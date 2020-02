另类末世完结目标——《僵尸国度第5季》 今天聊聊电影《僵尸国度第5季》。 片名Z Nation Season 5(2018),别名丧尸国度。 《僵尸国度》一直是一个玩得很开的僵尸题材美剧,走过四季,基本能玩的梗都玩过了,上天入地,甚至高科技未来都有涉猎。 如果没有能够想到一个令人满意的新主线,重复性的致敬自己或者前人作品,那么《僵尸国度》似乎也没有什么存在的意义。 好不容易Syfy台才将《僵尸国度》支撑到第五季,从第五季的表现来看,创作者们真的是走到江郎才尽的地步。 整个第五季是披着僵尸外衣的现实社会题材,原本各种抖机灵让人眼前一亮的段子,在第五季里屈指可数。回归现实社会话题,也暗示着主创们已经没有新点子让这部不走寻常路的僵尸剧焕发生机了。 《僵尸国度第五季》接着第四季结尾的黑虹大爆炸,沃伦死里逃生,继续挣扎着在末日活下去。 第五季和前面几部关联并不是很大,唯一有影响的就是黑虹大爆炸后,黑虹影响了全球生物,僵尸们的类型发生变化。 第五季中的僵尸出现新品种,它们叫言者Talker。言者是死后还能保留意识的死人。如果人类死亡后没有被轰掉脑袋,那么就会变成言者。 言者和其他僵尸的最大区别是有限的保持理智,能够交谈,它们在吃饱的情况下和正常人类一样,并不像老派僵尸那么具有攻击性,但也别忘了言者依旧是由死人转变而来,它们喜欢吃大脑,饥饿状态也具有致命的攻击性。维持言者保持理智的神奇食物叫做“僵尸饼干”,依靠僵尸饼干,言者才能保持住理性,断粮后,言者就会成为威胁人类的僵尸。 沃伦从第四季结尾的飞船掉出来之后,逐渐恢复身体,也开始慢慢寻找曾经的伙伴。当小伙伴们召集的差不多时,他们开始寻找人类继续生存下去的寄托。 这次他们来到由残存人类的集结地,一个百废待兴的新美国Newmerica。 剧中每位角色都十分鲜活。 除了带头大姐沃伦、乔治,单口相声表演艺术家墨菲、大麻专家·老朋克多克、神枪手·小鲜肉·利爪一万、愈发横向生长的安迪、资深主播·黑客之友市民Z以及全剧颜值最高的小红均有很多粉丝。 所有角色看似一本正经打僵尸,实则都在卖力耍宝,他们都有赶跑观众烦恼的功效。 当生存问题得到短暂解决后,人类们就开始提出各种政治诉求了。 在新美国,人类和言者共同生活在一起,大家都在为构建一个新世界而共同努力。 有的人觉得人类和言者可以平安无事的共同生活,两者应该享有同等权利,也有的人觉得人类社会只应该接纳人类,所有言者都应当被当做死人,应该被驱逐,不应享受任何人类的权力。 政治观点不同造成了人类社会分化,这也成了本季的主线。 以沃伦、乔治为首的人类觉得人类和言者相互平等,任何人类死后都会变成言者,两者之间并无不同,所以应该享有同等的权力,人类和言者都可以为建立新国家投票。 以埃斯特斯、言者潘多拉为首的则认为人类和言者本质完全不同,人类才是唯一的主宰,言者不应该享有任何选举权、投票权。埃斯特斯就像是一个社会达尔文主义者,他试图建立纯人类国度“阿尔图拉”,很快他拥有了一群坚定拥护者,成了盛极一时拥有实权的军阀。 《僵尸国度》本是一部类型化剧集,前几季都是走的单元剧形式,每一集都可以看出编剧天马行空的想象力。 第五季则改变了单元剧的形式,变成了围绕一条主线的系列剧。也就中间的几集,在收集关键情报和材料时,前往饼干厂、农场、水坝、垃圾场、黑客城时能够看到单元剧的影子。 剧中关于言者权力的讨论生怕观众们看不懂,用几近直白的方式对比奴隶制,又把美国历史上建国大佬们搬出来,对比《独立宣言》和《权利法案》。人类带着言者争取投票权、生存权又像是在致敬美国南北战争,再对比现今社会民族主义盛行,第五季很省事地将现实题材拿来使用。 用言者对照分裂的美国,你就会发现简直不能再像。经济衰退造成民粹主义、种族主义抬头,激化矛盾只会让社会愈发割裂,唯一的解决办法就是双方和谐共处,偏偏固有利益集团不愿意这么做。 没想到本季最终落脚点放在一种关键元素“锂”上,谁掌控了能源就掌控了当今世界一样,《僵尸国度》中谁能够控制言者谁就拥有未来。能源总归是生存的最关键战略物资,而言者数量庞大,潜在的言者将远超人类,谁能掌控言者真的是拥有了未来。 陪伴五年的《僵尸国度》终于落下帷幕,尽管全剧季终时没有明确说谁当了新总统,也没有说墨菲从孙美的遗物中找到了什么亮点,结尾依旧留下了不少大坑,很可能是为复活埋下的伏笔。如果《僵尸国度》能够复活续订,那是再好不过。 关注现实社会问题, 另类末世完结目标。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(8590) 科幻(3238) 惊悚(3560) 酷(1634) 剧情片(3659) 血腥(588) 美剧(2335)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.