀平民的问题。其实美国人能在自己国家好好待着,世界一点也不会乱。 美国将一个主权国家搅得天翻地覆,而且没有能够兑现当初的任何承诺,除了将两个国家拖进战争泥潭,一无是处。占领别的国家后,还不许当地居民反抗,想想简直就是强盗逻辑。 再看美国的军队,在当地滥杀无辜屠杀平民,和二战时期的大屠杀能有多少区别呢,顶多就是有个自欺欺人的伪造现场罢了。这种伪造现场除了骗骗本国国民,根本经不住推敲。 没有侵略会有反抗吗? 美国士兵屠杀平民,理由是平民包庇炸弹客。拜托动动脑子,美军才是入侵主权国家的入侵者,反抗斗士赶走入侵者,平民帮助反抗军难道错了么。就像日本鬼子抓捕抗日战士时屠杀掩护战士的村民一样,美军的行为性质一样。 别看安德鲁·布里格曼也是个热血青年,但绝不是嗜血青年。他有勇气站出来揭露真相令人敬佩,事件曝光后美军又一次颜面扫地。 但美军随即展示出了他们的强势,影片结尾一笔带过了处理结果。真实情况是,驻阿富汗美军滥杀平民曝光后,12名美军士兵遭逮捕。检方指控22岁的下士杰里米·莫洛克等5人故意杀害3名阿富汗平民,指控另外7人合谋掩盖罪行。美国陆军女发言人特纳说,故意杀人罪名成立可致法庭判处死刑,但陆军方面不会要求法庭作出死刑判决。也就是说,阿富汗平民随便杀,自己人意思意思就行了,只处理几个当事人,负有管理责任的屁事没有。 最终的结果下士杰里米·莫洛克承认犯下3项杀人罪、一项共谋罪、一项妨碍公正罪和一项非法使用毒品罪,法官夸西·霍克斯说,他最初有意判处莫洛克终身监禁,允许假释,但莫洛克愿意为自己的行动承担责任,认罪并转作“污点证人”,因而获得减刑,获判24年监禁,大约7年后有假释资格。而上士卡尔文·吉布斯,已经被降级为列兵,并被取消所有工资和其他收益,被判终身监禁后,将在一个军事监狱服刑。而电影主人公被判了三年。 战争里没有赢家, 我们人人都有罪。 点击这里: 近期影视推荐

