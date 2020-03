重刑犯护家卫国——《坏家伙们》 今天聊聊电影《坏家伙们》。 片名나쁜 녀석들: 더 무비 / The Bad Guys: Reign of Chaos (2019)。 2014年时有一部韩剧《坏家伙们》,讲的就是以暴制暴、以恶制恶的故事,主人公们是用暴力解决犯罪分子的犯罪分子。 他们行事目的是抓捕各路难以抓到的罪犯,行事手段不拘泥于各种条条框框,暴力恐吓刑讯逼供是常态。 五年后,这群暴力分子又回来了,主角中两位主角金相中和马东锡回归电影版《坏家伙们》,又加入了两位新角色金雅中和张基龙,一群新坏家伙们就诞生了。 电影延续了电视剧版的人物设定。金相中扮演的警察组长吴九卓,外号疯狗,依旧心狠手辣;马东锡扮演的朴雄哲,也还是一名暴力社团老大,砂锅一样大的拳头是他的标志;张基龙饰演子承父业的新晋警察高侑成,他的暴力程度比起疯狗有过之而无不及;金雅中饰演一名擅长诈骗的人气美女杰西卡。 韩国电影总喜欢刀刃向内,对着自己国家公职人员开炮。黑起政府来,韩国人说第二,没人敢自称第一。 不过总是黑自己政府也没意思,于是这次电影版《坏家伙们》将矛头对准邻国黑帮,顺带着吐槽了几个贪赃枉法的黑警。 韩国友好邻邦日本的黑帮组织,在国内一统江湖千秋万代后,觉得日本国的弹丸之地无法满足他们的蓬勃野心,于是将目光瞄准隔壁韩国。黑帮组织想到用新型毒品做武器,打开邻国市场,并以此为基础走向世界。 都知道盗亦有道的道理,以往自己人小打小闹无非为钱为权,这次外国入侵加上毒品战争,这样看起来立刻有了国仇家恨和民族大义的感觉。 《坏家伙们》组建罪犯组成的特别行动小组,这给人的感觉就类似DC的“自杀小队”。这些重刑犯们通过抓捕其他犯罪分子给自己减刑,抓住头目减刑五年、抓住喽啰减刑三年。 把《坏家伙们》当做真人版自杀小队问题也不大,这个特别行动小组都是真人演的,而且都是人类,没有上天入地的超能力,有的只有拳头。 尽管他们都是重刑犯,但并不是奸恶之徒,心里都有最基本的价值观善恶观。他们对丑陋的邪恶事物坚决说不,这也是他们得以用拳头解决世上不平之事的根本。 有趣的是,《坏家伙们》给观众一种韩国治安还不错的感觉。 可以看出韩国对枪支弹药和管制刀具的管理相当严格,即便是漂洋过海而来的日本黑帮组织,都入乡随俗遵守当地法律法规,自觉收起了枪支和刀具。全片中仅有为数不多的小刀出现,唯一有枪的还是警方,用的最多的器械就是钢管和棒球棒了。 都是用拳头讲道理的话,那就绝对是马东锡的主场了。想想马东锡的胳膊吧,比一般人的大腿都粗,和他拼拳还不如拼酒呢…… 对了,马东锡还在片中献出了他的吻,一定要好好看。 《坏家伙们》影片色调方面明显在模仿《罪恶之城》,但给人的感觉是使用调色软件时没给使用费,调出来的颜色比较突兀。 阴冷画面想要极力营造一种黑暗冷峻风格,但转眼就会加入各种反差萌喜剧效果,大大冲淡了影片氛围。 这群“坏家伙们”干活时,呈现一种天不怕地不怕的状态,怼天怼地怼队友,如果不是地球引力拉着,他们逼格直接就要突破天际。 虽然以暴制暴、以恶制恶的方式看起来很爽,但这也只能是一部爽片。结果正义很重要,程序正义同样很重要,非法手段取得的证据并不能够当做证据时候,目的就是为了保护所有人的权益,谨防刑讯逼供屈打成招。 可能观众会觉得反正对方是犯罪分子,作恶多端祸害一方,怎么教训都不为过。但可别忘了,这是观众们开着上帝视角看电影,吴九卓们认定犯罪分子的过程本身就基于现有判断。吴九卓带领手下们一通打杀,如果被人误导,栽赃陷害一番,很容易就被别人当枪使。 重刑犯护家卫国, 四人帮续拍爽片。 点击这里: 近期影视推荐

