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精彩继续——《福尔摩斯：演绎法第6季》

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2020-2-8 21:02:34

精彩继续——《福尔摩斯：演绎法第6季》


今天聊聊美剧《福尔摩斯：演绎法第6季》。

片名Elementary Season 6(2018)。

 

在第五季的时候，福尔摩斯被辛维尔狠揍了一下，整个人都被打懵了。自此福尔摩斯患上了脑震荡后遗症，而且随着时间推移和高强度长时间工作，他的脑震荡后遗症愈发严重，甚至引起了短期失忆。

本季也就在福尔摩斯脑震荡后遗症的问题上做了不少文章。比如失忆会给案件带来一定影响，甚至会将案件带回自己家里却浑然不觉。

 

本剧继续延续双主角的设置，福尔摩斯出现问题后，华生自然就要顶上。在没有福尔摩斯的时候，华生承担起更多的责任，而不是当个团队辅助。

华生用自己的实力证明了自己在剧中的作用，也给很多质疑华生转性设定的人最好回应。

 

本季《福尔摩斯：演绎法》依旧延续单元剧的形式，每集讲述一个案件。

但也有重大案件贯穿好几集，一般的小凶手在福尔摩斯和华生面前活不过一集，很快就会被拿下。

六季下来，《福尔摩斯：演绎法》破案过程并没有太多变化，除了重案要案，大部分破案结果表明，凶手都在剧中已知角色范围内。别看推理调查的时候兜来兜去，绕了好大的弯儿，很多情况调查到最后又回到最开始的情况。绝大多数为非是为名为利，各种利益冲突导致案件发生。

 

这次福尔摩斯和华生需要面对一名十分嚣张的连环杀手迈克。

连环杀手迈克看起来温文尔雅，但是气焰嚣张，背负十几条人命。他口口声声为了抑制自己复吸冲动而杀人，还高调地向警察、FBI展示自己成功犯罪的战利品。

迈克的歪理邪说自然站不住脚，福尔摩斯在状态低迷时被迈克欺骗，心中更是愤懑不已。迈克也展示出他谨慎缜密的一面，每次作案都能不留痕迹，让警察和FBI伤透了脑筋。

就在观众们纷纷猜测福尔摩斯会如何打败迈克时，意想不到的情况发生了。迈克不仅死于非命，而且所有证据都将凶手指向华生。眼见华生就要带着杀人罪名走下去，本季也迎来季终。

 

两个人之间的感情可以是不掺杂任何杂念的纯粹的爱。仅仅是能够做到这一点，就值得点赞。

一般美剧里喜欢组各种狗血CP，相遇没多久的人都可以成为爱的伴侣，朝夕相处的两个人更是容易“碰撞”出爱的火花。偏偏在《福尔摩斯：演绎法》里能够把持住，不仅没有让福尔摩斯和华生变成滚床单的关系，还让他们之间的关系维持在纯粹的爱上。

光是能够做到这一点，就证明《福尔摩斯：演绎法》和那些妖艳贱货不一样。

 

不知不觉《福尔摩斯：演绎法》已经走过六个年头，在续订第七季消息出来之后，第七季只有13集，可见《福尔摩斯：演绎法》也最终走向完结。

第六季中精彩连连，发生在这对搭档身边的大事不断，精彩连连。福尔摩斯老哥死了，接手杀手组织的老爸又回来了，顺便带着莫里亚蒂也可能会下季回归。

搭档们在美国的故事将告一段落，他们重新回到经典的贝克街221B，新故事将继续。

 

精彩继续，

期待终章。

 

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7.4 

基本演绎法 (2012)

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