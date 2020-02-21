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新瓶老酒恶魔转行——《倒忌时》

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2020-2-21 21:09:16

新瓶老酒恶魔转行——《倒忌时》

今天聊聊电影《倒忌时》。

片名Countdown (2019)，别名索命倒数(港) / 倒数计死(台) / 死期倒计时 / 倒计时。

 

现代社会人的生活必需品，除了满足最基本的衣食住行，最重要的必需品就是手机了吧。每天每个人都在各自的手机上戳戳点点，在不同的APP之间来回切换，哪怕朋友聚会的时候都一刻不回放下手机。

《倒忌时》正是在这种背景下诞生，让原本已经亮相过的《鬼来电》重新披上APP的外衣，老套的惊悚片套路结合当下最流行的手机应用套路，焕发出全新生机。

 

首先给人眼前一亮的就是《倒忌时》的影片译名。

《倒忌时》这个译名颇有韵味。《Countdown》本身就是倒计时的意思，结合恐怖惊悚片的内容，采取最流行的谐音梗，巧妙的换了一个字，就勾起了观众们的观看欲望。

 

《倒忌时》的故事并不新鲜，从关注录像带的《午夜凶铃》，到关注手机的《鬼来电》，再到这里关注手机应用。同样的故事随着时代不同而与时俱进。

传统的索命题材惊悚片，不断进化行凶途径，而唯一不变的就是恶魔如影随形。

 

在《倒忌时》中，手机应用商店中上架了一个新APP，名字叫做“Countdown”，用户只要安装之后，输入个人信息就可以知道自己的确切死亡时间。

很多人抱着试试看的心态安装应用，一看自己的寿命还剩下好几十年，哈哈一笑也就过去了，根本没有将这个应用当回事。

而有一小部分人运气不济，手机应用显示自己只会剩下几天、甚至只有几小时的生命。他们也像对这个时间嗤之以鼻，但终究按耐不住心中的好奇和恐惧，极力避免一切可能造成自己意外的活动。

究竟这个应用是神仙预言还是哗众取宠？这就留给观众们自行探究了。

 

从影片整体表现来看，《倒忌时》并不是一个能够很好完成自洽的故事。

影片立意贴合当下的流行生活，开篇很能吸睛，但影片时间一长就暴露出故事软肋。

 

在《倒忌时》中缺乏一个能够令人信服的解释。

《倒忌时》最后的解释落在神鬼怪力方面，采用最省事的恶魔来解释一切。

在片中使用了大量的Jump scar套路，偶尔为之还行，全片一直使用这种方式吓唬观众就显得有些创意了。

 

如果走无神路线，用推理行凶的方式解释凶案，很显然会和散落世界各地的用户产生很大矛盾；而用行踪飘忽不定的恶魔解释凶案，就可以让很多不合理变得看似合理。

这样处理的结果同时带来另一个问题。精通谎言的恶魔已经在新时代完成手机编程课程，成了世界级APP程序员，居然败在自己最擅长的领域，让影片解决战斗方式实在显得有些牵强。

 

有趣的是，在Google Play里还真有一个一模一样的APP，就叫做Countdown，图标界面和显示功能和影片中表现的一致。

有兴趣的观众可以下载一个APP体验一下，至于信不信就不用说了，自然是不会相信的。反正显示的数字是一个随机数字，换一下条件，显示数字就变了。

毕竟我们都是唯物主义无神论者，或者说是实用主义者，对神明态度是好的可以听听讨个彩头，左眼跳财可以听听，坏的就是需要批评的封建迷信，右眼跳灾就是迷信。

 

新瓶老酒恶魔转行，

守正创新虎头蛇尾。

 

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标签： 美国(8611) 惊悚(3558) 剧情片(3655) 恐怖(2513) 小成本(1584) 环球影业(204)

6.4 

倒忌时 (2019)

影评(1)

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倒忌时/Countdown(2019)
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