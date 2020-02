苦尽甘来迎胜利完结——《高堡奇人第4季》 今天聊聊美剧《高堡奇人第2季》。 片名The Man in the High Castle Season 4(2019)。 亚马逊的原创剧《高堡奇人》在本季迎来全剧大完结,北美大陆的人民将在德国纳粹和日本军国主义寻求自由。 投身抵抗运行的朱莉安娜在本季戏份进一步弱化,继续发挥穿针引线的作用的同时,不断地激励各地抵抗组织反抗热情,身体力行地展现纳粹也会战败的理念。朱莉安娜从原来的女主角变成了现在的剧情催化剂。 约翰·史密斯则成了本剧当之无愧的天字一号主角,他成为北美德意志帝国大元帅后,将对这片大陆未来发展产生深远影响。 第三季最为出彩的描写就是战胜国篡改历史、对民众愚民洗脑一段。纳粹不断销毁美国本土曾经的地标建筑,宣扬纳粹思想,目的就是培养一群符合统治阶级需求的民众。 第四季则将重点转向整个故事收尾。洋洋洒洒拍了四季之后,《高堡奇人》成功建立了一个庞大的世界观和宇宙观,多个平行宇宙共存的世界会相互产生何种影响,这才是这部剧最为关注的重点。 有关平行宇宙的作品毛毛多,相比于《相对宇宙》着眼于个人,《高堡奇人》更加关注国家社会层面的深远影响。 我们都知道内因是影响事物发展的根本原因,是事物变化发展的根据,相比之下外因的作用会弱化很多。而关于北美德意志帝国的未来,最有影响力和发言权的,自然就是大元帅约翰·史密斯。 约翰·史密斯在第三季成功成为北美德意志帝国的大元帅,手握重兵和大量核武器,是整个纳粹帝国版图之中极为重要的一只武装力量。约翰·史密斯的所思所想将直接决定北美大陆的和平稳定。 其实仔细想想,从第二季、第三季中我们就可以看到一些关于纳粹帝国的一些蛛丝马迹。 当德意志帝国内部因为争权夺利发生内斗时,纳粹主要高层之间相互倾轧,上台者迫不及待地对失败者进行清洗。几次政变下来,纳粹帝国的精英们所剩无几。这才便宜了美国人约翰·史密斯,如果纳粹帝国里还有能够拿得出手的人物,断然不会让美国人担任如此重要的职务。约翰·史密斯的上台正说明德国本土人士逐渐弱化。 本季中最为重要的一段戏就是约翰·史密斯发动政变。纳粹帝国内斗成风,上台者为了篡权,不惜清洗掉整个管理高层。约翰·史密斯趁机有了独立的可能,也为全剧收尾打下伏笔。 《高堡奇人》最初的设定中,希特勒通过平行宇宙的影片知道了盟军弱点,又研发出了核武器,乘着盟军国内一团糟的时候,一举拿下美苏英等国家。 希特勒死后纳粹帝国内部发生了一次内斗清洗,代理总理马丁·豪斯曼上台和下台让纳粹帝国伤了元气。继承者们没有意愿继续平行宇宙的影片中汲取信息,这给了抵抗组织很大的机会。 约翰·史密斯作为北美大陆的真正掌权者,他的一言一行都将影响整个北美德意志帝国。可以说此时的剧情已经变成以约翰·史密斯为主角的单线进程,约翰·史密斯是全剧以来全部线索最终汇聚所在。 此刻高堡奇人是谁、做什么已经并不重要,重要的是谁能够影响约翰·史密斯做出何种决定;朱莉安娜也是如此,她瞪着美丽大眼睛的作用越来越小,顶多凝聚更多的抵抗组织。因为决定事情发展方向的人不是他们。 美国西海岸的日本太平洋帝国也是发生翻天覆地的变化。开局就让贸易大臣田中死于刺杀,暗示着日本太平洋帝国内部也发生分歧,帝国力量持续减弱。 压垮骆驼的最后一根稻草是当地黑人抵抗组织。日本境内的反抗组织叫黑人共产党(BCR)Black Communist Rebellion,他们在中国的援助下,成功发起游击战,打得日本人苦不堪言。 亚洲和澳洲日战区的抵抗活动愈演愈烈,日本人承受不了多线作战。除了占领太平洋帝国需要的宝贵资源外,日本人还需要对付亚洲、澳洲的反抗运动。多地抵抗运动让日本人损失惨重,最终为了自保,天皇决定从太平洋帝国撤军。 等于说打了一场世界大战之后,日本人又从占领区退了回去,除了给美国人民留下一个烂摊子,就是惹了一身腥。 田上在本季中唯一作用就是引出周易的第64卦未济。未济讲的是坏中向好,整个第四季也就像卦象预示的一样,从一开始的一无所有到最终夺取胜利,每一步都十分艰险,但每一步都取得不俗成效。 如果编导对易经研究的更深一点,可以把易经第63卦既济写出来。既济讲的是好中向坏,只要调转180度,两个卦象就换成了。 比如先是既济卦,抵抗运动从看到一点曙光,再到遭遇重大困难岌岌可危,再到未济卦,大家看到来之不易的胜利。 说实话,《高堡奇人》结局收尾太快。最简单粗暴的方式就是让角色死掉。一死百了,未来的事让幸存的人去烦神吧。我期待的多重宇宙碰撞、坍塌、合并并没有来临,可能讨论多重宇宙并不是本剧的重点。本剧其实还是披着科幻外衣的软科幻作品,更多还是关于自由意志、回归家庭的讨论。 如何能给整部剧一个完美收场?说实话谁都做不到。随着多元宇宙被发现,本剧的世界观、宇宙观越来越宏大,在现有预算基础上,想把这么多线索理清楚,还有给整个世界观一个交代,真的很难。现有结局给整个故事画上句号,虽略有缺憾,但也不算烂尾。 苦尽甘来迎胜利完结, 世界人民大团结万岁。 点击这里: 近期影视推荐

