大战一触即发世界毁灭边缘——《高堡奇人第2季》

今天聊聊美剧《高堡奇人第2季》。

片名The Man in the High Castle Season 2(2016)。

《高堡奇人》根据科幻作家菲利普·K·迪克 Philip K. Dick的小说改编，讲述一个完全架空的平行世界。

假设二战中获胜的轴心国，世界将如何？

当然，即便是架空的历史，作者也知道意呆利的战斗力是负的，在小说中获胜的轴心国仅仅是德意志帝国和日本太平洋合众国。

本季中详细刻画了两大帝国的地理版图，小说中都没有如此清晰的表述过。观众们可以在剧中的世界地图上清晰地看到德意志帝国、日本太平洋合众国和缓冲区。物理隔阂和心理隔阂造成了两个帝国之间的不信任，猜忌就像种子一样慢慢发芽。

在第一季中，众人围绕神秘影片展开生死追逐。女主角朱莉安娜·克雷恩顶着漂亮脸蛋和纤美身材，到处向人展示白莲花般的圣母凝视。在朱莉安娜的凝视下，德意志帝国、日本太平洋合众国，还有戏份颇多的抵抗组织纷纷败下阵来。

关键影片的下落完全按照朱莉安娜的心愿，朱莉安娜想给谁就给谁。只要朱莉安娜权衡利弊之后，她就可以决定影片交给谁。

朱莉安娜作为女主角，唯一的特质就是善良。全剧着重刻画她的善良，很多时刻就是由于朱莉安娜做出了关键选择，才推动历史向好的一面发展。

大概美丽也是她的一种显著特点，朱莉安娜就像爽文里的女主角一样，不说是人见人爱，也是人见人夸，仿佛大家都没见过这么漂亮的女子似的，所以即便按照德意志人种来算，朱莉安娜大概也是个符合标准的优质女性。

朱莉安娜·克雷恩看过神秘影片后，对影片中的内容困惑不已。为了进一步解开心中困惑，朱莉安娜来到美国德占区，改名为茱莉亚·米尔斯，接受副总指挥约翰·史密斯John Smith的庇护。

在德意志帝国老巢，这里路不拾遗、夜不闭户，仿佛这些“优秀人种”真的就像他们宣扬的那样优秀。

朱莉安娜在敌人老巢成长了许多，比起在第一季中的莽撞任性，在敌占区生活时，她似乎多了一分谨慎。德意志帝国一片祥和的表面下是各种暗流涌动，一方面要排查可能的抵抗组织，另一方面还要监视人民。朱莉安娜逐渐了解了纳粹的面目后，也开始利用现有条件进行反抗运动，比起第一季中令人讨厌的样子，她更像一名战士了。

本季依旧是多线并进的叙事方式。

主要线索集中在德意志帝国、日本太平洋合众国和抵抗组织三方。

德意志帝国方面掌握本季的主动权，不论军事实力还是经济实力，德意志帝国都完胜日本太平洋合众国。尽管如此，一场全面战争也不是帝国能够承受的。

本季的主要矛盾格局提高了不少。第一季中日本皇子遭遇刺杀，德日两国关系日渐冷淡。而第二季中，最关键的事件则是希特勒死亡。

一把年纪的希特勒抵不过时间，最终油尽灯枯老死在病榻。经过调查显示希特勒血液中存在毒药，德国人指控日本政府毒杀希特勒，誓要进行复仇战争。

彼时世界仅存的两个帝国即将开展，大战一触即发。如果战争打响，那真的会是人类最后一场战争了，打完大家都会到原始社会。

第一季中戏份颇多的乔·豪斯曼在第二季中戏份减少，他来到柏林，成为帝国部长老爹马丁·豪斯曼的帮手，顺便带出老爹登场。

希特勒死前留下遗命，让马丁·豪斯曼担任代理总理，成了国家新元首。新元首上台第一件事情就是迫不及待地对日宣战。

真相直到最后一刻才被揭开，一切证据表明，对日本皇子的刺杀和对希特勒的毒杀，均是豪斯曼所为。他为了巩固自己的权力，不惜挑起帝国间的大战，不顾千百万人的死活。

别看他满口仁义道德，上天下地地提出了许多宏伟设想，实际是一个彻头彻底的反人类分子。既然他对人类都没有丝毫的感情，如何能做出对国家有感情的事情呢。

实现阻止战争最后一步的关键人物正是前面提到的约翰·史密斯。

史密斯并不是一般意义的反派，在其位谋其职罢了，他并没有做过反人类的事情，只是在为自己国家服务。

史密斯是帝国坚定的拥护者，政治觉悟高业务能力强，不遗余力地挫败抵抗组织，获得元首赏识，但也不是一个盲目愚忠的打手，为了自己的家庭可以毅然决然的发起反抗。

纳粹提出的“人种论”天然地吸引了不少簇拥者，但当疾病发生在自己家人身上时，簇拥者很快会产生怀疑。社会达尔文主义本身就经不起推敲，人种多样性才是人类能够存活至今的关键，并不存在进化退化一说，更没有优秀人种一说，只不过是基因的变化正好适应了环境才能活下来罢了。

日本太平洋合众国方面则主要由商贸部长田上和总检察长城户推动。

好战分子Onada将军是个著名鹰派，自然不会对德意志帝国的进攻坐视不理，他一直在积极准备防御和抵抗行动。

田上和城户则没那么喜欢打打杀杀，尽管也都是心狠手辣的狠角色，但更希望实现共赢结局。而且田上还有一个小秘密，他可以在两个平行宇宙之间穿梭，通过了解同盟国获胜的宇宙反思自己。

日方在本季的最大贡献就是在最后关头送上了阻止战争的关键证据，救了自己，也救了德国。

抵抗组织本季作用小了不少，在庞大的帝国机器面前，抵抗组织还是显得过于弱小，更多时候只能采取打游击的方式搞搞破坏，并没有能力掀起太大波澜。

抵抗组织在本季最大的贡献就是乘机起事，在帝国乱成一锅粥的时候小小地推波助澜了一下，让几条线索最终汇聚到一起，歪打正着地阻止了大战。

除了朱莉安娜和乔依靠漂亮脸蛋到处晃悠外，剧中其他角色都呈现了出色演技。大家各为其主，为了一个目标奋力前行。且不说这些目标的对错，就说他们演绎的认真劲儿就值得肯定。

没有希特勒的德意志帝国将何去何从，且看第三季。

大战一触即发世界毁灭边缘，

命悬一线救人救己力挽狂澜。

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