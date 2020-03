多重解读激发恐惧本身——《灯塔》

今天聊聊电影《灯塔》。 片名The Lighthouse (2019)。 2019年末,《灯塔》以黑马姿态进入观众视线,很快就成了颁奖季的热门电影,成功提名奥斯卡最佳摄影。 《灯塔》是导演编剧罗伯特·艾格斯的第二部作品,整体风格类似他的前作《女巫》(The VVitch: A New-England Folktale),影片类型依旧是他最为钟情的恐怖传说。全片不依靠一惊一乍的小儿科式吓人镜头,玩的是心理层面的恐怖元素。 《灯塔》用带有超自然神秘元素,讲述一个可进行多种解读的恐怖故事。 想要了解《灯塔》,首先要了解《灯塔》背后的故事。 《灯塔》基于1801年英国真实恐怖的历史事件“史莫斯灯塔悲剧”(the Smalls Lighthouse Tragedy)。 当时在威尔士彭布罗克郡距离海岸25英里的史莫斯灯塔(Smalls Lighthouse)住着两位看塔人Thomas Howell和Thomas Griffith。糟糕天气让他们困在岛上数月,期间Griffith因事故不幸丧生。Howell为了自证清白,没有将Griffith尸体抛入大海,而是做了个临时棺材,将同伴尸体放进去,绑在屋外石头上,打算等被救援后再处置。 海岛上的天气十分糟糕,很快棺材就被雨水大浪打得七零八落,成了尸体被绑在屋外。Griffith的尸体随着风浪来回摆动,路过的巡逻队船员表示,他们远远的看到一个模糊人影,向着船员招手,因此船员们判定,岛上一切正常。风暴过后四个月,Howell一直和Griffith尸体生活在一起,当Howell被救出时,身心早已被严重摧残。 “史莫斯灯塔悲剧”让英国政府大为震撼,此后便调整了驻守灯塔政策,灯塔看守队伍至少需要三人,以保证工作正常高效顺利开展。这条政策,一直持续到上世纪80年代,电气自动化科技发展,才逐渐取代了灯塔看守人这一职业。 很显然,《灯塔》讲述的正是类似“史莫斯灯塔悲剧”的故事。 如果片中臆想出的虚幻角色不算的话,影片就是两位角色。 一位是由“老绿魔”威廉·达福 Willem Dafoe饰演的老看守Thomas Wake,另一位由新晋蝙蝠侠罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson饰演新看守Ephraim Winslow。 但看《灯塔》讲述的故事很简单,Ephraim Winslow看到灯塔招工启事,便前来应聘,想趁着在灯塔上的几周时间赚点小钱钱。 Ephraim Winslow的收入完全取决于老看守Thomas Wake的日记和评语,为了工钱,因此对Thomas Wake言听计从,想博得一个好评语。 而Thomas Wake也不是个省油的灯,一个人在灯塔工作了数年,想捉弄新人的法子多了去了。他不仅把新人当做免费劳力,更是玩弄恐吓的对象,丝毫没有把新人当做平等的工作伙伴。 整部《灯塔》颇具神秘色彩,简单的故事情节下隐藏着大量无法看透的秘密。 影片主要跟随Ephraim Winslow的视角展开,影片画面所呈现的都是他的所见所想,而且观众并不知道哪些是真实发生,哪些又只是他的幻觉。 《灯塔》将一切真相都留给观众们自行揣测,只要能够自圆其说,就是合理的解读。 大家可以看看《灯塔》的预告海报。 单看这张预告海报,似乎就很能说明一些问题了。海报按照罗夏墨迹测验的墨迹设计,把投射法人格测验放在海报上,预示着如何解读都是在观众自己的人格投射。 导演罗伯特·艾格斯很鸡贼地把真相隐藏起来,一切留给观众们自行想象,如果碰巧观众想到了可以让自己害怕的东西,那正好达到目的。而且一切都是观众自己吓自己的,罗伯特·艾格斯可不负责人哟。 独处时间长了,人总会发疯的。人类是社会性生物,任何时刻都渴望交流沟通,当一个人被孤零零地扔到荒岛上,要不了几天就会疯掉。 除了如影随形的孤独感,还有在Ephraim Winslow身上散发出来的欲望。 无处释放的欲望成了逼疯Ephraim Winslow的有力推手。形似男根的灯塔、赤身裸体的人鱼木雕、灯塔上留下的粘液,每样东西都在挑动着Ephraim Winslow的欲火。正所谓憋的时间久了,看母猪都是眉清目秀的,EphraimWinslow身边根本没有可以发泄的渠道,只能在幻想中完成发泄。 好奇害死猫,而好奇的欲望才是毁掉Ephraim Winslow的根本。Ephraim Winslow的欲火可以通过春梦和五姑娘解决,而好奇欲不同,除了站在真相面前,永远无法满足自己。Ephraim Winslow就是这样,为了满足好奇心,彻底地魔怔了。 除了欲望层面的理解,影片还有多种神话元素。 老Thomas Wake是海神化身,在狂风暴雨之中守护着他不为人知的秘密,EphraimWinslow则是盗火者普罗米修斯,为了寻得最后的真相,愿意付出一切可以付出的东西。 此外还有塞壬女妖、功能完备的美人鱼,啃噬尸体的海鸥又暗合水手魂化的传说,灯塔中神秘莫测克苏鲁般的章鱼触手,一切亦真亦幻的超自然元素让影片多了一份神话色彩。 要说影片最厉害的地方还是摄影,提名奥斯卡最佳摄影奖并不为过。 相比前作《女巫》,《灯塔》彻底抛弃彩色画面,采用窄屏1.19:1黑白画面,更好的展现导演个人美学。黑白画面让人物更具有立体感,暗影绰绰,与世隔绝的空间中一切都充满神秘,真实和虚幻交织在一起让人无法分辨。 多重解读激发恐惧本身, 大胆画面展现人格投射。 点击这里: 近期影视推荐

