厚积薄发——《福尔摩斯:演绎法第5季》 今天聊聊美剧《福尔摩斯:演绎法第5季》。 片名Elementary Season 5 (2016)。 随着观众们一路《福尔摩斯:演绎法》追过来,当年这部被人诟病山寨的美剧逐渐走出了属于自己的风格,整个第五季拍出了令人满意的观影效果。 2010年BBC推出的英剧《神探夏洛克》,凭借其精彩有趣的推理、充满强调的英式发音和富有张力的表演,成功展现了英剧的独特魅力。《神探夏洛克》也成功破圈,原本不看英剧的人被成功圈粉,口碑一路高涨。 在2012年《神探夏洛克》继续播出第2季时,CBS也推出了属于自己的美剧《福尔摩斯:演绎法》。 《福尔摩斯:演绎法》将华生变成女性,由刘玉玲扮演,又大大提升了华生的戏份。不像以往那些福尔摩斯作品中,华生只是插科打诨的辅助角色,《福尔摩斯:演绎法》中的华生不仅是福尔摩斯的好助手,很多时候更是破案的关键力量。 很多人无法接受华生变为女性,加上《福尔摩斯:演绎法》推出的时间点很明显就是在对抗英剧,这就让很多英剧簇拥转而不看好《福尔摩斯:演绎法》,甚至冠以山寨的名义。 好在《福尔摩斯:演绎法》坚持住了,不仅每季都能推出二十多个精彩有趣的案件,还能每年更新,至此拍完了五季,第六季也成功获得续订。 英剧的特点就是短小精悍,集中力量办大事,用有限的资源打磨一个故事。诚然写一个精彩的故事不容易,但要写二十几个一样精彩的故事更不容易。 《福尔摩斯:演绎法》走到现在,每集二十多个故事,每集都能保持不错水准,不得不令人佩服。 当初我看《福尔摩斯:演绎法》只有一条件,只要福尔摩斯和华生不滚床单就行。这部剧每集的案件都如此精彩,只要编剧脑子不抽,不强行安排CP,就不可能让人有弃剧理由。 当然并不是说《神探夏洛克》不好看,但至少我觉得要让英剧保持美剧的长度和更新频率,英剧不一定能够做得比美剧出色。 英剧懂得适度的道理,通过减少每季长度和集数来达到目的,但《神探夏洛克》每季评分稳步下降是不争事实。 美剧很多时候会烂尾,虎头蛇尾是通病,被收视率左右命运时,大部分美剧都逃不开这个命运。好在这部《福尔摩斯:演绎法》能够保持住一贯水准,每季评分还能实现稳步提升,可见品质把控到位。 走过五季的《福尔摩斯:演绎法》真正地实现了厚积薄发,一路追过来我也可以很自豪地表示,这是一部值得一看的优秀侦探剧。 除了这部剧实现了厚积薄发,剧中角色华生也实现了角色的厚积薄发。 就像前面说的,一般福尔摩斯主题作品中,唱主角的永远都是福尔摩斯,扮演福尔摩斯的角色也都极力刻画不同属性的大侦探。这部《福尔摩斯:演绎法》走到第五季,福尔摩斯的形象早已被人熟悉:聪明、正直、博学、自大、桀骜不驯。约翰尼·李·米勒 Jonny Lee Miller很好的完成了这个任务,让大家可以不被卷福版的福尔摩斯限定住想象力。 作为配角的华生则是常见的配角,甚至很多作品中担任丑角,《神探福尔摩斯》中的马丁·弗瑞曼也没能逃离这样的刻板印象。这里的刘玉玲则完全提供了另一种可能,华生并不只是躲在福尔摩斯光辉下的无名角色,更多时候华生才是发现关键元素的侦探。两位主角相辅相成,并不存在谁是绝对主角,而是双主角。 本季的压轴重头戏是对付SBK,纽约最危险的黑帮帮派。 原本在剧中亮相过的辛维尔Shinwell成了关键人物。辛维尔身负命案,又满怀寻求救赎的渴望,在负罪感的驱使下,他极力寻求赎罪的可能。辛维尔原本是SBK的一名成员,他想要将这个臭名昭著的帮派一锅端,不惜将自己置于危险境地。 前几集都是小打小闹的话,最后几集围绕SBK的才是最精彩的地方。能够存活十多年的帮派自然有其过人之处,SBK的智囊团也展开浑身解数和福尔摩斯一行人斗智斗勇。 本季中福尔摩斯换了发型。原本就不修边幅的福尔摩斯,这样更不需要打理发型了,也可以更快地前往案发现场。 除了外形变化,福尔摩斯角色身上发生的最大变故,就是遗传性精神疾病初现。 估计下一季会围绕他的疾病展开,很幸运的是本剧有双主角,如果只有一名主角的话,身患精神病还能神勇破案,就有些太扯了。 戏里戏外厚积薄发, 精彩刺激保持水准。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2511) 侦探(249) 美国(8593) 惊悚(3542) 酷(1619) 剧情片(3627) 美剧(2327)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.