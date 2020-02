精彩继续——《福尔摩斯:演绎法第6季》

今天聊聊美剧《福尔摩斯:演绎法第6季》。 片名Elementary Season 6(2018)。 在第五季的时候,福尔摩斯被辛维尔狠揍了一下,整个人都被打懵了。自此福尔摩斯患上了脑震荡后遗症,而且随着时间推移和高强度长时间工作,他的脑震荡后遗症愈发严重,甚至引起了短期失忆。 本季也就在福尔摩斯脑震荡后遗症的问题上做了不少文章。比如失忆会给案件带来一定影响,甚至会将案件带回自己家里却浑然不觉。 本剧继续延续双主角的设置,福尔摩斯出现问题后,华生自然就要顶上。在没有福尔摩斯的时候,华生承担起更多的责任,而不是当个团队辅助。 华生用自己的实力证明了自己在剧中的作用,也给很多质疑华生转性设定的人最好回应。 本季《福尔摩斯:演绎法》依旧延续单元剧的形式,每集讲述一个案件。 但也有重大案件贯穿好几集,一般的小凶手在福尔摩斯和华生面前活不过一集,很快就会被拿下。 六季下来,《福尔摩斯:演绎法》破案过程并没有太多变化,除了重案要案,大部分破案结果表明,凶手都在剧中已知角色范围内。别看推理调查的时候兜来兜去,绕了好大的弯儿,很多情况调查到最后又回到最开始的情况。绝大多数为非是为名为利,各种利益冲突导致案件发生。 这次福尔摩斯和华生需要面对一名十分嚣张的连环杀手迈克。 连环杀手迈克看起来温文尔雅,但是气焰嚣张,背负十几条人命。他口口声声为了抑制自己复吸冲动而杀人,还高调地向警察、FBI展示自己成功犯罪的战利品。 迈克的歪理邪说自然站不住脚,福尔摩斯在状态低迷时被迈克欺骗,心中更是愤懑不已。迈克也展示出他谨慎缜密的一面,每次作案都能不留痕迹,让警察和FBI伤透了脑筋。 就在观众们纷纷猜测福尔摩斯会如何打败迈克时,意想不到的情况发生了。迈克不仅死于非命,而且所有证据都将凶手指向华生。眼见华生就要带着杀人罪名走下去,本季也迎来季终。 两个人之间的感情可以是不掺杂任何杂念的纯粹的爱。仅仅是能够做到这一点,就值得点赞。 一般美剧里喜欢组各种狗血CP,相遇没多久的人都可以成为爱的伴侣,朝夕相处的两个人更是容易“碰撞”出爱的火花。偏偏在《福尔摩斯:演绎法》里能够把持住,不仅没有让福尔摩斯和华生变成滚床单的关系,还让他们之间的关系维持在纯粹的爱上。 光是能够做到这一点,就证明《福尔摩斯:演绎法》和那些妖艳贱货不一样。 不知不觉《福尔摩斯:演绎法》已经走过六个年头,在续订第七季消息出来之后,第七季只有13集,可见《福尔摩斯:演绎法》也最终走向完结。 第六季中精彩连连,发生在这对搭档身边的大事不断,精彩连连。福尔摩斯老哥死了,接手杀手组织的老爸又回来了,顺便带着莫里亚蒂也可能会下季回归。 搭档们在美国的故事将告一段落,他们重新回到经典的贝克街221B,新故事将继续。 精彩继续, 期待终章。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2515) 侦探(251) 美国(8599) 惊悚(3550) 酷(1623) 剧情片(3637) 美剧(2329)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.