网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>惊悚片专题讨论版>>生与死的哥特式深究——《德古拉》

生与死的哥特式深究——《德古拉》

加入收藏

2020-2-18 21:10:25

生与死的哥特式深究——《德古拉》

今天聊聊英剧《德古拉》。

片名Dracula (2020)，别名德古拉传奇。

 

2020年新年伊始，BBC携手Netflix推出了以著名吸血鬼德古拉为原型的三集迷你剧。从1月1日开始，连续三天放出全部三集《德古拉》。

作为开年大戏，《德古拉》改编自爱尔兰作家布拉姆·斯托克的同名小说，由《神探夏洛克》原班人马制作，一共3集，每集90分钟。

相信看到《神探夏洛克》字样就能勾起很多人的兴趣了吧，这个将福尔摩斯拖进21世纪的团队这次同样对更加古老的德古拉采取同样策略，将故事背景安排到近现代社会。

 

故事从1897年维多利亚时代开始，德古拉伯爵起源于罗马尼亚中西部的特兰西瓦尼亚Transylvania，他并不掩饰自己对鲜血的渴望。

他想尽办法满足自己的口腹之欲，长期的人口失踪也为自己引来了敌人。

 

《德古拉》三集分别采用了不同的叙事方式，看三集就如同看了三部不同的类型电影。

第一集是一部恐怖惊悚电影，通过律师乔纳森·哈克的叙述引出德古拉。在阴暗潮湿，充满哥特风的古堡中，德古拉静静地等待猎物们送货上门。

同时登场的还有修女版的阿加莎·范·海辛。同样是虚构出的人物，范·海辛是德古拉的宿敌，以捕杀吸血鬼为职业，这次范·海辛以全新面貌登场，试图在教会的庇护下阻止德古拉。

乔纳森·哈克是第一集当之无愧的主角，这一集故事就是以他的视角展开。哈克在德古拉古堡中的探险经历，就像带着观众们的眼睛在古堡中游历一般，德古拉的神秘面纱被一点点揭开。

 

第二集则回到剧组的推理拿手好戏上，这集发生在茫茫大海之上，就像一部密室连环杀人案件。德古拉登上了一艘开往英国的客船，想要一睹最为聪明和虚伪的人类，尝尝味道。

观众们在上帝视角可以很清楚地看到案发过程，但如果将自己带入船上角色，就会发觉无比的无助和恐惧。

这时候推理就发挥出它的魅力了，除去不可能之外留下的，不管多么不合理，那就是真相。这也就解释了修女阿加莎·范·海辛的名字之中为什么会带上阿加莎了。范·海辛化身阿婆，要用推理的力量揭穿并打败德古拉。

 

第三集终于讲故事放到现代社会，时间一下子推到123年之后的2020年。在海底沉寂一个多世纪的德古拉终于醒来，如愿以偿地踏上英国土地。

第三集一扫前两集的阴郁哥特气质，在嘈杂浮躁的现代社会中，德古拉也开始思考死亡对自己的意义。很多人批评第三集的制作水准断崖式下跌，一群要死不活的人物角色纷纷化身哲学家，开始大篇幅无意义的说教。

其实只要理解永生和死亡这对相互矛盾又能相互转化的事物，就能理解德古拉、范·海辛。

 

《神探夏洛克》原班人马创作的《德古拉》并没有采取同样的轻喜剧老少咸宜风格，而是拍摄了一部完全不同风格的血腥恐怖故事。

如果观众会对尸体、苍鹰、蝙蝠感到不适，那尽量还是别看《德古拉》，第一集的程度就会让很多观众感到超乎想象。好在后两集风格渐渐转变，从注重形转向注重内。

 

前两集主要于外在，最后一集注重于内核。整个三集故事都在阐述对死亡的理解。德古拉花几个世纪的时间参透生死，范·海辛族人则花了数代人的时间感悟生死。

死亡是“唯一没有被人踏足的纯净雪地”，死亡也是唯一人人平等的机会。永生剥夺了生物享有的权力，人人期待的永生只是可以保持年轻美貌外表的永生，如果永生是拖着残破不堪的躯壳，需要感知忍受无尽的痛苦，相信没有人希望得到这样的永生。

 

看过前两集的形，再看第三集而上，不妨好好思考一下永生与死亡。

德古拉并不是唯一掌握永生的邪物，他只是很好地控制住自己的欲望，没有很快地将身体消耗在纵欲途中。还有很多邪物受到永生困扰，只能体验无尽的痛苦。

德古拉为了尽可能保持永生，给自己定下了很多规矩，比如恐惧十字架、害怕阳光、不能进入未邀请空间等，这些规则都是他为了克制欲望而定下的规则，到底对不对，只有检验了才知道。

可见永生并不是恩赐，而是一种痛苦。《德古拉》用四个多小时的时间探讨永生和死亡的意义，尽可能用通俗的语言将这些看似形而上的东西表述出来。

 

永生是无尽的诅咒，

死亡是平等的恩赐。

 

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 英国(1053) 惊悚(3556) 奇幻(1360) 酷(1631) 剧情片(3651) 恐怖(2511) BBC(146) 娱乐片(990) 英剧(258) Netflix(48)

7.7 

德古拉 (2020)

影评(4)

收藏(22)

德古拉/Dracula(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8208782/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
惊悚片专题讨论版 12547

RSS订阅

惊悚片专题讨论版

10199名成员1264个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 