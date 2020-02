美国和德国套娃——《局内人2》 今天聊聊电影《局内人2》。 片名Inside Man: Most Wanted (2019)。 叫《局内人》的电影毛毛多,有影帝阿尔·帕西诺和罗素·克劳揭露真相的《局内人》(1999),有影帝丹泽尔·华盛顿、克里夫·欧文、影后朱迪·福斯特出品的经典《局内人》(2006),也有韩国揭露幕后交易的《局内人》(2015),还有英国影片《局内人》、大陆剧《局内人》。 可见观众们对于此类题材影片颇为喜爱,只要能够揭露不为人知的内幕,让阴谋曝光,让人看到那些想都想不到的罪恶,就会有大量簇拥。 本片《局内人2》是2006年丹泽尔·华盛顿版《局内人》的续集,剧情延续了前作设定,依旧是一群劫匪闯入银行,准备大肆掠夺一番。 这次出马的妹子罗姗妮·麦琪是第一部里的劫匪克里夫·欧文的妹妹,行事风格和手法与哥哥如出一辙,真的是屡试不爽。 这次劫匪闯入的不是普通银行,而是美联储。这里储存着大量黄金,劫匪们的目的也就是抢走存放在这里的大量黄金。劫匪们准备充分,很快控制了美联储,并且劫持了大量人质,事件变得十分紧急棘手。 FBI随即出动,派出资深谈判专家,联合当地警方谈判专家,一共前往劝说劫匪,想要圆满解决事件。 如果影片仅仅将目光限定在抢银行的话,格局就会显得很小。作为续集自然不会如此糊弄,因此影片中加入了一些社会背景,让抢银行上升到国仇家恨层面,让劫匪们充满了民族使命感和家族荣誉感。 这次劫匪的真正目的是抢走原本属于纳粹的黄金。在二战期间,这批属于纳粹的黄金被盟军运回美国,被放在美联储地下仓库。随着新纳粹主义重新发展壮大,纳粹分子后人想要抢回原本属于自己的黄金,于是策划了这起抢劫事件。 本续集的设定和第一部颇为类似,特别是劫匪的设定方面更是相似。 施害者与受害者之间的界线变得模糊。 纳粹分子和劫匪之间更像是教唆和胁迫的关系,抢银行并不是简单的抢银行,背后还牵扯出其他案件。 颇为有趣的是,片中的几方势力都没有觉得自己在犯罪。 新纳粹分子觉得自己是“取回”原本属于自己家族的黄金,并不是犯罪,而是在纠正盟军当年的“错误”。劫匪们则是迫于无奈,在收到致命威胁的情况下不得已而为之。FBI和警察更是在维护社会安宁执行任务。 影片总需要一个反派,反正有黑锅就甩给人类公敌纳粹就行,别管纳粹口中的正义多么响亮,一定会是错误的出发点引出的错误行径。 剧情设定方面就像片名一样,每个人都是局内人,每个人都在为对方设局。 纳粹和劫匪之间相互设局,劫匪和FBI之间相互设局,劫匪和劫匪之间相互设局,FBI和纳粹之间相互设局,每个人都在局内,每个人也都在设局。 单单从设局方面来看,本片剧情编排方面还是比较合格的。剧情就像套娃一样,一个局里还有另一个局,美国人和德国人之间玩起了俄罗斯套娃游戏。直到一方大获全胜,整个相互设局的情况才能结束。 作为续集,剧情合格可能还不能满足观众们的预期,如果不能全方位超过前作,只要有一点不如前作,就总会有人觉得续集是狗尾续貂。 续集有几个比较明显的薄弱点,一方面是演员咖位小,另一方面是叙事拖沓。 续集演员的咖位较小,主要演员们基本都是在电视剧中有过表现,如果观众看美剧较少的话,会对演员们有陌生感。我更喜欢罗姗妮·麦琪在英剧《反击》中的表现。 《局内人2》的叙事手法略显拖沓,整体气氛比较紧张,但是总是保持在同一程度方面的紧张,很快会让观众们感到观影疲劳,反而觉察不到紧张气氛。 多方势力相互设局套娃, 缺乏抢眼亮点难达预期。 点击这里: 近期影视推荐

