风风雨雨一路相伴——《福尔摩斯:演绎法第7季》 今天聊聊美剧《福尔摩斯:演绎法第7季》。 片名Elementary Season 7(2019)。 在第六季结尾时,福尔摩斯迫于超级巨头的压力,选择离开美国,前往英国开始新生活。因此在本季开始时,这对搭档们在美国的故事终于告一段落,他们重新回到经典的贝克街221B。 满心以为福尔摩斯和华生将在英国施展拳脚,开启一段全新旅程。可是没想到,去英国只是障眼法,福尔摩斯和华生在英国办了一集案件,就重新回到美国。 毕竟这是一部美剧,自然要发生在美国才更加合适。 本季是全剧完结季,这是一件十分令人遗憾的事情。作为一部质量上乘的侦探题材剧集,《福尔摩斯:演绎法》一直保持了比较稳定的水准。 和那些喜欢在侦探过程中强行加入各种CP组合的剧集一对比,本剧就是侦探剧中的一股清流。 本季一开始华生设定为女性时,饱受质疑,很多人对华生转性不理解。偏偏《福尔摩斯:演绎法》做到了,设置一位坚强聪慧女性作为主角,就是就很硬核,而且在CP风盛行的时候发展出最纯真的友谊,值得为此点赞。 作为全剧完结之作,本季在单元剧的形式上加上了一条主线。 从警监格雷森遭受枪击开始,本季的主线就隐隐浮出水面。福尔摩斯和华生这次需要面对的不是普通意义上的犯罪分子,而是隐藏很深的新时代恐怖分子。 依托互联网发家的大富豪奥丁·赖兴巴赫掌控了互联网的入口,可以十分方便地通过手中掌握的用户数据进行各种骚操作。赖兴巴赫并不在意用户隐私条款一类玩意儿,他只想着实现了自己心中的“正义”。为了达到他的“正义”,他可以完全无视各种法律规定,强行分析用户行为,并以此判断犯罪事件发生。他甚至说服了政府部门里大大小小的官员,让他们认同自己的做法。毕竟用国安局的说法,“如果可以阻止9·11,死一个人又算什么呢?” 随着互联网的影响力越来越大,人们对大数据的担心也越来越明显。光是赖兴巴赫式的人物,在国内国外就有很多大佬暗合,当绝对的权力缺少监管时,事情将会一发不可收拾。 为了让本剧有一个比较恰当的收尾,本季安排的反派也是响当当的人物,大型跨国集团老大赖兴巴赫。赖兴巴赫的能量不在福尔摩斯老爹莫兰德·福尔摩斯之下,莫兰德号称可以控制各国政商界,赖兴巴赫则可以向各国政商界抛出更加诱人的条件,以打败莫兰德。 也只有击败这样的对手,才配得上福尔摩斯的完结。 赖兴巴赫的设定有很多科幻作品的影子,他想要成为类似《少数派报告》的正义方,提前预知犯罪并阻止罪犯,但他的系统又不像《疑犯追踪》那样智能无懈可击,在判断未来犯罪行为难免产生偏差。因此赖兴巴赫为了让现实情况更加符合计算机计算结果,人为干预现实社会。 这就本末倒置了,用于服务人类的系统成了戕害人类迎合计算结果的刽子手。或许一开始人们还会认同赖兴巴赫的行为,但随着他愈发疯狂偏执,他也将更快地走向灭亡。 本季只有短短的13集,很多时候剧情都想在强行收尾,不少元素没有得到交代,略有遗憾。高智商是福尔摩斯无法抗拒的春药,当高智商角色出现时,没有安排一个令人信服的结局就会有些美中不足。 比如福尔摩斯女儿凯西出现了,福尔摩斯会不会像《罪恶黑名单》一样化身女儿奴呢,没有答案。 比如在第六季中被大肆营造气氛的莫里亚蒂一直没有出现,一直到最终季也只是作为姓名背景板。 总体来说这部剧质量优秀,在侦探题材剧集中是一部比较出色的作品。如果还没看或者没有看完的话,建议大家伙补一补,完全值得一追。 更希望大家可以找到像福尔摩斯和华生一样的纯真感情。他们之间的感情是纯粹的感情,并不是友人已达恋人未满的简单案情,也不是相互干渉的强制改变对方的占有,而是关键时候可以以命相托的过命之交。 风风雨雨一路相伴, 情真意切称职侦探。 点击这里: 近期影视推荐

