多重解读激发恐惧本身——《灯塔》





今天聊聊电影《灯塔》。

片名The Lighthouse (2019)。

2019年末，《灯塔》以黑马姿态进入观众视线，很快就成了颁奖季的热门电影，成功提名奥斯卡最佳摄影。

《灯塔》是导演编剧罗伯特·艾格斯的第二部作品，整体风格类似他的前作《女巫》（The VVitch: A New-England Folktale），影片类型依旧是他最为钟情的恐怖传说。全片不依靠一惊一乍的小儿科式吓人镜头，玩的是心理层面的恐怖元素。

《灯塔》用带有超自然神秘元素，讲述一个可进行多种解读的恐怖故事。

想要了解《灯塔》，首先要了解《灯塔》背后的故事。

《灯塔》基于1801年英国真实恐怖的历史事件“史莫斯灯塔悲剧”（the Smalls Lighthouse Tragedy）。

当时在威尔士彭布罗克郡距离海岸25英里的史莫斯灯塔（Smalls Lighthouse）住着两位看塔人Thomas Howell和Thomas Griffith。糟糕天气让他们困在岛上数月，期间Griffith因事故不幸丧生。Howell为了自证清白，没有将Griffith尸体抛入大海，而是做了个临时棺材，将同伴尸体放进去，绑在屋外石头上，打算等被救援后再处置。

海岛上的天气十分糟糕，很快棺材就被雨水大浪打得七零八落，成了尸体被绑在屋外。Griffith的尸体随着风浪来回摆动，路过的巡逻队船员表示，他们远远的看到一个模糊人影，向着船员招手，因此船员们判定，岛上一切正常。风暴过后四个月，Howell一直和Griffith尸体生活在一起，当Howell被救出时，身心早已被严重摧残。

“史莫斯灯塔悲剧”让英国政府大为震撼，此后便调整了驻守灯塔政策，灯塔看守队伍至少需要三人，以保证工作正常高效顺利开展。这条政策，一直持续到上世纪80年代，电气自动化科技发展，才逐渐取代了灯塔看守人这一职业。

很显然，《灯塔》讲述的正是类似“史莫斯灯塔悲剧”的故事。

如果片中臆想出的虚幻角色不算的话，影片就是两位角色。

一位是由“老绿魔”威廉·达福 Willem Dafoe饰演的老看守Thomas Wake，另一位由新晋蝙蝠侠罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson饰演新看守Ephraim Winslow。

但看《灯塔》讲述的故事很简单，Ephraim Winslow看到灯塔招工启事，便前来应聘，想趁着在灯塔上的几周时间赚点小钱钱。

Ephraim Winslow的收入完全取决于老看守Thomas Wake的日记和评语，为了工钱，因此对Thomas Wake言听计从，想博得一个好评语。

而Thomas Wake也不是个省油的灯，一个人在灯塔工作了数年，想捉弄新人的法子多了去了。他不仅把新人当做免费劳力，更是玩弄恐吓的对象，丝毫没有把新人当做平等的工作伙伴。

整部《灯塔》颇具神秘色彩，简单的故事情节下隐藏着大量无法看透的秘密。

影片主要跟随Ephraim Winslow的视角展开，影片画面所呈现的都是他的所见所想，而且观众并不知道哪些是真实发生，哪些又只是他的幻觉。

《灯塔》将一切真相都留给观众们自行揣测，只要能够自圆其说，就是合理的解读。

大家可以看看《灯塔》的预告海报。

单看这张预告海报，似乎就很能说明一些问题了。海报按照罗夏墨迹测验的墨迹设计，把投射法人格测验放在海报上，预示着如何解读都是在观众自己的人格投射。

导演罗伯特·艾格斯很鸡贼地把真相隐藏起来，一切留给观众们自行想象，如果碰巧观众想到了可以让自己害怕的东西，那正好达到目的。而且一切都是观众自己吓自己的，罗伯特·艾格斯可不负责人哟。

独处时间长了，人总会发疯的。人类是社会性生物，任何时刻都渴望交流沟通，当一个人被孤零零地扔到荒岛上，要不了几天就会疯掉。

除了如影随形的孤独感，还有在Ephraim Winslow身上散发出来的欲望。

无处释放的欲望成了逼疯Ephraim Winslow的有力推手。形似男根的灯塔、赤身裸体的人鱼木雕、灯塔上留下的粘液，每样东西都在挑动着Ephraim Winslow的欲火。正所谓憋的时间久了，看母猪都是眉清目秀的，EphraimWinslow身边根本没有可以发泄的渠道，只能在幻想中完成发泄。

好奇害死猫，而好奇的欲望才是毁掉Ephraim Winslow的根本。Ephraim Winslow的欲火可以通过春梦和五姑娘解决，而好奇欲不同，除了站在真相面前，永远无法满足自己。Ephraim Winslow就是这样，为了满足好奇心，彻底地魔怔了。

除了欲望层面的理解，影片还有多种神话元素。

老Thomas Wake是海神化身，在狂风暴雨之中守护着他不为人知的秘密，EphraimWinslow则是盗火者普罗米修斯，为了寻得最后的真相，愿意付出一切可以付出的东西。

此外还有塞壬女妖、功能完备的美人鱼，啃噬尸体的海鸥又暗合水手魂化的传说，灯塔中神秘莫测克苏鲁般的章鱼触手，一切亦真亦幻的超自然元素让影片多了一份神话色彩。

要说影片最厉害的地方还是摄影，提名奥斯卡最佳摄影奖并不为过。

相比前作《女巫》，《灯塔》彻底抛弃彩色画面，采用窄屏1.19:1黑白画面，更好的展现导演个人美学。黑白画面让人物更具有立体感，暗影绰绰，与世隔绝的空间中一切都充满神秘，真实和虚幻交织在一起让人无法分辨。

多重解读激发恐惧本身，

大胆画面展现人格投射。

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