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战争里没有赢家——《杀戮部队》

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2020-1-30 21:01:28

战争里没有赢家——《杀戮部队》

今天聊聊电影《杀戮部队》。

片名The Kill Team (2019)，别名杀戮小队。

 

本片根据真实故事改编，影片通过一名新入伍美军士兵的视角，讲述发生在阿富汗美军屠杀当地平民的故事。

安德鲁·布里格曼年仅21岁，是一名新征入伍的新兵蛋子。他的第一次外出执行任务就是前往阿富汗战区，在这里他需要跟随小队长执行各种战斗任务。在执行任务的时候，安德鲁·布里格曼发现了很多不同寻常的事情，在道德与自我挣扎之间，他不得不做出选择。

 

安德鲁·布里格曼很自豪自己可以成为一名士兵为国效力，也很乐意前往战区感受战争最前线。他的家人为他参军感到自豪，路人对这位新兵也纷纷致敬，这一切都让安德鲁·布里格曼觉得参军无比光荣。

但在阿富汗战区，安德鲁·布里格曼的感受完全不同，在这里并没有敌人和自己打正面，等待自己的永远是不知道哪里冒出来的人肉炸弹和埋在哪里的地雷。

他的第一任队长就是被地雷炸没了的，而且就死在安德鲁·布里格曼的眼前，这让他看到了战争的残酷性。尽管这里没有阵地战，危险依旧无处不在。

 

安德鲁·布里格曼第二任队长走马上任之后，一直向他灌输战争要先下手为强，他的战友也一直拿各种事例向他“证明”，在这里并没有士兵和平民的区别，有一切机会就要主动出击，打到敌人无法还手才行。

安德鲁·布里格曼第一任队长的死亡给了他很大触动，也让他对战争充满畏惧，他也渐渐接受了队友们的一套理论，不管在眼前的敌人是否有武器，都应该主动出击。

 

不过安德鲁·布里格曼很快发现他所在的小队似乎总能遇到来袭敌人，当地居民总会用各种武器进攻小队，而且总能被小队们提前发现并先发制人。

起先安德鲁·布里格曼的队友还对他遮遮掩掩，随着时间长了，他的队友也将安德鲁·布里格曼当做自己人了，不再对他有所掩饰。安德鲁·布里格曼发现原来所有的一切都是队友刻意而为。

他的队友们“收藏”着各种当地特有的枪支弹药，每次执行任务的时候就杀掉几个平民，然后在平民身边摆放武器，制造“袭击”假象。

 

这是明显的战争犯罪行为，安德鲁·布里格曼陷入了深深地纠结。究竟是向上级告发小队犯罪行为，还是昧着良心和他们同流合污？

起先安德鲁·布里格曼也是充满正义感的小伙子，义愤填膺地想要曝光这些罪行。但在队长杀鸡儆猴和队友们低调的威胁之后，他屈服了，只要这些小队队友愿意，完全可以制造自己意外身亡事件，并将凶手推给当地平民，并且再杀掉几个平民邀功。

 

安德鲁·布里格曼将何去何从。不是当事人永远想象不到他但是承受的压力。置身事外时，大家可能会觉得并没有什么大不了，不就是检举揭发吗。

要知道美军一直有着护短的传统，很可能还没能等到正义审判，说不定自己就被弄死了。安德鲁·布里格曼想要正义，但也想活下去，总不能白白把自己的命搭进去。

 

影片并没有讨论美军入侵阿富汗的合法性，只是讨论了士兵屠杀平民的问题。其实美国人能在自己国家好好待着，世界一点也不会乱。

美国将一个主权国家搅得天翻地覆，而且没有能够兑现当初的任何承诺，除了将两个国家拖进战争泥潭，一无是处。占领别的国家后，还不许当地居民反抗，想想简直就是强盗逻辑。

再看美国的军队，在当地滥杀无辜屠杀平民，和二战时期的大屠杀能有多少区别呢，顶多就是有个自欺欺人的伪造现场罢了。这种伪造现场除了骗骗本国国民，根本经不住推敲。

没有侵略会有反抗吗？

美国士兵屠杀平民，理由是平民包庇炸弹客。拜托动动脑子，美军才是入侵主权国家的入侵者，反抗斗士赶走入侵者，平民帮助反抗军难道错了么。就像日本鬼子抓捕抗日战士时屠杀掩护战士的村民一样，美军的行为性质一样。

 

别看安德鲁·布里格曼也是个热血青年，但绝不是嗜血青年。他有勇气站出来揭露真相令人敬佩，事件曝光后美军又一次颜面扫地。

但美军随即展示出了他们的强势，影片结尾一笔带过了处理结果。真实情况是，驻阿富汗美军滥杀平民曝光后，12名美军士兵遭逮捕。检方指控22岁的下士杰里米·莫洛克等5人故意杀害3名阿富汗平民，指控另外7人合谋掩盖罪行。美国陆军女发言人特纳说，故意杀人罪名成立可致法庭判处死刑，但陆军方面不会要求法庭作出死刑判决。也就是说，阿富汗平民随便杀，自己人意思意思就行了，只处理几个当事人，负有管理责任的屁事没有。

最终的结果下士杰里米·莫洛克承认犯下3项杀人罪、一项共谋罪、一项妨碍公正罪和一项非法使用毒品罪，法官夸西·霍克斯说，他最初有意判处莫洛克终身监禁，允许假释，但莫洛克愿意为自己的行动承担责任，认罪并转作“污点证人”，因而获得减刑，获判24年监禁，大约7年后有假释资格。而上士卡尔文·吉布斯，已经被降级为列兵，并被取消所有工资和其他收益，被判终身监禁后，将在一个军事监狱服刑。而电影主人公被判了三年。

 

战争里没有赢家，

我们人人都有罪。

 

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6.1 

杀戮部队 (2019)

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杀戮部队/The Kill Team(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8207677/
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