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重刑犯护家卫国——《坏家伙们》

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2020-3-1 20:44:49

重刑犯护家卫国——《坏家伙们》

今天聊聊电影《坏家伙们》。

片名나쁜 녀석들: 무비 / The Bad Guys: Reign of Chaos (2019)

 

2014年时有一部韩剧《坏家伙们》，讲的就是以暴制暴、以恶制恶的故事，主人公们是用暴力解决犯罪分子的犯罪分子。

他们行事目的是抓捕各路难以抓到的罪犯，行事手段不拘泥于各种条条框框，暴力恐吓刑讯逼供是常态。

 

五年后，这群暴力分子又回来了，主角中两位主角金相中和马东锡回归电影版《坏家伙们》，又加入了两位新角色金雅中和张基龙，一群新坏家伙们就诞生了。

电影延续了电视剧版的人物设定。金相中扮演的警察组长吴九卓，外号疯狗，依旧心狠手辣；马东锡扮演的朴雄哲，也还是一名暴力社团老大，砂锅一样大的拳头是他的标志；张基龙饰演子承父业的新晋警察高侑成，他的暴力程度比起疯狗有过之而无不及；金雅中饰演一名擅长诈骗的人气美女杰西卡。

 

韩国电影总喜欢刀刃向内，对着自己国家公职人员开炮。黑起政府来，韩国人说第二，没人敢自称第一。

不过总是黑自己政府也没意思，于是这次电影版《坏家伙们》将矛头对准邻国黑帮，顺带着吐槽了几个贪赃枉法的黑警。

 

韩国友好邻邦日本的黑帮组织，在国内一统江湖千秋万代后，觉得日本国的弹丸之地无法满足他们的蓬勃野心，于是将目光瞄准隔壁韩国。黑帮组织想到用新型毒品做武器，打开邻国市场，并以此为基础走向世界。

都知道盗亦有道的道理，以往自己人小打小闹无非为钱为权，这次外国入侵加上毒品战争，这样看起来立刻有了国仇家恨和民族大义的感觉。

 

《坏家伙们》组建罪犯组成的特别行动小组，这给人的感觉就类似DC的“自杀小队”。这些重刑犯们通过抓捕其他犯罪分子给自己减刑，抓住头目减刑五年、抓住喽啰减刑三年。

把《坏家伙们》当做真人版自杀小队问题也不大，这个特别行动小组都是真人演的，而且都是人类，没有上天入地的超能力，有的只有拳头。

尽管他们都是重刑犯，但并不是奸恶之徒，心里都有最基本的价值观善恶观。他们对丑陋的邪恶事物坚决说不，这也是他们得以用拳头解决世上不平之事的根本。

 

有趣的是，《坏家伙们》给观众一种韩国治安还不错的感觉。

可以看出韩国对枪支弹药和管制刀具的管理相当严格，即便是漂洋过海而来的日本黑帮组织，都入乡随俗遵守当地法律法规，自觉收起了枪支和刀具。全片中仅有为数不多的小刀出现，唯一有枪的还是警方，用的最多的器械就是钢管和棒球棒了。

都是用拳头讲道理的话，那就绝对是马东锡的主场了。想想马东锡的胳膊吧，比一般人的大腿都粗，和他拼拳还不如拼酒呢……

对了，马东锡还在片中献出了他的吻，一定要好好看。

 

《坏家伙们》影片色调方面明显在模仿《罪恶之城》，但给人的感觉是使用调色软件时没给使用费，调出来的颜色比较突兀。

阴冷画面想要极力营造一种黑暗冷峻风格，但转眼就会加入各种反差萌喜剧效果，大大冲淡了影片氛围。

 

这群“坏家伙们”干活时，呈现一种天不怕地不怕的状态，怼天怼地怼队友，如果不是地球引力拉着，他们逼格直接就要突破天际。

虽然以暴制暴、以恶制恶的方式看起来很爽，但这也只能是一部爽片。结果正义很重要，程序正义同样很重要，非法手段取得的证据并不能够当做证据时候，目的就是为了保护所有人的权益，谨防刑讯逼供屈打成招。

可能观众会觉得反正对方是犯罪分子，作恶多端祸害一方，怎么教训都不为过。但可别忘了，这是观众们开着上帝视角看电影，吴九卓们认定犯罪分子的过程本身就基于现有判断。吴九卓带领手下们一通打杀，如果被人误导，栽赃陷害一番，很容易就被别人当枪使。

 

重刑犯护家卫国，

四人帮续拍爽片。

 

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6.4 

坏家伙们 (2019)

影评(3)

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坏家伙们/Bad Guys: Reign Of Chaos(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8209443/
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