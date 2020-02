新瓶老酒恶魔转行——《倒忌时》 今天聊聊电影《倒忌时》。 片名Countdown (2019),别名索命倒数(港) / 倒数计死(台) / 死期倒计时 / 倒计时。 现代社会人的生活必需品,除了满足最基本的衣食住行,最重要的必需品就是手机了吧。每天每个人都在各自的手机上戳戳点点,在不同的APP之间来回切换,哪怕朋友聚会的时候都一刻不回放下手机。 《倒忌时》正是在这种背景下诞生,让原本已经亮相过的《鬼来电》重新披上APP的外衣,老套的惊悚片套路结合当下最流行的手机应用套路,焕发出全新生机。 首先给人眼前一亮的就是《倒忌时》的影片译名。 《倒忌时》这个译名颇有韵味。《Countdown》本身就是倒计时的意思,结合恐怖惊悚片的内容,采取最流行的谐音梗,巧妙的换了一个字,就勾起了观众们的观看欲望。 《倒忌时》的故事并不新鲜,从关注录像带的《午夜凶铃》,到关注手机的《鬼来电》,再到这里关注手机应用。同样的故事随着时代不同而与时俱进。 传统的索命题材惊悚片,不断进化行凶途径,而唯一不变的就是恶魔如影随形。 在《倒忌时》中,手机应用商店中上架了一个新APP,名字叫做“Countdown”,用户只要安装之后,输入个人信息就可以知道自己的确切死亡时间。 很多人抱着试试看的心态安装应用,一看自己的寿命还剩下好几十年,哈哈一笑也就过去了,根本没有将这个应用当回事。 而有一小部分人运气不济,手机应用显示自己只会剩下几天、甚至只有几小时的生命。他们也像对这个时间嗤之以鼻,但终究按耐不住心中的好奇和恐惧,极力避免一切可能造成自己意外的活动。 究竟这个应用是神仙预言还是哗众取宠?这就留给观众们自行探究了。 从影片整体表现来看,《倒忌时》并不是一个能够很好完成自洽的故事。 影片立意贴合当下的流行生活,开篇很能吸睛,但影片时间一长就暴露出故事软肋。 在《倒忌时》中缺乏一个能够令人信服的解释。 《倒忌时》最后的解释落在神鬼怪力方面,采用最省事的恶魔来解释一切。 在片中使用了大量的Jump scar套路,偶尔为之还行,全片一直使用这种方式吓唬观众就显得有些创意了。 如果走无神路线,用推理行凶的方式解释凶案,很显然会和散落世界各地的用户产生很大矛盾;而用行踪飘忽不定的恶魔解释凶案,就可以让很多不合理变得看似合理。 这样处理的结果同时带来另一个问题。精通谎言的恶魔已经在新时代完成手机编程课程,成了世界级APP程序员,居然败在自己最擅长的领域,让影片解决战斗方式实在显得有些牵强。 有趣的是,在Google Play里还真有一个一模一样的APP,就叫做Countdown,图标界面和显示功能和影片中表现的一致。 有兴趣的观众可以下载一个APP体验一下,至于信不信就不用说了,自然是不会相信的。反正显示的数字是一个随机数字,换一下条件,显示数字就变了。 毕竟我们都是唯物主义无神论者,或者说是实用主义者,对神明态度是好的可以听听讨个彩头,左眼跳财可以听听,坏的就是需要批评的封建迷信,右眼跳灾就是迷信。 新瓶老酒恶魔转行, 守正创新虎头蛇尾。 点击这里: 近期影视推荐

