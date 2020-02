爱国者的再次胜利——《国土安全第7季》 今天聊聊美剧《国土安全第7季》。 片名Homeland Season 7(2018)。 在中东、德国等地晃荡了一大圈之后,《国土安全第六季》终于将镜头转向了美国国内。 在第六季季终时,女总统基恩从刺杀中死里逃生,当选美国总统后接手的却是一个烂摊子,原本自己的亲信在刺杀行动中被屠戮殆尽,身边值得信赖、能用的人仅剩下幕僚长大卫·威林顿。 基恩看着手中撕裂的美国,选择开展报复行动。她下令关押有“嫌疑”的二百义士,结果却激起了更多的人反对自己。 心忧国家安全的卡莉·麦吉森也没有一刻闲着。尽管自己家里一塌糊涂,她依旧选择将自己全身心地奉献给国家。 卡莉身上集中了大国和小家两条线。一方面她要深挖可疑线索,另一方面还要照顾家庭。 卡莉疏于照顾女儿,平时都依靠老姐的帮助,日子久了,大家都开始怀疑卡莉是否有能力当一位母亲,甚至连自己都开始怀疑自己。 苟利国家生死以,自古忠孝不能两全在卡莉身上体现的淋漓尽致,家人对她的误解并没有能够阻拦她继续为国献身,但小女儿委屈的泪水成了摧毁她心理防线的原子弹。 从本季第一集开始,全剧高潮迭起,大事件一件接着一件。 第六季中策划刺杀女总统基恩失败的麦克伦登将军被捕入狱,在第七季中,麦克伦登将军被人直接暗杀。一切嫌疑将幕后凶手指向基恩的报复行动。 与此同时,一位喜欢到处蹦跶、捕风捉影的键盘侠布雷特·奥基夫不遗余力地展开对基恩政府的攻击。 布雷特·奥基夫用自己的生命诠释什么叫做懦夫和骗子,表面看起来他心忧天下心有国家,为了国家民主不被邪恶的独裁政府摧毁而在声嘶力竭地呐喊。 可其实他就是一个哗众取宠的跳梁小丑,他是黑锅我来,送死你去的典型代表。 在布雷特·奥基夫的煽风点火推波助澜下,民众对基恩政府的怀疑达到新高度,一时间似乎所有人都对这位新任总统充满怀疑。 似乎基恩上台之后美国的民主进程就要就此中断,整个国家将陷入法西斯统治之下而万劫不复。 麦克伦登将军离奇暴毙和奥基夫农庄激战成了点燃弹劾基恩总统的导火索。 眼见一届政府就要被国内民主势力颠覆,嗅觉敏锐老特工索尔·贝伦森和苦逼特工卡莉·麦吉森发现了其中端倪,一切不合理的事件似乎只有用一种更加疯狂的方式才能解释清楚。 《国土安全》又回到日常黑俄罗斯的套路。任何时候,塑造一个外在强敌,都有利于国内的团结统一。 戏里戏外都是如此。幕僚长大卫·威林顿可以绕过总统授权,发动对叙利亚的袭击行动。俄罗斯特工也会为了颠覆美国政权,对白宫栽赃陷害。 俄罗斯特工叶甫根尼成了俄罗斯的鹰派代表,他为了颠覆一届美国政府,实施了极为激进的行动。 叶甫根尼的行动说穿了并不高明,但是在任何时候都很有效。 随着进入互联网时代,意识形态斗争领域也早早拓展到互联网。很多人缺乏判断能力,轻易地轻信各种谣言。 正所谓造谣一张嘴,辟谣跑断腿,愚民政策的一个弊端就是愚民们很容易成为敌对势力散播谣言的受众。不论真相如何,只要污蔑政府,就会有一群键盘侠为之叫好。 卡莉需要对付的不仅是来自俄罗斯的颠覆势力,还需要警惕来自背后的子弹。 当政客缺乏对国家的热爱时,很容易就会变为敌对势力眼中的“UI”,也就是Useful Idiot。 参议员及幕僚长对权力的欲望超过自己对国家的热爱和责任,造成的结果就是投敌卖国,出卖国家利益,换取自己私人利益。这里似乎在隐射川普“通俄门”,反正黑川普是政治正确。 为了打倒政敌,不惜牺牲国家安定局面。这种人就是彻头彻底的卖国贼。好在每个国家都有忠于国家的爱国志士,并不是所有人都会被蝇头小利冲昏头脑,在国家利益面前,个人应当坚决服从。 《国土安全第7季》保持了一贯高水准,剧情跌宕起伏,扣人心弦。剧中传递的特工行为方式正是当下最流行的信息战,值得学习警惕。 剧情精彩的一个直接结果就是卡莉被折磨地死去活来。铁打的卡莉,流水的男主角,卡莉用她精彩的表现证明,巾帼不让须眉,在保卫祖国方面,妇女也能顶起半边天。 克莱尔·丹妮丝演绎的卡莉传神地表现了这位患有躁动症的女特工,一言一行一举一动都在表明卡莉的不易。 《国土安全》在2011年开播,Showtime电视台曾在2016年续订《国土安全》第七季和第八季,据称第八季将会是全剧完结季。 目光转回本土,爱国者再次胜利, 质量依旧上乘,信息站紧扣当下。 点击这里: 近期影视推荐

